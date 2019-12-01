 Сегодня нет политической воли победить на Донбассе военным путем и они нам тулят московский "мирный" план, - комбат Гергерт. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире на телеканале НТА, информирует Цензор.НЕТ.
"Мост, свет, вода и мирные переговоры, лишь бы это (оккупированные земли Донбасса. - Ред.) интегрировать - абсолютный Путинский план, известный нам все эти шесть лет. Пугает танками и артиллерией, завел солдат, завел диверсионные группы - и мы идем на это. Люди, прочувствуйте просто, почему вы не верите, что мы можем их победить? Мы это доказали. Почему мы боимся всегда сказать о военном пути?", - задал он вопрос аудитории.
По его мнению, Служба безопасности Украины за год своей профессиональной деятельности "ликвидирует всех".
"Она создаст там фейковые партии, она их разбалансирует полностью, рассорит между собой. У нас есть все рычаги для этого. Наша дипломатия будет давить снаружи. Мы выиграем все суды. Потому что они не правы, они на нас напали, убили, разграбили нас. Нам нужно это делать", - уверен Гергерт.
Он заявил, что высшие чины и народ запугивают сейчас, однако только силами СБУ можно решить этот конфликт.
"Сегодня политической воли нет и они нам тулят московский "мирный" план: мир, пенсии им, воду отремонтировать. На Донбассе против нас воюют уже другие люди. Они нас не воспринимают. План Путина в том, чтобы нам их впихнуть. Мы можем их победить военным способом", - уверен Гергерт.
ti pomnish olen v kakom sostojannii bili VSU v 2014om , esli net google v pomosh,
ne smotri tv pogugli i ti mnogo chego interesnogo uznaesh o tom 4to v 2014om do dobrobatov v VSU bilo tolko 5000 boesposobnich soldat ,a eto i tankisti i piloti vertoletov i samoletov i koroche govorya armii nebilo no v tot preomejutok kogda bil podpisan 1ij Minsk smogli nemnogo obnovit armiju, voorujit dobrobati, tecxhniku im postavit i t.d.i t.p. eshe raz tebe govoru google tebe v pomosh
Резервация !
Вам мозг удаляют или берут без него.
А якщо не звертався, бо був терористом і вбивав українських воїнів, то теж виплатять?
Законопроєкт ініціювали нардепи від "Слуги народу", "Батьківщини", "ОПЗЖ" та члени депутатської групи "За майбутнє". https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233187/
У той стороны - десять тысяч, если кто забыл.
А почему США не разоружили после окончания холодной войны?