 Срок добровольного объединения громад продлят до февраля 2020 года, - министр Бабак. ВИДЕО

Об этом заявила в программе "Субботнее интервью" на Радіо Свобода министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы хотим максимально продлить срок добровольного объединения. Я думаю, до февраля. А дальше мы уже будем видеть: есть ли необходимость в силу закона уже устанавливать, в соответствии с перспективными планами, фактически конфигурации общин, которые еще не объединились. То есть мы поощряем сейчас максимально продлить процесс добровольного объединения. А дальше, чтобы не ждать еще 100 лет, пока люди будут жить в бедности и без амбулаторий, школ и так далее, помочь им объединиться уже через законодательный механизм", - отметила Алена Бабак.

По данным министра, на сегодня более 6000 общин в Украине еще не объединились.

"Но мы понимаем, что оптимально может быть около 1400 общин", - добавила Бабак.

Напомним, по состоянию на 10 ноября 2019 года в Украине сформированы 1002 объединенные территориальные громады. В них проживает более 11 миллионов человек.

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