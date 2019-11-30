 Люди должны получить платежку за декабрь и там должно быть снижение , - Зеленский провел совещание по тарифам на отопление. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.
"Цены на газ уменьшились, а тарифы - нет. Почему так? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление", - написал Зеленский.
В совещании приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр энергетики Алексей Оржель, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместитель Юлия Ковалив.
На совещании речь шла о том, что после снижения цены на газ украинцы должны получить более низкие тарифы, но законодательно нельзя сегодня менять тарифы на отопление до мая 2020 года.
"Мы с ценой на газ справились. Для того чтобы тариф на тепло тоже пошел вниз этой зимой, у нас есть очень короткий законопроект, который можно внести от президента как неотложный, и принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится. На эту зиму мы уже защитили потребителя от роста тарифов, потому что традиционно он рос. Уже не будет расти", - отметил Гончарук.
В свою очередь замглавы ОП Ковалив напомнила, что полномочия по перерасчету тарифов у регулятора – Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и необходимо проговорить также с НКРЭКУ данный вопрос.
"Мы, не проговорив с регулятором, сейчас хотим предлагать президенту внести закон, и еще непонятно, приведет ли он к уменьшению реального тарифа. Если регулятор нам тоже скажет, что ему это важно, то этот закон можно внести в рабочем режиме через депутатов. У нас идет сейчас, например, законопроект о НКРЭКУ, который нам нужно до 1 января принять", - пояснила она свою позицию по данному вопросу.
Гончарук на это указал, что вносил бы такой законопроект, который позволит снизить тарифы уже в платежках за декабрь, от президента, потому что Владимир Зеленский обещал, что тарифы будут уменьшаться.
Премьер убежден, что это можно осуществить "простым законопроектом". "Мы говорим сейчас о сути идеи. У нас меньше цена на газ, в тарифе 80% цены на газ, всё просто. Нужно сказать, что если цена ниже, то необходимо, чтобы тариф был ниже. Это можно сделать простым законопроектом, можно переписать, согласовать с регулятором, всё ясно, "отхороводим", - отметил он.
Отвечая на вопрос Ковалив, на сколько снизится тариф на тепло, Гончарук сказал, что по прогнозу Кабмина на 80-130 грн, что составит 10-15% от нынешнего показателя.
Подводя итог дискуссии, Зеленский подчеркнул: "Самое главное - люди должны получить платежку за декабрь, и там должны быть уже снижения".
Порох вас ограбил...
а я вам коммунизму обещал
так вот было гривна.. а стало 100 нет- не гривен, а Евро....ваш зе клован.....
можно я вас поругаю?
Теперь зебилов будут подкупать за 30 гривен, "скидки" на комуналку - забрав 30% субсидии.
десь Беня вершки знімає, чи шо...
подняли пенсию на пятнаху,
это нам государство,
как бы намекает,
валите на...
Это как в анекдоте:
Она вслух - ты такой сильный и умный!
Он про себя - а она разбирается людях...
P. S голова у тебя не только чтоб туда еду пихать-не забывай
Лох не мамонт, лох не вымрет .
В платежках они приносят теперь полную сумму.
А льготу типа государство доплатит.
И не факт куда и когда и в каком объеме оно ее оплатит.
Кому то уже деньги за октябрь какие то пришли, а моим родителям ничего не пришло.
Сколько теперь платить непонятно, за долг по электричеству сразу грозят отключением.
Путанница жуткая, всех пенсов с льготами выбесит изрядно.
С отоплением в следующем месяце вообще будет жестяк.
Суммы большие, а сколько надо платить непонятно.
То зекономлені гроші можна пустити на субсидії...
Але в мене є варіант кращий, електроенкргію котру продають АЕС реалізовувати населенню не дорожче чим 1кв. (Відпускна ціна АЕС) + 20%.
І все... Але тоді всі власники обл енерго зненавидять Зеленського...
Або, вже через 4.5 років квартал будуть дивитися лише на параші (рашка федерашка)...
Тобто Зе зненавидить народ України...
Вибір по суті простий... Або тюрма олігархам... Або забуття і доля порошенка...
До речі... Рошени десь за рік, а то і менше, закриються... Відмивати уже буде нічого.
"Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление"
Песцики, нє??
😜