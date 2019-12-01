 Акция памяти жертв Голодомора прошла в Москве. ВИДЕО

Партия народной свободы и проект "Декоммунизация" провели ее 30 ноября в сквере у Соловецкого камня на Лубянке, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Организации считают Голодомор актом стратоцида - против крестьянства как класса.
Журналисты издания напоминают, что в 2008 году Госдума признала Голодомор преступление коммунистического режима, но официальных траурных мероприятий в России до сих пор не было.
Есть вопросы почему в России закрыты архивы?
Молотов же (тогдашний Лавров) в это время врал, что СССР "сбрасывает финнам продукты"
1938 г. Лейтенант НКВД Шитиков жалуется, что в тюрьмах скопилось 824 заключенных-инвалида.
На что замнаркома Заковский поясняет, что сталкивался с этой проблемой и легко ее решил расстреляв всех инвалидов.
Во время Голодомора 1932-33 году был до верху заполнен и постоянно отгружал зерно на экспорт...
Что празднуют в России 7 ноября желающие повторить почитатели "доброго дедушки Ленина"?
Не имеющая нефти и газа Польша 32-е.
Нефтегазовая РФ 101-е.
Товары сделанные в Польше при дорогом газе и нефти дешевле, чем в Беларуси.
С 2022 Польша отказывается от российского газа.
В Польше Народ и власть думает о Народе и о будущем своего государства.
(C)
@S_vivat
І яке має відношення Польща до життя в Україні? Сам не знаю. Нарід вибрав шлях «Таёжного союза»
🤔