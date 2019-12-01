 В России автобус с пассажирами упал с моста - 19 погибших. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное подразделение медицины катастроф.
"Количество пострадавших в результате ДТП с автобусом, упавшим в реку с моста в Забайкальском крае, выросло до 18 человек, еще 15 погибли", - говорится в сообщении.
В МЧС России эту информацию подтвердили и уточнили, что, предварительно, всего в автобусе было 44 человека.
Позже "Интерфакс" сообщил, что число погибших увеличилось до 19.
Авария произошла на 60-м км автодороги Могойтуй - Сретенск - Олочи. Причиной ДТП стало лопнувшее колесо у автобуса Kia Granbird. Автобус следовал из Сретенска в Читу. Протяженность этого маршрута 360 км.
Автобус пробил ограждение и упал с моста. По предварительной информации, автобус принадлежит частному предпринимателю, который занимается туристическими перевозками.
Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту падения пассажирского автобуса с моста в реку.
ВНИМАНИЕ! Видео не рекомендуется смотреть людям с неустойчивой психикой.
15 человек погибли при падении туристического автобуса с моста в реку в Сретенском районе Забайкальского края. Ещё 18 пострадали. Всего, по данным ТАСС, в нём находилось 43 человека.— Лентач (@oldLentach) 1 декабря 2019 г.
По предварительной версии, у автобуса лопнуло колесо. pic.twitter.com/EjSbtiuFbl
Возможной причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Водитель не справился с управлением и вылетел с моста. Спасатели опасаются, что автобус уйдет под лед.— Максим Легков (@milegkov1966) 1 декабря 2019 г.
@tv360ru pic.twitter.com/2pywzpwZWX
А вообще-то скорее всего в это чет есть - даже греки знали что типо Мойры и пифии и т.д.
Так что можно просить Путина не воевать, можно покушаться на него, но если должна быть война, то Путин всего лишь орудие в щупальцах небесной тверди
Наверно, можно быть добрым, пока тебя лично это не коснется
(ніт)
Из русских деток вырастает пушечное мясо. Насрать на русских и на их детей.
С одной стороны, лично эти люди не виноваты, но как прочитаешь, что хоронили воина, убитого под Водяным (хороший, видно, человек был, с собакой фотографировался), так сочувствие мое исчезает.
Собственно говоря, РФ - страна третьего мира, а в странах третьего мира состояние средств общественного транспорта всем известно, достаточно посмотреть документальные фильмы о странах дикой Африки.
Удивительно иное: мышебратья, столь дружно кричавшие про "Крымнаш" и "Донбасс-тоже-наш", как то не задумывались, что война, которую они ведут, стоит очень больших денег, и если деньги уходят на войну, то на ремонт автобусов точно не хватит. Им и не хватило. Зато Крым, на настоящий момент, ихний. Нельзя же иметь все сразу, на все запоребриком средств сразу не хватит. Потому МОСТ в Крыму идет первым, а Забайкалье - по остаточному принципу.
Не рак чи краб чи СНІД перемогти, не ракету на Марс запустити(не атомну) - "підкрастись і підірвати" можуть. Антицивілізація короча гаваря.
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Так ша не переживаем и мы за макак макшанских.
чем больше кацапов подохнет там, тем меньше их поедет в другие страны чтобы мародерствовать и убивать людей.
пассажиры наблюдали, как роSSия села в автобус и упала с моста!!! 3 раза.
Боженька, прошу, реализуй мои мечты!
В любом случае можно не переживать за них, бабы еще нарожают...
Автобус-то корейский был. А что вы, хохлы, не люди вовсе?
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Моему деду ни одной минуты в жизни не было жалко ни одного немца, погибшего под ковровіми бомбардировками союзников или изнасилованного и убитого в Пруссии Восточной или еще где. По мощам и елей.