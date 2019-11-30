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 Политика Украины
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 Люди должны получить платежку за декабрь и там должно быть снижение , - Зеленский провел совещание по тарифам на отопление. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, посвященное снижению тарифов на отопление для населения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Цены на газ уменьшились, а тарифы - нет. Почему так? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление", - написал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена на газ для населения уменьшится на 7%, - Оржель

В совещании приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр энергетики Алексей Оржель, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместитель Юлия Ковалив.

На совещании речь шла о том, что после снижения цены на газ украинцы должны получить более низкие тарифы, но законодательно нельзя сегодня менять тарифы на отопление до мая 2020 года.

"Мы с ценой на газ справились. Для того чтобы тариф на тепло тоже пошел вниз этой зимой, у нас есть очень короткий законопроект, который можно внести от президента как неотложный, и принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится. На эту зиму мы уже защитили потребителя от роста тарифов, потому что традиционно он рос. Уже не будет расти", - отметил Гончарук.

В свою очередь замглавы ОП Ковалив напомнила, что полномочия по перерасчету тарифов у регулятора – Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и необходимо проговорить также с НКРЭКУ данный вопрос.

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"Мы, не проговорив с регулятором, сейчас хотим предлагать президенту внести закон, и еще непонятно, приведет ли он к уменьшению реального тарифа. Если регулятор нам тоже скажет, что ему это важно, то этот закон можно внести в рабочем режиме через депутатов. У нас идет сейчас, например, законопроект о НКРЭКУ, который нам нужно до 1 января принять", - пояснила она свою позицию по данному вопросу.

Гончарук на это указал, что вносил бы такой законопроект, который позволит снизить тарифы уже в платежках за декабрь, от президента, потому что Владимир Зеленский обещал, что тарифы будут уменьшаться.

Премьер убежден, что это можно осуществить "простым законопроектом". "Мы говорим сейчас о сути идеи. У нас меньше цена на газ, в тарифе 80% цены на газ, всё просто. Нужно сказать, что если цена ниже, то необходимо, чтобы тариф был ниже. Это можно сделать простым законопроектом, можно переписать, согласовать с регулятором, всё ясно, "отхороводим", - отметил он.

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Отвечая на вопрос Ковалив, на сколько снизится тариф на тепло, Гончарук сказал, что по прогнозу Кабмина на 80-130 грн, что составит 10-15% от нынешнего показателя.

Подводя итог дискуссии, Зеленский подчеркнул: "Самое главное - люди должны получить платежку за декабрь, и там должны быть уже снижения".

Люди должны получить платежку за декабрь и там должно быть снижение , - Зеленский провел совещание по тарифам на отопление 01

Источник: https://censor.net.ua/v3162691
 
 
 Топ комментарии
 
Отмазывается за сдачу суверенитета. Газ у РФ будем покупать по "скидке"?
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налетай подешевело Зеля вам сказал ....
Порох вас ограбил...
а я вам коммунизму обещал
так вот было гривна.. а стало 100 нет- не гривен, Ищем пути, как сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5392 а Евро....ваш зе клован..... Ищем пути, как сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4022
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В декабре капитуляция и снижение тарифов
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Отмазывается за сдачу суверенитета. Газ у РФ будем покупать по "скидке"?
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спочатку безкоштовно, а потім розрахуємось південними областями.
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вы только меня за это ругали....
можно я вас поругаю?
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Мозги у него есть. Воли и желания нет. Воли - для полной очистки всего того,что мешает развитию. Соответственно и желания.
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Без мозгов только яныку удалось пробраться. Щас таких в президенты не берут.
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ПреЗЕдент опровергает твою теорию личным примером...
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Ну тогда тебе ничего не стоит самому стать президентом ))
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Кролик перед выборами клялся ,что своего газа хватает за глаза. - Спроси у него.
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моника зе!лох напудил в свои штанишки - увидев реальные рейтинги поддержки.
Теперь зебилов будут подкупать за 30 гривен, "скидки" на комуналку - забрав 30% субсидии.
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а за январь, фівраль? популіст сраний.
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тобто хвормулу ротердам плюс відімкнули, а тарифи ніяк не знижуються ?
десь Беня вершки знімає, чи шо...
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І барига вже не краде, а епоха бідності не закінчується.
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Прочитал сообщение и вспомнил песенку из Лиги Смеха про поднятие пенсии аж на 15 гривен:
подняли пенсию на пятнаху,
это нам государство,
как бы намекает,
валите на...
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Президент по конституции отвечает за внешнюю политику и силовой блок! И только зеленый мудак занимается отоплением, покраской заборов и проверкой работы канализации.
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Спасение имиджа Зе. Рейтинг уже не спасти.
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Одним из эффективных способов манипулирования сознанием личности есть убеждение её в том, что она "особенная и не такая как все".
Это как в анекдоте:
Она вслух - ты такой сильный и умный!
Он про себя - а она разбирается людях...
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Завтра будет лучше..нафталиновый лозунг от зекоманды.
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То ли дело сейчас все меньше платят, дефицит бюджета 30 млрд, задержки соц выплат, пенсии боевикам лугандонии, Сивоха в СНБО. Фух, слава богу что не Порох 😂
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А, точно, забыл это же Порох отжал Крым и напал на Донбасс. Ну тут ты прав вы бы с Моникой в 2014 на коленях перед кадыровцами булки раздвинули и принимали со всех сторон.
P. S голова у тебя не только чтоб туда еду пихать-не забывай
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шукай, шукай, жаба зелена. У бені по кишенях пошерсти. Бо твоя жопа чує що 73-квартальні жаб"ячі ікринки скоро пестануть любити свою "мамку". а для тебе це смерті подібно. Потім будеш шукати на січень, лютий, березень, апотім тобі в Ростові буде вже геть пох..
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Зеля хочет сказать что в Украине газа пренадлежащего народу они найти не могут.Раздали уже очередь за землей
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Я верю, что уменьшат...площадь бланка самой квитанции... Ищем пути, как сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1798
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То есть, Янелох открытым текстом признал, что когда перед выборами обещал альтернативно одаренным окончание эпохи бедности, то понятия не имел, как это сделать...
Лох не мамонт, лох не вымрет .
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С квитанциями вопрос такой: А можно вначале думать, потом делать, но не наоборот?
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"Совок" - це така тепла ванна для українця, де йому можна борщ, гопак, вишиванку, але не можна націоналізм, Бандера - бандит. Це певні установки для того, щоб українець платив свої грошики в касу Російської Федерації, зайвих питань не ставив, війни боявся, повстань боявся, націоналістів боявся. Це такі дійні корови, така колонія, яку під себе ростила всі ці роки Росія", - заявила Звіробій. Да-да Зеленский , это та самая которой ты пугаешь остальных , не согласных с твоей сдачей Украины. Ты подымешь себе рейтирг а потеряешь свободную родину и мирной она не станет а совсем наоборот - ЭТО БЫЛА ТВОЯ ЦЕЛЬ ПРИЙТИ НА ОДИН СРОК К ВЛАСТИ ? РАДИ ЭТОЙ ВСТРЕЧИ С ****** НА СДАЧУ РОДИНЫ?
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Пусть твой друг-барыга Ьеня вернёт деньги5.5 млрд дол , украденные у народа через Приватбанк!
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вопрос не в цене газа , а в доходах населения ... а это картинка ,шоу из цикла - Царь Янелох 1 - добрый и хороший , думает про народ
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Увы но ЗЕ сейчас себе кучу рейтинга теряет на том как они с льготами стали поступать.
В платежках они приносят теперь полную сумму.
А льготу типа государство доплатит.
И не факт куда и когда и в каком объеме оно ее оплатит.
Кому то уже деньги за октябрь какие то пришли, а моим родителям ничего не пришло.
Сколько теперь платить непонятно, за долг по электричеству сразу грозят отключением.
Путанница жуткая, всех пенсов с льготами выбесит изрядно.

С отоплением в следующем месяце вообще будет жестяк.
Суммы большие, а сколько надо платить непонятно.
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Терпіти неможливо, послати! Ти шляхи до Ростова шукай, мавпа!
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Чтоб платежка была меньше, нужно уменьшить размер шрифта, размера 2-3 достаточно, тогда будет маленькая
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Клоун разыгрывает спектакль,мол царь хороший, из народа, а соросята плохие
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Ну политтехнологи те же что и Путлера, чему тут удивляться.
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,,...меншие квитанции..." ,так ,менші за розміром зробити як два пальці об.....ть,а ціни зроби меншими!!! А потім буде говорити ,що я ж ВАМ не обіцяв ціни !Читайте уважно!!!
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Якщо попередники крали, а зараз не крадуть...
То зекономлені гроші можна пустити на субсидії...
Але в мене є варіант кращий, електроенкргію котру продають АЕС реалізовувати населенню не дорожче чим 1кв. (Відпускна ціна АЕС) + 20%.
І все... Але тоді всі власники обл енерго зненавидять Зеленського...
Або, вже через 4.5 років квартал будуть дивитися лише на параші (рашка федерашка)...
Тобто Зе зненавидить народ України...
Вибір по суті простий... Або тюрма олігархам... Або забуття і доля порошенка...

До речі... Рошени десь за рік, а то і менше, закриються... Відмивати уже буде нічого.
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Придурок, подавай у відставку поки не пізно, разом зі своєю коломой-камарільйою
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нееее , не для этого они захватили власть - еще недосдали и недоразрушили
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чому актор, який виконує роль президента, знов обдолбаний??
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"Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление"
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А виступ хору Зєвєрьовкі разом з 95 сортиром на цю тему буде?😕
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позорище....зеЛя вали уже на ростов
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Причем сами тарифы снижать необязательно. Надо просто сделать публичное заявление о необходимости их снижения. Чтоб зебилы думали, какой у нас хороший президент. Это проверенная технология под названием "Царь хороший, бояре плохие". )(уйло эту фишечку 20 лет успешно юзает.
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К Новому Году лишние денежки лишними не будут. Надеюсь, это станет доброй традицией.
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у нас другие добрые традиции - мочим больше кацапни и подкацапников к НГ)так что влажные мечты белорусской ваты у нас не приживаются...
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Напиши об этом губернатору белорусского округа паРаши...
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Нельзя сильно снижать тарифы коммунальных услуг для народа,иначе сильно подскочет инфляция! Почему? Да потому,что народу некуда будет девать обещанные тысячи евро зарплат в месяц! А когда на руках у людей слишком много денег,то это повышает индекс инфляции! Нормально,Григорий? Отлично Константин! Люди мають отримати платіжку за грудень, і там повинні бути зниження, - Зеленський провів нараду щодо тарифів на опалення - Цензор.НЕТ 6818
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Затягування в смердючий "рускиймир" прикриємо шоу- обісцянкою турботи про населеніє. Сценарій незмінний
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Интересно, а Ленка Зеленская оформила в этом году субсидию, как в прошлые разы?
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Представителей власти надо иметь всегда и везде. Потому что, если власть любить - получается, в лучшем случае Северная Корея.
Песцики, нє??
😜
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