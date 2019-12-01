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Все про:Киев (18257) Киевская область (1812) перепись населения (66) Госстат (154)

 Сегодня в Оболонском районе Киева и в одной из ОТГ области начинается пробная перепись населения. ВИДЕО

Государственная служба статистики Украины проведет пробную перепись населения в части Оболонского района Киева и в Пискивской объединенной территориальной громаде Бородянского района Киевской области 1-26 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом говорится в сообщении Госстата.

Отмечается, что пробная перепись не ставит задачей определить количество населения в избранных территориях, ее целью является апробация программы, переписного инструментария, применение инновационных технологий; определение методов, основных организационных мероприятий, оптимальных дат, длительности проведения переписи; определение концепции технологии обработки данных и механизмов взаимодействия органов статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Во время пробной переписи в каждом помещении запишут всех граждан, которые по состоянию на 00:00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем, включая временно проживающих.

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Из числа тех, которые постоянно проживают, запишут также временно отсутствующих.

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Гражданам, подлежащим переписи, предлагается поучаствовать в ней одним из трех возможных способов:

  • 1-10 декабря (Интернет-раунд) самостоятельно заполнить анкету (переписной лист) на специальном портале в сети Интернет (нужно иметь электронную подпись);
  • или 14-23 декабря предоставить ответы переписчику, который посетит помещение, и заполнить анкету (переписной лист) на планшете;
  • или 14-23 декабря прийти в переписной отдел или инструкторский участок и дать ответы на вопросы анкеты (переписного листа) временному переписному персоналу.

Контрольный обход отдельных помещений состоится 24-26 декабря.

Пробная перепись населения в 2019 году - это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения в 2020 году.

Источник: https://censor.net.ua/v3162743
 
 
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Что бы такого сделать, что бы ничего не делать...
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так уже писали, что эти инновации не продуманные или турбулентное выбрасывание денег-это тоже кредо слуг.
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Сплошные новости о достижения - встреча с майдановцами, приказ уменьшить тарифы, уничтожить спецсвязь, перепись...
Хорошо, что война закончилась и работа на международном уровне в полном порядке...
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