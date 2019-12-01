 В России автобус с пассажирами упал с моста - 20 погибших. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное подразделение медицины катастроф.
"Количество пострадавших в результате ДТП с автобусом, упавшим в реку с моста в Забайкальском крае, выросло до 18 человек, еще 15 погибли", - говорится в сообщении.
В МЧС России эту информацию подтвердили и уточнили, что, предварительно, всего в автобусе было 44 человека.
Позже "Интерфакс" сообщил, что число погибших увеличилось до 20.
Авария произошла на 60-м км автодороги Могойтуй - Сретенск - Олочи. Причиной ДТП стало лопнувшее колесо у автобуса Kia Granbird. Автобус следовал из Сретенска в Читу. Протяженность этого маршрута 360 км.
Автобус пробил ограждение и упал с моста. По предварительной информации, автобус принадлежит частному предпринимателю, который занимается туристическими перевозками.
Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту падения пассажирского автобуса с моста в реку.
ВНИМАНИЕ! Видео не рекомендуется смотреть людям с неустойчивой психикой.
15 человек погибли при падении туристического автобуса с моста в реку в Сретенском районе Забайкальского края. Ещё 18 пострадали. Всего, по данным ТАСС, в нём находилось 43 человека.— Лентач (@oldLentach) 1 декабря 2019 г.
По предварительной версии, у автобуса лопнуло колесо. pic.twitter.com/EjSbtiuFbl
Возможной причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Водитель не справился с управлением и вылетел с моста. Спасатели опасаются, что автобус уйдет под лед.— Максим Легков (@milegkov1966) 1 декабря 2019 г.
@tv360ru pic.twitter.com/2pywzpwZWX
Тут же ещё и последствия удара сработали бы против людей.
Короче, упади автобус в ледяную воду, не выжил бы никто, поскольку помочь им вовремя выбраться на берег было бы нереально.
А УДАР ОБ ЛЕД....это МГНОВЕННАЯ СМЕРТЬ.... и ШАНС ВЫЖИТЬ 1 К МИЛЛИОНУ......
Головне, щоб всі навколо боялись.
ЛЮДЕЙ. А не козлорогих. Ти молишся за свиню або курку коли її забиваєш?
Отака .... малята
но и соболезнования мои еще в Иловайском котле расстреляны, а под Дебальцево добиты... контрольным в..душу
И для меня винторогий скот из паРаши не люди...а скот...
Кацапы уже давно разожгли.
Всё что есть у спасателей.
Звичайно, росія - наш ворог. Але все ж таки слід в будь-якому випадку залишатись людьми і висловити співчуття до простих росіян та їхніх сімей, котрі особисто не винні в тому, що...
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Та жартую, звичайно. Пане єноте! До танцю!