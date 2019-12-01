EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  2498  135
Материалы по теме:
Все про:власть (2623) Россия (74415) Донбасс (20067) перемирие (1127)

 Сегодня нет политической воли победить на Донбассе военным путем и они нам тулят московский "мирный" план, - комбат Гергерт. ВИДЕО

Заместитель командира УДА, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" УДА Андрей Гергерт (Червень) уверен, что мирный путь, по которому идут власти, продиктован политиками РФ.

Об этом он заявил в эфире на телеканале НТА, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людям на Донбассе важнее мир, а не его условия, - Сайдик

"Мост, свет, вода и мирные переговоры, лишь бы это (оккупированные земли Донбасса. - Ред.) интегрировать - абсолютный Путинский план, известный нам все эти шесть лет. Пугает танками и артиллерией, завел солдат, завел диверсионные группы - и мы идем на это. Люди, прочувствуйте просто, почему вы не верите, что мы можем их победить? Мы это доказали. Почему мы боимся всегда сказать о военном пути?", - задал он вопрос аудитории.

По его мнению, Служба безопасности Украины за год своей профессиональной деятельности "ликвидирует всех".

"Она создаст там фейковые партии, она их разбалансирует полностью, рассорит между собой. У нас есть все рычаги для этого. Наша дипломатия будет давить снаружи. Мы выиграем все суды. Потому что они не правы, они на нас напали, убили, разграбили нас. Нам нужно это делать", - уверен Гергерт.

Он заявил, что высшие чины и народ запугивают сейчас, однако только силами СБУ можно решить этот конфликт.

Также читайте: Готовы принять пару областей РФ, для восстановления исторической справедливости, - Кулеба в ответ на заявления Володина

"Сегодня политической воли нет и они нам тулят московский "мирный" план: мир, пенсии им, воду отремонтировать. На Донбассе против нас воюют уже другие люди. Они нас не воспринимают. План Путина в том, чтобы нам их впихнуть. Мы можем их победить военным способом", - уверен Гергерт.

Источник: https://censor.net.ua/v3162786
 
   
 Топ комментарии
 
Зебил предлагает сдаться братьям кацапам Сегодня нет политической воли победить на Донбассе военным путем и они нам тулят московский "мирный" план, - комбат Гергерт - Цензор.НЕТ 4169
 показать весь комментарий
 
Нет. Войну нужно заканчивать. У Украины нет ресурсов вести войну.
Отрыть ров надо, и напустить туда крокодилов. И стену построить бетонную, как между Израилем и арабскими террористами.

Сегодня нет политической воли победить на Донбассе военным путем и они нам тулят московский "мирный" план, - комбат Гергерт - Цензор.НЕТ 3545
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Новi выборы ? И что , зебил не будет тогда голосовать по приколу ? Хахаха
 показать весь комментарий
 
А где был этот комбат когда подписывали Минск, все что можно по линии СБУ и так делается, а вот что будет если Украина начнет наступление никто предугадать не может. На кону будут стоять сотни тысяч жизней в случае полномасштабной войны и само существование Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Комбат был на войне. А чего так дрожишь ? Боишься своего рускаго братишку? Думаешь в рот срать будет. Даже не сомневайся - будет. Так что бери подгузки и или своему зелёному пораженцу расскажи что хватит воровать доя Коломоя, а нужно армию укреплять да коррупцию среди своей зе-банды искоренять. Оно то конечно легче хреном по клавишам стучать нежели работать.
 показать весь комментарий
 
 
Так само тулять як і мінські договорняки при парашенко
 показать весь комментарий
 
 
Rem Mer

ti pomnish olen v kakom sostojannii bili VSU v 2014om , esli net google v pomosh,
ne smotri tv pogugli i ti mnogo chego interesnogo uznaesh o tom 4to v 2014om do dobrobatov v VSU bilo tolko 5000 boesposobnich soldat ,a eto i tankisti i piloti vertoletov i samoletov i koroche govorya armii nebilo no v tot preomejutok kogda bil podpisan 1ij Minsk smogli nemnogo obnovit armiju, voorujit dobrobati, tecxhniku im postavit i t.d.i t.p. eshe raz tebe govoru google tebe v pomosh
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
пять лет они сопели в дырочку и выполняли "мирный план" "президента мира", а тут вдруг осмелели и рвутся "освобождать доннбасс"! маленький вопрос - а почему вы это не сделали в Иловайске, под Дебальцево?
 показать весь комментарий
 
 
Армия тогда еще была не так сильна.
 показать весь комментарий
 
 
За пять років було звільнено 2/3 території Донбасу.


 показать весь комментарий
 
 
не ври!пять лет армия сидела в окопах под обстрелами боевиков, выполняя "мирный план" порошенки!
 показать весь комментарий
 
За 5 лет при парашенко был сдан Донецк,Илловайск, Дебальцево,огромная территория в близи Мариуполя и много чего еще
 показать весь комментарий
 
 
Смысл этого "перемирья" ? как стреляли так и стреляют, наши бойцы продолжают погибать! В чём конкретно отличается ситуация до перемирья и сейчас ?? ну кроме деморализации армии ?
 показать весь комментарий
 
 
Понимаете, Зеленский ЦЕНОЙ ЖИЗНИ УКРАИНСКИХ СОЛДАТ , теперь может похлопать по плечу хутина и дома сказать -" Вова мне звонил"
 показать весь комментарий
 
 
Но должно же быть у человека какое то достоинство, гордость ? он же президент, ну съездит он встретится, а как в глаза бойцам он смотреть будет, матерям и семьям погибших солдат? Такое отношение к войне , в непонятной надежде о чём то договорится, становится уже объективно опасным .
 показать весь комментарий
 
поддерживаю Юльку - ОБНЕСТИ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ И ЗАБЫТЬ ПРО ИХ СУЩЕСТВОВАНИЕ.
Резервация !
 показать весь комментарий
 
 
Там если и строить то капитальную стену типа как в Корее сделали, но я сомневаюсь что подобные работы возможны под обстрелами.
 показать весь комментарий
 
Это как? Как тот кто ныкался от повесток в армию за домом в кустах. кто во время когда украинцы воевали с макшанями, зарабатывал деньги у этих самых макак макшанских обзывая свою страну проституткой? Какая у этого ссыкуна может быть воля? Когда 30% населения проголосовало за это чмо?
 показать весь комментарий
 
 
Военный путь уже априори невозможен. При Порошенко была подписана Минская капитуляция, теперь любое освобождение Донбасса военным путем закончится полномасштабным вводом российских войск под поводом "защиты населения Донбасса от вероломного нарушения Минска" и международное сообщество ничего не сможет сделать *****.
 показать весь комментарий
 
 
Не ссы. зебобик. все будет зашибись. Вот выгоним Клована, которого ты выбрал - опосля и Крым освободим.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Уже освободили за 5 лет. Особенно в Керченском проливе.
 показать весь комментарий
 
Живи в жизни, а не в бумаге. Когда это кацам что-то мешало Крым оккупировать или совершить прямую интервенцию в Донбассе? Капитуляцию собирается подписать ЗЕ, и это будет самый позорный През который войдёт в историю как Иуда
 показать весь комментарий
 
 
Как Иуда один уже вошел, капитуляция уже давно была подписана. И подписал её ток кто принимал военный парад когда эта техника и войска были нужны в Иловайске.
 показать весь комментарий
 
порохоботы как то "позабыли" как при их "президенте мира" боевики ШМОНАЛИ наших солдат, пропуская в ДАП с одним рожком патронов к автомату!
 показать весь комментарий
 
 
Порошенка вже нема. ты давай заслуги Клована огласи.
 показать весь комментарий
 
 
ты дебил?? Может хватит куйню нести.
Вам мозг удаляют или берут без него.
 показать весь комментарий
 
 
Чего же порох то не освобождал лугондонию военным путем, ссал? А теперь все такие прям Рембо ахрененые стали...
 показать весь комментарий
 
 
А паралельно виплата пенсій, усім 700 тисячам пенсіонерам без ніякої реєстрації на українській території, а ті що вже померли то пенсію виплатять їх родичам. А хто вже досягнув пенсійного віку, але не звернувся на українську територію за оформленням пенсії, то теж виплатять з першого дня настання пенсійного віку.

А якщо не звертався, бо був терористом і вбивав українських воїнів, то теж виплатять?

Законопроєкт ініціювали нардепи від "Слуги народу", "Батьківщини", "ОПЗЖ" та члени депутатської групи "За майбутнє". https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233187/
 показать весь комментарий
 
 
Очередной вомбат сбежавший с войны на телешоу?
 показать весь комментарий
 
 
Всем любителям повоевать против "ЛДНР": вы уже подсчитали сколько у ВСУ ядерных боеголовок в боевой готовности ?
У той стороны - десять тысяч, если кто забыл.
 показать весь комментарий
 
Странно.
А почему США не разоружили после окончания холодной войны?
 показать весь комментарий
 
Не можем мы победить военным путём Раху и все это знают - и соя, и зебилы, и нормальные люди.
 показать весь комментарий
 
 
я знову ж, в 3258-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали...
 показать весь комментарий
 
если нет возможности победить, то зачем воевать?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх