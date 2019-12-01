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Все про:акция (1978) Голодомор (912) Москва (2680)

 Акция памяти жертв Голодомора прошла в Москве. ВИДЕО

Московские власти впервые за долгое время согласовали акцию памяти жертв Голодомора.

Партия народной свободы и проект "Декоммунизация" провели ее 30 ноября в сквере у Соловецкого камня на Лубянке, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе. ФОТОрепортаж

Организации считают Голодомор актом стратоцида - против крестьянства как класса.

Журналисты издания напоминают, что в 2008 году Госдума признала Голодомор преступление коммунистического режима, но официальных траурных мероприятий в России до сих пор не было.

Источник: https://censor.net.ua/v3162730
 
 
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Прощупывание общественного мнения на предмет "мира с Украиной".
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Петя Порошенко почему там не был, он обычно такие акции не пропускает.
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Русских утырок Джугашвили тоже уничтожал, но они это воспринимают как должное, позорный народец, для них царь -это святое, не важно какой
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В 1938 г. в помещении бывшего монастыря Святой Екатерины была образована тайная следственная тюрьма, известная как Сухановка, для самых опасных "врагов народа". С 1938 по 1952 гг. здесь замучали 35 тыс человек.
Есть вопросы почему в России закрыты архивы?
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Ровно 80 лет назад. 30 ноября 1939 г. Советская бомбардировка Хельсинки бомбами ФАБ-500, ФАБ-250 и РРАБ-2. Разрушено 2 тыс. зданий, более 900 погибших, свыше 500 раненых.
Молотов же (тогдашний Лавров) в это время врал, что СССР "сбрасывает финнам продукты"
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Из архивов страны Гулагии, ой, то есть Пломбирии.

1938 г. Лейтенант НКВД Шитиков жалуется, что в тюрьмах скопилось 824 заключенных-инвалида.
На что замнаркома Заковский поясняет, что сталкивался с этой проблемой и легко ее решил расстреляв всех инвалидов.
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Николаевский портовый элеватор 41 тыс. тонн был построен в 1930 году, на момент ввода в эксплуатацию он являлся третьим по величине элеватором в мире.

Во время Голодомора 1932-33 году был до верху заполнен и постоянно отгружал зерно на экспорт...
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Очень плохой знак. Значит ЗЕкловун слил, и будут впихивать назад в Таёжный союз. Просто так винторогие бы никогда этого не сделали.
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"Убивали как скот... В Киеве вызвали офицеров в театр для проверки документов - расстреливали и рубили прямо в театре... Кровавая баня - 2000 человек..."

Что празднуют в России 7 ноября желающие повторить почитатели "доброго дедушки Ленина"?
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Место по уровню жизни
Не имеющая нефти и газа Польша 32-е.
Нефтегазовая РФ 101-е.
Товары сделанные в Польше при дорогом газе и нефти дешевле, чем в Беларуси.
С 2022 Польша отказывается от российского газа.
В Польше Народ и власть думает о Народе и о будущем своего государства.
(C)
@S_vivat

І яке має відношення Польща до життя в Україні? Сам не знаю. Нарід вибрав шлях «Таёжного союза»
🤔
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