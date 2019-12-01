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 Происшествия, За рубежом
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 В России автобус с пассажирами упал с моста - 19 погибших. ВИДЕО

В Забайкальском крае Российской Федерации автобус с пассажирами упал с моста в реку. Погибли 19 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное подразделение медицины катастроф.

"Количество пострадавших в результате ДТП с автобусом, упавшим в реку с моста в Забайкальском крае, выросло до 18 человек, еще 15 погибли", - говорится в сообщении.

В МЧС России эту информацию подтвердили и уточнили, что, предварительно, всего в автобусе было 44 человека.

Позже "Интерфакс" сообщил, что число погибших увеличилось до 19.

Авария произошла на 60-м км автодороги Могойтуй - Сретенск - Олочи. Причиной ДТП стало лопнувшее колесо у автобуса Kia Granbird. Автобус следовал из Сретенска в Читу. Протяженность этого маршрута 360 км.

Автобус пробил ограждение и упал с моста. По предварительной информации, автобус принадлежит частному предпринимателю, который занимается туристическими перевозками.

Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту падения пассажирского автобуса с моста в реку.

ВНИМАНИЕ! Видео не рекомендуется смотреть людям с неустойчивой психикой. 

В России автобус с пассажирами упал с моста - 19 погибших 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Черновцами, - полиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3162747
 
   
 Топ комментарии
 
"видео не рекомендуется смотреть лицам с неустойчивой психикой".после того что кацапы делали на Донбассе у украинцев психика устойчивая на такие видосы из Унитазной Федерации
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нас рать горите в аду даже не читая вы так омерзительны кацапы что никого не жалко из Мордора
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злорадствовать не стану...
но и соболезнования мои еще в Иловайском котле расстреляны, а под Дебальцево добиты... контрольным в..душу
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"Небо" вообще-то твердь. Это каждый раб знает У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 20 загиблих - Цензор.НЕТ 2832
А вообще-то скорее всего в это чет есть - даже греки знали что типо Мойры и пифии и т.д.
Так что можно просить Путина не воевать, можно покушаться на него, но если должна быть война, то Путин всего лишь орудие в щупальцах небесной тверди У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 20 загиблих - Цензор.НЕТ 9359
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Хоть они враги,но людей жалко,особенно детей.А там они наверняка есть.Показательны действия спасателей от ихнего МЧС.Их проосто нет.Там под автобусом стоны ,люди придавлены, аМЧС даже не догадалось подогнать краны на мост и поднять автобус со льда.Ибо лёд под автобусом трещит и постепенно авто уходит под воду..Нашим МЧСникам надо делать выводы и отрабатывать оперативное спасение людей в подобных и других ситуациях.Ведь Аваков закупил Вертолёты? Собирается самолёты.
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Знаете, когда в одно субботнее утро бомбили Мариуполь, и мы все были в ужасе. Кацапы на форумах ржали
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Считаешь, надо брать с них пример?
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Нет,но и панихиды по ним заказывать не стоит.
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Знаете, мы столько зла от них натерпелись, что мне даже пофик, кто что думает о нашем жестком отношении.
Наверно, можно быть добрым, пока тебя лично это не коснется
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Мы не кацапы! И не надо уподобляться им.
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Мені от теж їх шкода, особливо дітей
(ніт)
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А ви подивіться на справу інакше. Що можливо такі діти з часом будуть вбивати ваших дітей. І вам стане легше.
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Усього не розгледіш. Краще помилитись, аніж зловити гаву.
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???
Из русских деток вырастает пушечное мясо. Насрать на русских и на их детей.
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Там спрят и видят Пуйло в гробу .Думающие люди.Остальные - просто лохторат озлобленный и алчный.
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И что теперь? Пожалеть оккупантов? Понять и простить? Насрать на думающих людей на рассии. В хорошем гробу я их видел или в утонувшем хорошем автобусе.
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В вторую мировую среди немцев было очень много нормальных .Благодаря им мои тесть и тёща остались живы.Не подменяй понятия оккупанты и люди.Среди нас ,здесь и сейчас ходят немало подонков.Как рашистов и просто бандитов ,готовых убить любого,не согласного с ними.Это печально.Вчера взорвали банкомат в Первомайском,сегодня -под Киевом.И там и там могли быть жертвы обывателей.Попадись ты им на момент совершения я не дам икопейки за твою жизнь.Надо быть милосердным не только к кошечкам и собачкам,но и хоть изредка - к людям.
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Под Киевом ??? Русановка - это Днепровский район. До Крещатика 4 станции метро.
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Тим хто ще під автобусом, сказали що ЧФ отримав 9 нових кораблів?
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"Мьі не епем в душе, как вас спасать, но вьі держитесь" )))0))0)))
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Мое сочувствие ограничено.
С одной стороны, лично эти люди не виноваты, но как прочитаешь, что хоронили воина, убитого под Водяным (хороший, видно, человек был, с собакой фотографировался), так сочувствие мое исчезает.
Собственно говоря, РФ - страна третьего мира, а в странах третьего мира состояние средств общественного транспорта всем известно, достаточно посмотреть документальные фильмы о странах дикой Африки.
Удивительно иное: мышебратья, столь дружно кричавшие про "Крымнаш" и "Донбасс-тоже-наш", как то не задумывались, что война, которую они ведут, стоит очень больших денег, и если деньги уходят на войну, то на ремонт автобусов точно не хватит. Им и не хватило. Зато Крым, на настоящий момент, ихний. Нельзя же иметь все сразу, на все запоребриком средств сразу не хватит. Потому МОСТ в Крыму идет первым, а Забайкалье - по остаточному принципу.
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Им сказали : "выкручивайтесь как хотите , а рейтинг царя не должен пострадать " .
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А ще склепали якийсь підводний апарат - можуть підкрастись і підірвати(порт).
Не рак чи краб чи СНІД перемогти, не ракету на Марс запустити(не атомну) - "підкрастись і підірвати" можуть. Антицивілізація короча гаваря.
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Неее,водила их приободрил и сказал что может повторить.
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А чё,Андрюшка Богдан тоже на этом автобусе ехал? У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 20 загиблих - Цензор.НЕТ 1435
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Вот может и не по людски,но рад! Минус 20 #настамнет.
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Несмотря на отсутствие врачей в Новочеркасской инфекционной больнице, в этом регионе пока не стоит опасаться эпидемии. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.
Так ша не переживаем и мы за макак макшанских.
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Я вам панове ,так скажу - ничего странного в этом нет ,автобус то явно тяжелей воздуха ,вот и упал У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 20 загиблих - Цензор.НЕТ 1609удивляет другое ,почему мост не упал ...
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Мы все про россиян, да про россиян, тем временем в США пару дней назад ЧП на химическом заводе, что там в атмосферу попало, кто его знает. На вид весьма зловеще:
У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 20 загиблих - Цензор.НЕТ 9784
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США далеко, 99,99 відсотків українців американця ніколи не бачили.
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опять какого-то лаптя козломордого на предприятии пропустили - не удивительно если єто дело рук єтих парашинцев, чоб они повыздыхали имперцы расиянские!
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В американском штате Южная Дакота разбился небольшой самолет Pilatus PC-12, сообщает AP. В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения. Всего на борту находилось 12 человек.
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20 потенциальных окупантов, маловато будет, но лучше это чем ничего
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Один. Один раз махнув через огорожу моста.
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Астанавітєсь!!! Щойно лілював від коменту олег иванов 9d1a2ffb трохи вище (про водія, що "может повторить") - і тут ваш комент!
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Двадцять вісім! Двадцять сім з половиною щонайменше!!
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В понедельник на Ривненщине попрощаются с украинским воином Алексеем Капустяном (позывной Качан), погибшим от пули снайпера в районе Водяного. Кто еще хочет посочувствовать макакам макшанским?
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вічна СЛАВА Герою! Найпекельнійша смерть фашисткій педірациї !
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і на шо було будувати той міст - цилійщі би зараз були ))
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Могойтуй, Олочи - исконно русскые названия.
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Это как раз и есть настоящий Кацапстан - там буряты, монголы и т.д.
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в пожарах в Бразилии погибло очень много животных.. вот кого жалко
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Жаль что многие украинцы так до сих пор и не поняли кто наш враг и с кем, с чем и как мы должны бороться. Любая общность людей включает в себе: хорошие и плохие, полезные и вредоносные свойства. И задача как у врача борющегося с раком у пациента выявить вредоносную локализацию и обезвредить ее, оставив возможность организму возможность продолжить борьбу и выжить. К сожалению сейчас в медицинской практике пользуются не самым лучшим способом "химиотерапия" это процесс при котором вводится препарат который уничтожает все делящиеся клетки в организме и хорошие и плохие, без разбора (как сейчас, в данном случае) от чего, результат лечения больного не всегда приводить к выздоровлению. Более точечное попадание по больным раковым клеткам избирательного характера с так называемой системой распознавания свой/чужой даст самый лучший результат. Но сейчас к сожалению: "...маємо, те що маємо."
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Лет 6-7 назад возможно и возникло что-то типа сочуствия. Но не таперичя. Нынче не то, что давечя!
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Вы думаете что те ублюдки, которые пытают и убивают наших людей, сирийцев и т.д. скорбит гибель 20 россиян ехавших во автобусе? Вы наивны, эти уроды не парятся чужими жизнями, вообще, кроме своей собственной, потому что это и есть идея усрутского мира его главная скрепа. Они уничтожают людей не по национальному признаку (к сведению вагнеровец убивавший сирийца на видео был этническим украинцем) . Они убивают людей которые не исповедуют их принципов. И среди этого отродья люди разных национальностей.
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Написано - "Возможно". Но вероятность этого возможного близка к нулю. Иллюзий относительно народа мокша отродясь на испытывал
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Надеемся что эстафету примет крымский мост
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Вже традиційно ----ЖОДНИХ СПІВЧУТТІВ.
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Якщо б цей автобус не впав сам - його б скинули солдати НАТО!
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І що тепер киянам до пісільства козломордору нести?
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Просто так ничего не происходит, на все есть свои причины!
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Ті хто радіють чужому горю - то кончені мразі. Загинули звичайні люди. Українці могли б навчитися безжалісно вбивати ворогів, і співчувати простим людям. А в вас все навпаки - ви сцитеся знищити свій уряд зрадників, а також сцитеся в АТО - 6 років в окопах. А як прості мирні люди гинуть - радієте як шакали. Тільки радує що це не всі українці, а лише аудиторія в коментах Цензора, що на 95 відсотків зкладається з дегенератів.
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любой кацап это потенциальный наемник убийца и террорист.

чем больше кацапов подохнет там, тем меньше их поедет в другие страны чтобы мародерствовать и убивать людей.
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Чет мне как-то пох на этих кацапов, были бы людьми - может быть и посочувствовал , а не этим погибшим представителям кацапо-фауны .... У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 20 загиблих - Цензор.НЕТ 2932
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Сколько же больных людей на ветке
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Да какая разница что там в Раше упало, или свершилось..Цензор давай еще новости про Гондурас.
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Друзья делают нашу жизнь лучше, а враги - интереснее.
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Ну упал автобус, и упал.. Да и хeр с ним
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Кацапів не шкода . Це карма . За збитий МН17 , за Маріуполь , за обстріляні мирні українські міста і села , за вбитих і поранених , за розграбовані будинки , магазини , заводи - ГОРІТЬ У ПЕКЛІ , МОСКАЛІ . Побільше вам , виродкам втрат , аварій і катастроф . Щоб ви там ублюдки фашистські , всі виздихали .
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новость подана неправильно!
пассажиры наблюдали, как роSSия села в автобус и упала с моста!!! 3 раза.
Боженька, прошу, реализуй мои мечты!
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Я не читал комментарии, но предупреждаю как и в прошлый раз. Отрицательная энергия того что вы напишете может покалечить вашу жизнь. Не проклинайте сами себя. Нельзя радоваться чужим смертям, это всегда аукается.
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Русские СМИ передают, что пострадавших всего двое и те отделались легкими ушибами...
В любом случае можно не переживать за них, бабы еще нарожают...
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Все что вы говорите или пишете навсегда остается с вами в виде черной энергии и в будущем калечит вашу жизнь. Это как проклятие.
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упал просто потому что тяжелее воздуха, что тут такого?
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Ихтамнет...и не было. А вы докажите, что это автобус, он россиянский и что он упал. Это не российские граждане вовсе. А водителем хохол был...или чурка...или хач с лабусом.
Автобус-то корейский был. А что вы, хохлы, не люди вовсе?
-----------------------------------
Моему деду ни одной минуты в жизни не было жалко ни одного немца, погибшего под ковровіми бомбардировками союзников или изнасилованного и убитого в Пруссии Восточной или еще где. По мощам и елей.
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Такому радуются проигравшие. Дело в обиде, в неотомщенности. Но согласитесь, это довольно мерзко. Вы же сами себя позорите. Я заметил что даже админу стыдно заходить на такие новости, хотя они их сами постят.
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