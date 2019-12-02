 Российская авиация в августе атаковала лагерь беженцев в Сирии, погибли 19 человек, - NYT. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", об этом пишет The New York Times.

Авторы расследования изучили фотографии и видеозаписи очевидцев с места событий, записи переговоров пилотов и журналы полетов, полученные от сети наблюдателей в Сирии. Они также потратили несколько месяцев на перевод и расшифровку российских кодовых слов и фраз, подтверждающих совершение атаки, таких как "отработал", "отправил конфету" и "21".

Город Хасс находится примерно в 13 километрах от линии фронта. Атака произошла в 17:20 16 августа по местному времени. Спустя примерно пять минут пилот под кодовым именем 4-64 подтвердил авиаудар, сказав по-русски "Отправил". Через минуту после первого удара российский самолет снова появился над лагерем.

Среди погибших — четыре семьи и беременная женщина, говорится в расследовании.

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Минобороны России еще не комментировало утверждения The New York Times.

В октябре The New York Times писала, что в мае российские самолеты разбомбили четыре полевых госпиталя при подавлении очагов сопротивления войскам Башара Асада. Российское военное ведомство это обвинение отвергло.