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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Банда, совершившая более 20 тяжких преступлений, задержана в Запорожской области, - Нацполиция. ВИДЕО

В Запорожской области сотрудники полиции задержали пятерых членов банды, которая занималась угоном автомобилей, вымогательством, разбойными нападениями и похищением людей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Оперативники Нацполиции проанализировав информацию о характере и способах совершения имущественных преступлений на территории Запарожской области, установили, что к их совершению могут быть причастны одни и те же злоумышленники. Полицейские установили сначала участников ОПГ, а затем - и организаторов. Организовали банду отец и двое его сыновей, которые привлекли к преступной деятельности жителей Запорожья в возрасте от 20 до 38 лет.

Преступная группа совершала тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе - разбойные нападения, грабежи, кражи, в том числе из автомобилей, квартир и личного имущества граждан, похищение лиц с последующим вымогательством денег. Ни один из участников ОПГ официально не работал, а некоторые из них уже были осуждены за совершение аналогичных преступлений.

В ходе расследования работники полиции нашли и изъяли транспортные средствами, которые фигуранты использовали во время совершения преступлений. Чтобы избежать ответственности, они пытались избавиться от вещественных доказательств путем их похищения и поджога. Кроме того, в адрес правоохранителей, которые документировали деятельность банды, неоднократно поступали угрозы физической расправой.

Смотрите: Пятерых бандитов, вымогавших деньги у бизнесмена, задержали в Хмельницкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В настоящее время собраны материалы, которые обоснованно подтверждают их причастность к совершению не менее 20 преступлений на территории области. Только за этот год бандой было совершено 10 уголовных преступлений, в том числе с применением оружия. Деньги, полученные преступным путем, они тратили на дорогие автомобили, вещи и отдых.

Сегодня, 30 ноября, правоохранители проводят 46 санкционированных обысков в помещениях фигурантов, в местах хранения похищенных вещей и цехах, где они переплавляли похищенные кабели ГТС.

По информации оперативников, банда имела немалый арсенал оружия и при задержании могла оказать вооруженное сопротивление. Поэтому к операции привлекли спецподразделение КОРД, батальон полиции особого назначения, отдел быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности, а также взрывотехническую службу.

В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса задержаны пять человек, в том числе организаторов банды. Еще один из участников скрывается от следственных органов на территории Российской Федерации.

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По результатам обысков изъято оружие и боеприпасы, денежные, средства, автомобили, наркотические средства.

Уголовное производство открыто по статьям 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), 185 (Кража), 186 (грабеж), 187 (разбой), 189 (вымогательство), 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), 257 (бандитизм), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 296 (хулиганство) и 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране) УК Украины.

Полицейские проводят мероприятия по розыску и задержанию других фигурантов.

Также смотрите: В Днепре задержаны 5 членов этнической ОПГ, которая занималась похищением людей и вымогательством, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3162706
 
   
 Топ комментарии
 
Хоча б хтось з дописувачів подякував правоохоронцям за те, що вони добре виконали свою роботу. Отже, ДЯКУЮ!
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«Светлана Самборска

1 год ·

"Виходячи із наших інсайдів і відкритої інформації складається враження, що українська сторона не має взагалі ніякого плану дій" - пишут организаторы и предлагают выйти на Банковую вечером 8 декабря. Чтоб Зеленский помнил, что его ждут, что у него спросят.
Лично я же не имею ни малейших сомнений, что у президента Зеленского есть очень четкий и максимально подробный план на встречу в Париже. Сколько фото с Путиным должно быть, сколько с Макроном, сколько общих, в каком ракурсе... он должен находиться на фото с Путиным, какая улыбка должна быть на общем фото, на сколько градусов должна быть приподнята голова на фото с Меркель - максимально подробный план. А чем лучше проработан план, тем успешнее всё пройдет. Так что я не сомневаюсь: президент Зеленский сумеет привезти из Парижа огромное число прекрасных фоточек, селфиков и видосиков, чем, без сомнения, порадует своих замечательных избирателей.

Ну и было бы не плохо, чтоб на всём этом празднике жизни было бы что-то, что напоминало бы фотолюбителю-триумфатору, что не все в стране ждут от него видосиков. "Высадка на Банковой". 8 декабря. Старт в 19:00.
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Да, много банд в последние дни задерживают. И все небось адвокатов требуют через дверь.
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А СВР чому на місці затримання? Злочинці є діючими СП?
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Гнід крімінальних в Україні ДУШАТЬ а ґебельси пукіна тут скавчать жалісно... бо ж злочинці в Україні БЕСПОСЕРЕДНЬО кришуються держ.органами фєдєрастії Банду, яка скоїла понад 20 тяжких злочинів, затримано в Запорізькій області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3125
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Читаешь, и понимаешь: прав был Макрон, говоря про банды украинцев.
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«Светлана Самборска

1 год ·

"Виходячи із наших інсайдів і відкритої інформації складається враження, що українська сторона не має взагалі ніякого плану дій" - пишут организаторы и предлагают выйти на Банковую вечером 8 декабря. Чтоб Зеленский помнил, что его ждут, что у него спросят.
Лично я же не имею ни малейших сомнений, что у президента Зеленского есть очень четкий и максимально подробный план на встречу в Париже. Сколько фото с Путиным должно быть, сколько с Макроном, сколько общих, в каком ракурсе... он должен находиться на фото с Путиным, какая улыбка должна быть на общем фото, на сколько градусов должна быть приподнята голова на фото с Меркель - максимально подробный план. А чем лучше проработан план, тем успешнее всё пройдет. Так что я не сомневаюсь: президент Зеленский сумеет привезти из Парижа огромное число прекрасных фоточек, селфиков и видосиков, чем, без сомнения, порадует своих замечательных избирателей.

Ну и было бы не плохо, чтоб на всём этом празднике жизни было бы что-то, что напоминало бы фотолюбителю-триумфатору, что не все в стране ждут от него видосиков. "Высадка на Банковой". 8 декабря. Старт в 19:00.
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8 декабря в 19.00 сою раздавать не будут, шоколад "РОШЕН" тоже так, что любители шоколада сидите в тепле, нечего вам делать на холоде.
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геня, союз "так что" не разделяется запятыми, геня. Геня, этот союз ************ запятыми, геня, но не разделяется, геня. Вот такие, геня, твои знания пунктуации. Они свидетельствуют, геня, о твоем, геня, мозге, знаниях, опыте и пр. Такие неучи, как ты, геня, и выбрали себе зеленую соплю. А теперь, геня, восхваляете его, как будто он - Мао Цзе Дунский или какой-нибудь Конфуциансон...
кретины вы, геня, в своей любви, геня, к зеленой сопле..
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Да, много банд в последние дни задерживают. И все небось адвокатов требуют через дверь.
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Покажите, всех, что сделали??
3.14здуны авяковские.
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О, департамент внутрішньої безпеки працює. Можливо ловлять перевертнів в погонах.
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Хоча б хтось з дописувачів подякував правоохоронцям за те, що вони добре виконали свою роботу. Отже, ДЯКУЮ!
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Дичь от ментов для дебилов. Вменяемый участковый владеет информацией о происшествиях на своем участке сразу: утром-вобед-вечером-ночью и дальше по времени. Кому нужны эти страшилки --- МЕНТАМ.
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Чтобы избежать ответственности, они пытались избавиться от вещественных доказательств путем их похищенияИсточник: https://censor.net.ua/v3162706

..похищали вещдоки- у кого, разве - у себя...- вот это тема........ ни магу врубиться....(((
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не ну нормас- на обрезках кабеля (правда шо дох- горы нах)- поршаки накольодованы....
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