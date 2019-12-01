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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18257) Нацполиция (10488) смерть (6256) стрельба (2553)

 Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

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В 17:15 в Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover . ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской: злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины. По дороге в больницу ребенок умер.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи. Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст 115 Уголовного кодекса Украины.

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Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 01
Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 02
Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 03
Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 04
Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 05

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В то же время, по данным Информатора, в 17:30 на месте уже работали правоохранители. В городе ввели оперативный план "Сирена" по поиску автомобиля, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.

С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover видны последствия выстрела. Пострадал также и водитель внедорожника. Вероятнее всего, это отец семейства. На его теле были видны капли крови.

По состоянию на 17:45 мертвый ребенок еще находится в машине. Правоохранители оцепили все вокруг лентой и опрашивают свидетелей случившегося. Был ли это какой-то конфликт или умышленное покушение - пока неизвестно. Следствие продолжается.

Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 06
Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 07
Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 08
Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 09
Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 10
Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 11

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Источник: https://censor.net.ua/v3162774
 
 
 Топ комментарии
 
После присоединения Украины к Лугандону, это станет нормой... Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция - Цензор.НЕТ 5347
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Черный, Дизель, Юрлицо, 4.4L ВРЕР-12 УДАІ В М.КИЄВІ [#1330312]: Вторинна реєстрація тз, придбаного в торговельній організації [#40] Донецька область/м.Донецьк, Донецьк, Ворошиловський
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...бедный замкадыш, как же у вас живется клево, если тебе лугандон раем кажется Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция - Цензор.НЕТ 4665 Прими мои соболезнования Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция - Цензор.НЕТ 8718
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Хрен его знает. Но место неудобное для стрельбы... Для отхода через парк - идеал.
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Постріл схоже на все був випадковим і без підготовки. Дитину шкода. Співчуття батькам
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Я бы не пожалел всех своих денег, что бы найти киллера, заказчиков и порезать на мелкие кусочки, посыпая солью.
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нафіг різати на шматочки, понадрізувати і у вану з розсолом , хай кайфує
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Війна, засилля зброї, злий люж. Ні щоб потихому, чувак їздить відсвічує піжонськими номерами. В голові щось є. Наступного разу добють і самого.
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https://m.facebook.com/photo.php?fbid=849609518467329&id=636891089739174&set=a.637132689715014&refid=13&__tn__=%2B%3D

А ще пишуть, що авто куплене в Донецьку у 2013, проте на облік поставлене у Києві.
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Урки. Собрались бы в тихом месте и выясняли отношения. R.I.P.
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Сабаков каже що немає у нас злочинності, вона зменшилась...Зато 90 повернулись...Зе рулить...
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У родителей горе, а скоты устроили тут срач, нелюди совсем уже человеческий облик потеряли.
3 года ребенку, ужас какой-то.
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Дыбил.
У детей погибших на Донбассе нет родителей?
Или ты считаешь что шесть лет нести всякую хрень это норм?
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Ватник, дамбац позвал педофильного ***** и тем самым обрёк своих детей на смерть.
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Зелебот,киев проголосовав за ватника Зе не пощвал *****?
Сиди не кизди.
Жри что дают.
Бачили очі.
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Ватный зелох, домбаситы устрроили разборки в Киеве и постреляли своих детей.
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Шо за донбаситы дыбил?
Из новой Зекоманды новые лица?
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Дурень ватный, ты лугандонский идиот?
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Зебилоидный ватный идиотизм это твое все.

Позови путина он тебя спасет.
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Значит ты тоже скот, причем кацапский.
Россия по отношению к Украине кто?
Чей Крым?
Кто президент РФ для всего мира?
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Стреляли возле элитного казино "Марио". Авто зарегистрировано на юр. лицо из г. Донецк. Надо узнать фамилию того, кто был за рулем, род его деятельности и тогда можно выстраивать версии.
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НОМЕР 0001 депутат, руське, данецк.

= бандитские разборки.
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родители ходят под криминалом и детей подставляют .сами виновные в этом
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Вэлкам ту Сьюдад- Хуарес. Ура товарищи!
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Не гони, подобные вещи случаются регулярно и в каждой стране мира. На россии (на параше) например пару дней назад в Питере по городу рассекали небритые овцеебы-чечены и открыв окна из авто стреляли автоматными очередями, чисто так по-приколу.
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За рулем автомобиля Range Rover, который обстреляли в центре Киева, находился бизнесмен, депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

Личность Соболева со ссылкой на источники в правоохранительных органах подтверждают и украинские СМИ. В результате стрельбы погиб его трехлетний сын.
Вячеслав Соболев - в прошлом донецкий бизнесмен, создатель сети супермаркетов "Обжора", одно время был заместителем мэра Донецка Александра Лукьянченко.
В Киеве он владеет рестораном "Марио", возле которого и произошла стрельба. В 2015 году Соболев был избран депутатом Киевского облсовета от БПП.
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а был бы ребенок в кресле на заднем сидении, был бы жив.
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Просто так ничего не бывает. Сказать честно, мкак-то никого не жаль при таких номерах.
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а нашо ото стільки полюціонерів з гавтоматами??? Кілєр вже відстрілявся та втік, а вони тут во всєоружії як придурки
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«Небезызвестный Юрий Иванющенко, он же «Юра Енакиевский» сплел целую сеть в Украине, позволяющую отмывать миллионы долларов ежемесячно. Сам Иванющенко находится в Монако (как утверждают источники), а тем временем в Украине вполне легально работают структуры, подвежомственные ему и его партнерам, среди которых есть выходцы из Енакиево. Один из таких енакиевских персонажей - Вячеслав Соболев. Этот субъект в последнее время изрядно поднаторел во всевозможных черных сделках и «решалове», помогая набивать карманы своим «партнерам», в том числе и Иванющенко, не забывая «о себе любимом»…- https://inews.km.ua/kompromat/viacheslav-sobolev-bpp-shpigel-i-objora/
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а номєра якісь прокурваторські - вони таке ******* 0001
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Кримінальні 90 -ті повертаются ,це план путіна хаос в Україні ,ось тільки чому дитина загинула від розбірок негідників ?
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Тому що знаходилась дитина не у крислі для дітей з заду, де мала знаходитись як що б хтось не "звбив" на безпеку, а поряд з водієм.
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В 2017 году (в есть в Интернет) под рестораном-казино "Марио" проходили протесты граждан против Вячеслава Соболева, который является спонсором террористов из длн/лнр.
Range Rover обстріляли в центрі Києва, загинула 3-річна дитина, - поліція - Цензор.НЕТ 897
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Ну значит поделом ему. Хоть и с запозданием кара настигла ублюдка
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за поступки (руково)дителей - рассчитываются дети... ((((( -не смешно...
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Депутат от БПП, все, что нужно знать, да соевые?
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Тупорылой бот-калоед. ЗЕбильное чмо
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Тебя уже выпустили из дурдома,ой, пардон, из бана? Хочешь еще? Дай мне повод и я с радостью тебя там увижу, псина соевая.
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Судя по машине в Киеве да и в Украине все в порядке.... наверное номера на машине считаются какими-то особенными, с такими наверное полиция не останавливает, а водители уступают дорогу?
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Редірібан, ст дедірбан - вод ф чьом вапроз.
А дитина, звіісно, тут ні при чому... "Карма".
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А посмотрите на госномера у "ровера" - 0001...У владельца такого номера однозначно были врагт! Их просто не могло не быть, в противном случае не было бы такого номера!!!
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