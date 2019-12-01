 Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
В 17:15 в Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover . ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской: злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины. По дороге в больницу ребенок умер.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи. Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.
Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст 115 Уголовного кодекса Украины.
В то же время, по данным Информатора, в 17:30 на месте уже работали правоохранители. В городе ввели оперативный план "Сирена" по поиску автомобиля, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.
С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover видны последствия выстрела. Пострадал также и водитель внедорожника. Вероятнее всего, это отец семейства. На его теле были видны капли крови.
По состоянию на 17:45 мертвый ребенок еще находится в машине. Правоохранители оцепили все вокруг лентой и опрашивают свидетелей случившегося. Был ли это какой-то конфликт или умышленное покушение - пока неизвестно. Следствие продолжается.
А ще пишуть, що авто куплене в Донецьку у 2013, проте на облік поставлене у Києві.
3 года ребенку, ужас какой-то.
У детей погибших на Донбассе нет родителей?
Или ты считаешь что шесть лет нести всякую хрень это норм?
Сиди не кизди.
Жри что дают.
Бачили очі.
Из новой Зекоманды новые лица?
Позови путина он тебя спасет.
Россия по отношению к Украине кто?
Чей Крым?
Кто президент РФ для всего мира?
= бандитские разборки.
Личность Соболева со ссылкой на источники в правоохранительных органах подтверждают и украинские СМИ. В результате стрельбы погиб его трехлетний сын.
Вячеслав Соболев - в прошлом донецкий бизнесмен, создатель сети супермаркетов "Обжора", одно время был заместителем мэра Донецка Александра Лукьянченко.
В Киеве он владеет рестораном "Марио", возле которого и произошла стрельба. В 2015 году Соболев был избран депутатом Киевского облсовета от БПП.
А дитина, звіісно, тут ні при чому... "Карма".