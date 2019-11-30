 Банда, совершившая более 20 тяжких преступлений, задержана в Запорожской области, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Оперативники Нацполиции проанализировав информацию о характере и способах совершения имущественных преступлений на территории Запарожской области, установили, что к их совершению могут быть причастны одни и те же злоумышленники. Полицейские установили сначала участников ОПГ, а затем - и организаторов. Организовали банду отец и двое его сыновей, которые привлекли к преступной деятельности жителей Запорожья в возрасте от 20 до 38 лет.

Преступная группа совершала тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе - разбойные нападения, грабежи, кражи, в том числе из автомобилей, квартир и личного имущества граждан, похищение лиц с последующим вымогательством денег. Ни один из участников ОПГ официально не работал, а некоторые из них уже были осуждены за совершение аналогичных преступлений.



В ходе расследования работники полиции нашли и изъяли транспортные средствами, которые фигуранты использовали во время совершения преступлений. Чтобы избежать ответственности, они пытались избавиться от вещественных доказательств путем их похищения и поджога. Кроме того, в адрес правоохранителей, которые документировали деятельность банды, неоднократно поступали угрозы физической расправой.

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В настоящее время собраны материалы, которые обоснованно подтверждают их причастность к совершению не менее 20 преступлений на территории области. Только за этот год бандой было совершено 10 уголовных преступлений, в том числе с применением оружия. Деньги, полученные преступным путем, они тратили на дорогие автомобили, вещи и отдых.

Сегодня, 30 ноября, правоохранители проводят 46 санкционированных обысков в помещениях фигурантов, в местах хранения похищенных вещей и цехах, где они переплавляли похищенные кабели ГТС.



По информации оперативников, банда имела немалый арсенал оружия и при задержании могла оказать вооруженное сопротивление. Поэтому к операции привлекли спецподразделение КОРД, батальон полиции особого назначения, отдел быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности, а также взрывотехническую службу.

В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса задержаны пять человек, в том числе организаторов банды. Еще один из участников скрывается от следственных органов на территории Российской Федерации.

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По результатам обысков изъято оружие и боеприпасы, денежные, средства, автомобили, наркотические средства.

Уголовное производство открыто по статьям 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), 185 (Кража), 186 (грабеж), 187 (разбой), 189 (вымогательство), 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), 257 (бандитизм), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 296 (хулиганство) и 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране) УК Украины.

Полицейские проводят мероприятия по розыску и задержанию других фигурантов.

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