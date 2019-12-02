EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  1959  37
Материалы по теме:
Все про:беженцы (976) Россия (74415) Сирия (2832) атака (113)

 Российская авиация в августе атаковала лагерь беженцев в Сирии, погибли 19 человек, - NYT. ВИДЕО

В августе 2019 года российская авиация атаковала лагерь для перемещенных лиц в районе сирийского города Хасс. В результате погибли 19 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", об этом пишет The New York Times.

Авторы расследования изучили фотографии и видеозаписи очевидцев с места событий, записи переговоров пилотов и журналы полетов, полученные от сети наблюдателей в Сирии. Они также потратили несколько месяцев на перевод и расшифровку российских кодовых слов и фраз, подтверждающих совершение атаки, таких как "отработал", "отправил конфету" и "21".

Город Хасс находится примерно в 13 километрах от линии фронта. Атака произошла в 17:20 16 августа по местному времени. Спустя примерно пять минут пилот под кодовым именем 4-64 подтвердил авиаудар, сказав по-русски "Отправил". Через минуту после первого удара российский самолет снова появился над лагерем.

Среди погибших — четыре семьи и беременная женщина, говорится в расследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В сети опознали второго российского террориста Апостола, который пытал и убивал сирийца. ФОТО

Минобороны России еще не комментировало утверждения The New York Times.

В октябре The New York Times писала, что в мае российские самолеты разбомбили четыре полевых госпиталя при подавлении очагов сопротивления войскам Башара Асада. Российское военное ведомство это обвинение отвергло.

Источник: https://censor.net.ua/v3162829
 
 
 Топ комментарии
 
Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина..
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
https://uploads.disquscdn.com/images/76b1ce70d4c7c40cc63ebe130e558e3fe1be2ee4403ed3df704880a6ebd14f7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1073d7ebd002edad69bd725c0ebaf3dae5c636e4d81ba7e452acff7c22d14c9c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/626089b2db81199a9c45c996e6bb53134765b67c4a99870115d6770d92fea4c0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85157823e63e2860438dd44aae87fa051b016490617ed5c642ad5a00746631bd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/20ac459eb586bee8be4817fb5df9e41dc80b7b29be4ceb08458e5fa8126fecc2.jpg Третий- Гиркин - https://uploads.disquscdn.com/images/6e8ee036e695a53285dae47ab64cd9804f360cf306eba5924440e672b53fad97.jpg . ... . . https://uploads.disquscdn.com/images/cb53f5a74b28452358f292094c7b536f84b1a7fb37f437288164454f7fba684b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg . . .. . .
.
.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
.
И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/a45429ebaaa42101b135c9148875b94cadb682dd28f6d02d23378f54c371f270.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/a45429ebaaa42101b135c9148875b94cadb682dd28f6d02d23378f54c371f270.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d475f175432f7b8f58b88eb84cb3ef7e3a4065d5715a1b4c7d5f7fed6b736c6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589f0a3f3ea996f723e8c007a0115bff9263aa38d0e646c152c776a0370998.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61db236cdc0239609b13a3d770fb63baee822a0e1b31af4556279c7a999b092e.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf4ф
https://uploads.disquscdn.com/images/76b1ce70d4c7c40cc63ebe130e558e3fe1be2ee4403ed3df704880a6ebd14f7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1073d7ebd002edad69bd725c0ebaf3dae5c636e4d81ba7e452acff7c22d14c9c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/626089b2db81199a9c45c996e6bb53134765b67c4a99870115d6770d92fea4c0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85157823e63e2860438dd44aae87fa051b016490617ed5c642ad5a00746631bd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/20ac459eb586bee8be4817fb5df9e41dc80b7b29be4ceb08458e5fa8126fecc2.jpg Третий- Гиркин - https://uploads.disquscdn.com/images/6e8ee036e695a53285dae47ab64cd9804f360cf306eba5924440e672b53fad97.jpg . ... . .
 показать весь комментарий
 
Малоросів та кацапів подохло багато. Українці загинули захищаючи свою країну.
 показать весь комментарий
 
Не исключено, что написавшие сейчас как раз в этом Т-34. Экипаж машины боевой. Российская авиация в августе атаковала лагерь беженцев в Сирии, погибли 19 человек, - NYT - Цензор.НЕТ 6889
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина..
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
https://uploads.disquscdn.com/images/76**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1073************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/626089b2db81199a9c45c996e6bb53134765b67c4a99870115d6770d92fea4c0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85157823e63e2860438dd44aae87fa051b016490617ed5c642ad5a00746631bd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/20ac459eb586bee8be4817fb5df9e41dc80b7b29be4ceb08458e5fa8126fecc2.jpg Третий- Гиркин - https://uploads.disquscdn.com/images/6***************************************************************.jpg . ... . . https://uploads.disquscdn.com/images/cb53f5a74b28452358f292094c7b536f84b1a7fb37f437288164454f7fba684b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg . . .. . .
.
.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
.
И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf4ф
https://uploads.disquscdn.com/images/76**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1073************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/626089b2db81199a9c45c996e6bb53134765b67c4a99870115d6770d92fea4c0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85157823e63e2860438dd44aae87fa051b016490617ed5c642ad5a00746631bd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/20ac459eb586bee8be4817fb5df9e41dc80b7b29be4ceb08458e5fa8126fecc2.jpg Третий- Гиркин - https://uploads.disquscdn.com/images/6***************************************************************.jpg . ... . .
 показать весь комментарий
 
 
Из-за поребрика: На Чукотке неизвестные написали на боку белого медведя «Т-34»
Российская авиация в августе атаковала лагерь беженцев в Сирии, погибли 19 человек, - NYT - Цензор.НЕТ 2854
 показать весь комментарий
 
Не исключено, что написавшие сейчас как раз в этом Т-34. Экипаж машины боевой. Российская авиация в августе атаковала лагерь беженцев в Сирии, погибли 19 человек, - NYT - Цензор.НЕТ 6889
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
саблюка, це ты?
 показать весь комментарий
 
У 1996 році за вироком суду в Україні був розстріляний офіцер російського спецназу Аркадій Танасевський, який влаштував криваву бійню в Сімферополі влітку 1994 року. Після мобілізації з 14-ї російської армії, яка тоді базувалась в Придністрові'ї, Танасевський був завербований не встановленими слідством особами з Москви і приїхав у Крим. Там він найняв спільників, отримав від «замовника» вогнепальну зброю і бронежилети. Завдання полягало в розстрілі людей, що знаходяться в приміщенні страхової компанії «Центуріон».

Подробиць у «справі Танасевского» відомо небагато. На думку українських спецслужб, російський спецназівець А. Танасевський, громлячи центр Сімферополя, виконував перше завдання в можливій широкій програмі з дестабілізації ситуації в Криму. Раніше він справді проходив службу в частинах спеціального призначення в Придністров'ї під керівництвом генерала О. Лебедя, що пізніше став головою Ради безпеки РФ.
 показать весь комментарий
 
Миф о загадочной доброй кацапской душе улетучивается как дым. Пора им припомнить не только зверства последних лет,но и начиная с Батуринской резни. Издевательства над пленными немецкими женщинами тоже должны быть расследованы и осуждены международным правом.Зачем стыдливо опускать глаза перед подонками ?
 показать весь комментарий
 
 
"...должны быть расследованы и осуждены международным правом..." - этого никогда не случится, по моему мнению. (Ты наверняка имел в виду международный суд, а не право)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А сколько погибло в Украине украинцев от Парашено-коломойного геноцида считали?
 показать весь комментарий
 
 
Малоросів та кацапів подохло багато. Українці загинули захищаючи свою країну.
 показать весь комментарий
 
 
Город под названием Хасс.
Судя по сообщению, там появилось много жителей, которые возненавидели русских!
Знаковое название: Hass, немецкоговорящие форумчане оценят по достоинству! хехе
 показать весь комментарий
 
 
с таким "ником" и такое писать?
Російська авіація в серпні атакувала табір біженців у Сирії, загинули 19 осіб, - NYT - Цензор.НЕТ 2649
иди, шоле, пару часов в ванне(с соляркой) полежи
 показать весь комментарий
 
ты сравнил говно с итальянцами?
ты - несповна розуму, Російська авіація в серпні атакувала табір біженців у Сирії, загинули 19 осіб, - NYT - Цензор.НЕТ 1353
либо просто совок, что 1 и то же
 показать весь комментарий
 
Вот это братья, я понимаю! Где убийства, грабеж, горе, слезы - там, будьте уверены, мышебратья
 показать весь комментарий
 
 
рОССИЯ ВЫШЛА ИЗ ЖЕНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

https://m.youtube.com › watch
 показать весь комментарий
 
 
пора мировому сообществу заканчивать с этим недоразумением как федерашка и освободить порабощенные народы этой субстанции
 показать весь комментарий
 
Какое такое в жопу "мировое сообщество"?
 показать весь комментарий
 
пока очкует... Російська авіація в серпні атакувала табір біженців у Сирії, загинули 19 осіб, - NYT - Цензор.НЕТ 6063 (свитова спильнота...)...можно ведь и ответку огрести... Російська авіація в серпні атакувала табір біженців у Сирії, загинули 19 осіб, - NYT - Цензор.НЕТ 4851
 показать весь комментарий
 
Трамп назвал Путина "прекрасным парнем"
"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча", -
 показать весь комментарий
 
 
Что за народ эти сирийцы. Их убивают тысячами , а они покорно сидят и ждут своей гибели. Их в России десятки тысяч живет, уже могли бы всю Россию на уши поставить актами возмездия.
 показать весь комментарий
 
Подставь вместо "сирийцы" - "украинцы".
их 1-2млн. в Рашке только на заработках, не говоря уже о 10(или больше) млн. этнических, их Рашка убивает(в Украине), а они покорно хают Украину и любят Рашку Російська авіація в серпні атакувала табір біженців у Сирії, загинули 19 осіб, - NYT - Цензор.НЕТ 6157
 показать весь комментарий
 
Дивна новина... Кацапи кожен день ******** Сирію. Кожен день!!! Там така безнадьога, що навіть звичайні вертольоти з бочковими бомбами не можуть збити. Тупо вижимають населення все далі на північ до Турції. Коли щось туркам не подобається, зразу ж у повстанців нізвідки з'являється ППО і падає черговий кацапський пепелац. Але це трапляється рідко, тож і літають безкарно тварі, кожен день убиваючи десятки людей.
 показать весь комментарий
 
таке враження шо всякі девіди айки та інші борці з масонорептилоїдами у чомусь праві.
просто придушити Путіна мона було одразу, а вони ніби спеціально ************ його на все більші подвиги. з ризиком що розв.яже війну. он, висер про "вони здохнуть, а скрепні - в "рай"" - тягне на виліт з трону і табакерку. і нічого, парєнь живий та продовжує "тренуватись"(висрав шо в Сирії орки - "тренуються")
 показать весь комментарий
 
кацап це найприкріша помилка природи
не творіння Господа.
а саме помилка природи.
 показать весь комментарий
 
 
https://youtu.be/NiN2JY6FOP0

рОССИЯ ВЫШЛА ИЗ ЖЕНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
 показать весь комментарий
 
 
Дмитро Корчинський
30 ноября в 11:30 ·

Справа не в тому, що путін, гроші любить більше за слов'янську єдність, а в тому, що «слов'янське» більше не в стані забезпечувати єдність.
Хоча в Росії «слов'ян» все ще більше половини (в Москві вже менше), саме неслов'яни проявляють найбільшу бізнесову, релігійну, кримінальну, політичну, демографічну і кар'єрну активність.
Росія і раніше трималася на Вітте і Бенкендорфах, на Джугашвілі й Бронштейнах, проте нині змінився субстрат. Мєнт - дагестанець, барига - азербайджанець, работяга - таджик, чиновник - татарин, олігарх - як завжди, і кожному з них дедалі важче впарювати ідею про особливу цивілізаційну місію балалайки, їм нецікаво слухати про триєдиний народ.

Під час п'ятничної молитви в мечетях росіяни не схильні сприймати всерйоз пропагандистські тренди чергового генерального секретаря ЦК РПЦ.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх