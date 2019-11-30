EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, Киевские новости
  1410  15
Все про:Киев (18254) самоубийство (663) спасение (89) патрульная полиция (1354)

 Патрульные спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста в Киеве, - полиция. ВИДЕО

Патрульные предотвратили самоубийство мужчины, который из-за семейной ссоры хотел прыгнуть с моста в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил патрульная полиция Киева.

В четверг, около 4 часов утра, патрульные обнаружили мужчину, который сидел на перилах моста. Подойдя ближе, чтобы с ним пообщаться, инспекторы узнали, что он в отчаянии и намерен прыгнуть вниз. Гражданин не подпускал к себе полицейских, поэтому общаться пришлось на расстоянии.

Мужчина рассказал, что у него проблемы в семье после смерти его матери. Жена ушла и забрала детей. Кроме того, сестра перестала общаться с ним.

Чтобы отвлечь внимание мужчины командир роты Александр Прокопенко предложил записать свой номер телефона, в то время как его коллега Сергей Кругляк быстро подбежал и схватил потенциального самоубийцу за руки. Мужчину посадили в служебный автомобиль и вызвали медиков.

Читайте также: Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Патрульные спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста в Киеве, - полиция 01

Источник: https://censor.net.ua/v3162684
 
   
 Топ комментарии
 
Большинство таких людей и не собираются прыгать. Для этого нужно или стальные яйца или полный туман в голове. Те кто это делают хотят просто привлечь к себе внимания или желания, что бы их просто выслушали и посочувствовали потому как в его окружении не нашлось человека который бы его выслушал и поддержал...
 показать весь комментарий
 
Ви праві щодо інфантилізму. Але недостатність агресивності це вада українців як нації. Подивіться - усі країни сусіди були загарбниками чи мріяли про імперію: ВКЛ, Польща, чехів відношу до німців, Угорщина, Румунія, Туреччина. Про росію взагалі мовчу.
Українці в цьому нагадують китайців, які неагресивні на національному рівні. Проте на відміну від китайців, які здатні об'єднуватись як мурахи, українці - анархісти. І водночас, українці є природними націоналістами, позаяк вони дуже приязно ставляться до свого етносу. Є питання щодо всієї політичної нації, але відсоток етнічних українців вельми здоровий для контролю за нею.
Через те, для захисту свого арєалу, українській нації не вистачає агресивності як захисного механізму, який принаймні відлякує суперника. І звісно, стимулювання народжуваності будь-якими способами, найкращий з яких житлові програми, стимулювання індивідуального будівництва.
 показать весь комментарий
 
Стимулювання народжуваності має стати державним пріоритетом.
Важливе питання.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чел чётко объяснил причину неадекватности : "...Это библия....."
 показать весь комментарий
 
накуя ему на том свете телефон патрульного?
 показать весь комментарий
 
 
хлюпік..
не виховали з нього чоловіка, тому і така думка про самогубство виникла.
 показать весь комментарий
 
Наразі більшість вихователів - це жінки, тож нема нічого дивного в результатах виховання. Натомість суспільство стає менш агресивним. До зовнішнього ворога також,
 показать весь комментарий
 
Мова навіть не про агресивність.
Мені здається, більше про моральну незрілість та нездатність до самостійності.
Хоча в глобальному вимірі, так, кількість осіб, які прийняли рішення боронити державу, значно поступається кількості уклоністів, які воліли би про війну взагалі не чути.
 показать весь комментарий
 
Ви праві щодо інфантилізму. Але недостатність агресивності це вада українців як нації. Подивіться - усі країни сусіди були загарбниками чи мріяли про імперію: ВКЛ, Польща, чехів відношу до німців, Угорщина, Румунія, Туреччина. Про росію взагалі мовчу.
Українці в цьому нагадують китайців, які неагресивні на національному рівні. Проте на відміну від китайців, які здатні об'єднуватись як мурахи, українці - анархісти. І водночас, українці є природними націоналістами, позаяк вони дуже приязно ставляться до свого етносу. Є питання щодо всієї політичної нації, але відсоток етнічних українців вельми здоровий для контролю за нею.
Через те, для захисту свого арєалу, українській нації не вистачає агресивності як захисного механізму, який принаймні відлякує суперника. І звісно, стимулювання народжуваності будь-якими способами, найкращий з яких житлові програми, стимулювання індивідуального будівництва.
 показать весь комментарий
 
 
Агресивність можливо існувала би, якби люди чітко розуміли за кого воювати і що відстоювати.
Боротьба велась хаотично, інколи народ об'єднували такі харизматичні лідери як Б.Хмельницький. Але він помер і все було знищено. Не було в нас держави, її центру, династії, яка би передавала владу у спадок. Тому народ і наші землі шматували всі кому не ліньки.
Вважаю, спасіння наше в тому, що на Заході москаль не вкрав душу українську, тут завжди мріяли про свою державу, і ця думка переважаюча для більшості , а решта регіонів вже підтягуються, починають розуміти.
 показать весь комментарий
 
Так, бездержавність це фактор. Але і наслідок водночас. The Neverending story. Змія, що ковтає свій хвіст. Щось є таке в українцях, що історично створило такий фон.
Щодо заходу, як каталізатору розбудови держави, я колись писав про українську еліту, яка ще не зросла. І яка буде зростати саме через відновлення україномовності. Ну і відновлення репродуктивності нації.
 показать весь комментарий
 
Стимулювання народжуваності має стати державним пріоритетом.
Важливе питання.
 показать весь комментарий
 
 
Не в этот раз, так в другой... Человек, доведенный до краю, уже одержим мыслью об уходе и обязательно повторит попытку, если, конечно, в его жизни не мелькнет светлый луч надежды на добрые перемены.
 показать весь комментарий
 
 
Большинство таких людей и не собираются прыгать. Для этого нужно или стальные яйца или полный туман в голове. Те кто это делают хотят просто привлечь к себе внимания или желания, что бы их просто выслушали и посочувствовали потому как в его окружении не нашлось человека который бы его выслушал и поддержал...
 показать весь комментарий
 
 
Для этого и есть (должны быть) социальные службы для помощи в критических ситуациях.
Жизнь сложная штука... От тюрьмы и сумы... ну и т.д.
 показать весь комментарий
 
Интересно, за кого голосовал этот прыгун?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх