 Акция памяти жертв Голодомора прошла в Москве. ВИДЕО

Партия народной свободы и проект "Декоммунизация" провели ее 30 ноября в сквере у Соловецкого камня на Лубянке, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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Организации считают Голодомор актом стратоцида - против крестьянства как класса.

Журналисты издания напоминают, что в 2008 году Госдума признала Голодомор преступление коммунистического режима, но официальных траурных мероприятий в России до сих пор не было.