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 Происшествия, За рубежом
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 В России автобус с пассажирами упал с моста - 20 погибших. ВИДЕО

В Забайкальском крае Российской Федерации автобус с пассажирами упал с моста в реку. Погибли 20 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное подразделение медицины катастроф.

"Количество пострадавших в результате ДТП с автобусом, упавшим в реку с моста в Забайкальском крае, выросло до 18 человек, еще 15 погибли", - говорится в сообщении.

В МЧС России эту информацию подтвердили и уточнили, что, предварительно, всего в автобусе было 44 человека.

Позже "Интерфакс" сообщил, что число погибших увеличилось до 20.

Авария произошла на 60-м км автодороги Могойтуй - Сретенск - Олочи. Причиной ДТП стало лопнувшее колесо у автобуса Kia Granbird. Автобус следовал из Сретенска в Читу. Протяженность этого маршрута 360 км.

Автобус пробил ограждение и упал с моста. По предварительной информации, автобус принадлежит частному предпринимателю, который занимается туристическими перевозками.

Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту падения пассажирского автобуса с моста в реку.

ВНИМАНИЕ! Видео не рекомендуется смотреть людям с неустойчивой психикой. 

В России автобус с пассажирами упал с моста - 20 погибших 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Черновцами, - полиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3162747
 
 
 Топ комментарии
 
"видео не рекомендуется смотреть лицам с неустойчивой психикой".после того что кацапы делали на Донбассе у украинцев психика устойчивая на такие видосы из Унитазной Федерации
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нас рать горите в аду даже не читая вы так омерзительны кацапы что никого не жалко из Мордора
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"Мёртвые души" читал? Как там коляска Чичикова, на мосту, провалилась и застряла, а мужик, переезжая речку через брод, кричал кучеру: "Ну куда ты попёрси? Рази не видел - МОСТ?!!!"
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Он не в реку упал, а на лёд, повезло, если бы в воду, не выжил бы никто.
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вы мягко говоря не в теме... лед там метра полтора/ два что равно бетонному настилу с высоты 50 метров 7 етров и весу 100 тонн.. как раз вода более плано приняла бы автобус а погибли люди потому что при ударе облед крышу в смятку сдавило... спроссовало а вода бы чуть повредила кое где....
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Это вы не в теме, потому что не понимаете, что попавшие в ледяную воду, умирают не от удара, а от резкого переохлаждения, буквально в течении 3-7 минут.
Тут же ещё и последствия удара сработали бы против людей.
Короче, упади автобус в ледяную воду, не выжил бы никто, поскольку помочь им вовремя выбраться на берег было бы нереально.
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да а вы претендуете на премию Даврина тупого в воде 3-7 минут ЭТО ВЕЧНОСТЬ......
А УДАР ОБ ЛЕД....это МГНОВЕННАЯ СМЕРТЬ.... и ШАНС ВЫЖИТЬ 1 К МИЛЛИОНУ......
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Показували ці мости в расєї. Як не завалиться, то змиє його водою. Люди вантажівками по дерев'яним конструкціям (мостом назвати важко) річки переїзджають. Смєхдєржава, що ще сказати.
Головне, щоб всі навколо боялись.
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"Мёртвые души" читал? Как там коляска Чичикова, на мосту, провалилась и застряла, а мужик, переезжая речку через брод, кричал кучеру: "Ну куда ты попёрси? Рази не видел - МОСТ?!!!"
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"видео не рекомендуется смотреть лицам с неустойчивой психикой".после того что кацапы делали на Донбассе у украинцев психика устойчивая на такие видосы из Унитазной Федерации
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З добрим ранком УКРАЇНО! Яка гарна новина на початку дня. Так би кожен день починався!!!
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нас рать горите в аду даже не читая вы так омерзительны кацапы что никого не жалко из Мордора
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Якби московити не впали з моста,їх би скинули солдати НАТО.Вручити посмертно медалі,цим патріотам.
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Видео - бомба. Лежит автобус, из-под него крики, челы ходят вокруг с бубном, а один снимает видео со словами "ах...страшно")))))
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Это буряты? Ехали в Украину руський мир насаждать танками? Господь на подходе ликвидировал.
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Коли ріжуть в селі свиню-мені шкода...а прочитав новину,чомусь зовсім не шкода...
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да, как обычно,селфилсты оказались у автобуса первыми.
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Сейчас там главная тема у кого на ютюбе больше просмотров.
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Пакистан, Боливия, Россия.. В недоразвитых странах всегда аварии с многочисленными жертвами.
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В Доминикане тоже туристский автобус с росиянами сделал кирдык.Совпадение?
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Строить мосты надо на территории РФ, а не лезть в Крым.....
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Це який язьіг, мокша ти гундяївська?
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>>молитвы за усопших<<
ЛЮДЕЙ. А не козлорогих. Ти молишся за свиню або курку коли її забиваєш?
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Радіти тут нема чого. Якби в тому автобусі був )(уйло, або хто небуть з його банди, тоді інша справа.
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А хто там по твоему был? Те кто против войны с Украиной выступали или которые протестовали против Крымнаш? Пусть горят в Аду, как говорил великий Пу.
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... а так в нём большинство тех , кто его поддерживает ? Раше не бывает чёрного и белого . Там всё чёрное .
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80% процентов расеянцев поддерживают .уйло и войну в Украине. Поэтому как минимум 16 наших врагов ликвидированы .
Отака .... малята
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И автобус тяжелее воздуха. Кто бы мог подуматт ))
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Хоть какие-то радостные новости для украинских патриотов.
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Лишнехромосмный, а ты великодуховно и сракально скорбишь о более, чем 13000 украинцев, убитых в результате агрессии паРаши?
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злорадствовать не стану...
но и соболезнования мои еще в Иловайском котле расстреляны, а под Дебальцево добиты... контрольным в..душу
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Тяжелее воздуха . Нет никаких эмоций .
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...на кацапії ґавтобуси посипались. Файний початок зими
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ТАКУЮ НОВОСТЬ, ВООБЩЕ, НУЖНО БЫЛО НЕ ПУБЛИКОВАТЬ, ЧТО БЫ НЕ ТРАВМИРОВАТЬ, ЛИШНИЙ РАЗ, ЗЕЛЁНУЮ ВАТУ.
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Да Юра Бутусов, вместе с зелеными человечками Крым отжал, со Стрелковым Славянск брал!? Ты, что как Пука, совсем дурачок?
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Что винторогий...собратьев жалко？а мне нет...я рад...жалко только что не весь скот в этом автобусе копыта откинул..
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А ты о 13000 мертвых украинцах помнишь？ а ***** твое помнит？
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Хлебани лосьену огуречного...и тебя попустит...
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А беда в мой дом пришла в 2014-м году...когда винторогий скот из паРаши сунул свое рыло в мой дом..
И для меня винторогий скот из паРаши не люди...а скот...
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ПАШЁЛНАКУЙ!!
Кацапы уже давно разожгли.
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А не было там макшанских ихтамнетов, или их детей, которые кувалдой в Сирии пытали людей?
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Воловимиру Рибаку вчора виповнилось би 48 років...
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Сейчас бубочка с сивохой соболезнования выражать начнут
В России автобус с пассажирами упал с моста - 20 погибших - Цензор.НЕТ 7260
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Гарант возложит ответственность на себе, а Сивоха бабосы будет собирать на пособия пострадавшим.
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похер что оно там на себя возлагает. малорослик может только ярмо на себя возложить и на всех остальных тоже.
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Никому не интересны 20 дохлых кацапов. Вот если бы их утонуло как минимум 20 тысяч, тогда в Украине надо объявлять выходной по случаю праздника. А лучше два выходных, так как празднование может затянутся
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А лучше 140 млн. подохли бы в один момент.
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Ломик и кирка в углеродной державы-колонии-фермы рабов.
Всё что есть у спасателей.
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«Россия - это бензоколонка, пытающаяся выдать себя за страну» - Маккейн С. Д.
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Подохли и фуй с вами. Нашим ВСУ меньше отстреливать бурят в танках придется.
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Когда дохнет кацапская мразь, это всегда праздник!!!
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Що тут можна сказати?
Звичайно, росія - наш ворог. Але все ж таки слід в будь-якому випадку залишатись людьми і висловити співчуття до простих росіян та їхніх сімей, котрі особисто не винні в тому, що...
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Та жартую, звичайно. Пане єноте! До танцю!

У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 20 загиблих - Цензор.НЕТ 5800
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Такссс... Минус 20 кацапов. Всё равно на какой-нить войне сгинули . Так что не жалко
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И автобус тяжелее воздуха. Кто бы мог подумать ))
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