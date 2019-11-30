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 Политика Украины, Общество
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Все про:реформы (3449) децентрализация (450) ОТГ (58) Бабак Алена (11)

 Срок добровольного объединения громад продлят до февраля 2020 года, - министр Бабак. ВИДЕО

Срок добровольного объединения населенных пунктов в Украине в громады будет продлен, ориентировочно, до февраля 2020 года.

Об этом заявила в программе "Субботнее интервью" на Радіо Свобода министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы хотим максимально продлить срок добровольного объединения. Я думаю, до февраля. А дальше мы уже будем видеть: есть ли необходимость в силу закона уже устанавливать, в соответствии с перспективными планами, фактически конфигурации общин, которые еще не объединились. То есть мы поощряем сейчас максимально продлить процесс добровольного объединения. А дальше, чтобы не ждать еще 100 лет, пока люди будут жить в бедности и без амбулаторий, школ и так далее, помочь им объединиться уже через законодательный механизм", - отметила Алена Бабак.

По данным министра, на сегодня более 6000 общин в Украине еще не объединились.

"Но мы понимаем, что оптимально может быть около 1400 общин", - добавила Бабак.

Напомним, по состоянию на 10 ноября 2019 года в Украине сформированы 1002 объединенные территориальные громады. В них проживает более 11 миллионов человек.

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Источник: https://censor.net.ua/v3162722
 
 
 Топ комментарии
 
Це не горами, земля-під приватизацію, а села заважають, будуть їздити тітушки та красти провода, підривати газопроводи, їх шукати не надто будуть і аж поки село "неперспективне" не зникне. В інших країнах було саме так після ринку землі
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Засипались на такому легкому питанні
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Надо ещё у этих Депутатов Верховной Рады спроситьТермін добровільного об'єднання громад продовжать до лютого 2020 року, - міністр Бабак - Цензор.НЕТ 4992 Термін добровільного об'єднання громад продовжать до лютого 2020 року, - міністр Бабак - Цензор.НЕТ 4941
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Зелёнкой лоб намазать, отвести за сортир и расстрелять. Шутка.
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а кто не хочет ,отключим...газ ,воду,свет Срок добровольного объединения громад продлят до февраля 2020 года, - министр Бабак - Цензор.НЕТ 1537
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Це не горами, земля-під приватизацію, а села заважають, будуть їздити тітушки та красти провода, підривати газопроводи, їх шукати не надто будуть і аж поки село "неперспективне" не зникне. В інших країнах було саме так після ринку землі
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Тогда будет всё как при КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ,..., Сибирь , потом ГОЛОДОМОР Срок добровольного объединения громад продлят до февраля 2020 года, - министр Бабак - Цензор.НЕТ 8898
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точно,куркулей единоличников к стенке.... это мы уже проходили....
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Ще раз пройдете це з тими, кого обрали.
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Вона є серед 47 народних депутатів, які звернулися до Конституційного суду України з проханням визнати неконституційною Постанову Верховної Ради України «Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні» від 19 квітня 2018 року № 2410-VIII[3].
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Про які говорила ця депутатка. Це її характеристика, яка дозволяє не вірити її ініціативам.
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Петрик отмазал воров от тюрьмы через КС, а ты ему Суджуды отбиваешь ,а это как?
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Тут не про пєцю, а про депутатку з Кривого Рогу, якій неможливо довіряти.
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Фронт вже поряд. Цієї ночі в Полтаві біснувалася сепарня. За одну ніч вандали: - розбили інтерактивні монітори на меморіалі пам'яті Героям рузько-української війни; - спалили волонтерський бусик капелана, який з 2015 ганяв на фронт.Срок добровольного объединения громад продлят до февраля 2020 года, - министр Бабак - Цензор.НЕТ 6617
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Я бы к доктору Хаусу не повёл своего ребёнка , а дети юго востока с родителями ходють к Хаусу. Срок добровольного объединения громад продлят до февраля 2020 года, - министр Бабак - Цензор.НЕТ 1125
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Альона Бабак з Кривого Рогу мабуть вважає Хауса найкращим лікарем України🐸
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Засипались на такому легкому питанні
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Эти мудаки просто не захотели отвечать, а вдруг им в дальнейшем придется выступать на рашке, боятся, что не пустят после этого.
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Надо ещё у этих Депутатов Верховной Рады спроситьТермін добровільного об'єднання громад продовжать до лютого 2020 року, - міністр Бабак - Цензор.НЕТ 4992
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