 Сегодня в Оболонском районе Киева и в одной из ОТГ области начинается пробная перепись населения. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом говорится в сообщении Госстата.

Отмечается, что пробная перепись не ставит задачей определить количество населения в избранных территориях, ее целью является апробация программы, переписного инструментария, применение инновационных технологий; определение методов, основных организационных мероприятий, оптимальных дат, длительности проведения переписи; определение концепции технологии обработки данных и механизмов взаимодействия органов статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Во время пробной переписи в каждом помещении запишут всех граждан, которые по состоянию на 00:00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем, включая временно проживающих.

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Из числа тех, которые постоянно проживают, запишут также временно отсутствующих.

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Гражданам, подлежащим переписи, предлагается поучаствовать в ней одним из трех возможных способов:

1-10 декабря (Интернет-раунд) самостоятельно заполнить анкету (переписной лист) на специальном портале в сети Интернет (нужно иметь электронную подпись);

или 14-23 декабря предоставить ответы переписчику, который посетит помещение, и заполнить анкету (переписной лист) на планшете;

или 14-23 декабря прийти в переписной отдел или инструкторский участок и дать ответы на вопросы анкеты (переписного листа) временному переписному персоналу.

Контрольный обход отдельных помещений состоится 24-26 декабря.

Пробная перепись населения в 2019 году - это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения в 2020 году.