 Активисты собрали деньги на выплату штрафа крымского татарина Ибраимова за участие в акции протеста в Москве. ВИДЕО

Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"28 ноября 2019 года в городе Бахчисарай средствами "Крымского марафона" был оплачен штраф Наримана Ибраимова в размере 20 000 рублей", - говорится в сообщении.
Крым.Реалии отмечают, что в конце октября на оплату штрафов, присужденных крымскотатарским активистам за июльские акции в Москве "Крымский марафон", собрали 1 161 000 рублей.
По словам одного из координаторов объединения "Крымская солидарность" Сервера Чолакчика, в "Крымском марафоне", помимо жителей полуострова, активно принимали участие люди из Турции, США и Европы.
Напомним, 10-11 июля 2019 года в Москве были задержаны 46 человек, которые приехали выразить свой протест в связи с незаконными арестами и обвинениями крымских татар в терроризме. В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы о нарушении по ст. 20.2 ч.5 КоАП РФ.
29 июля в Таганском районном суде Москвы в течение дня было проведено 18 судебных заседаний, в ходе которых "рассмотрели" административные дела 18 активистов. Каждый был оштрафован на 20 тысяч рублей (около 8 тыс. грн).