 Патрульные спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста в Киеве, - полиция. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил патрульная полиция Киева.
В четверг, около 4 часов утра, патрульные обнаружили мужчину, который сидел на перилах моста. Подойдя ближе, чтобы с ним пообщаться, инспекторы узнали, что он в отчаянии и намерен прыгнуть вниз. Гражданин не подпускал к себе полицейских, поэтому общаться пришлось на расстоянии.
Мужчина рассказал, что у него проблемы в семье после смерти его матери. Жена ушла и забрала детей. Кроме того, сестра перестала общаться с ним.
Чтобы отвлечь внимание мужчины командир роты Александр Прокопенко предложил записать свой номер телефона, в то время как его коллега Сергей Кругляк быстро подбежал и схватил потенциального самоубийцу за руки. Мужчину посадили в служебный автомобиль и вызвали медиков.
не виховали з нього чоловіка, тому і така думка про самогубство виникла.
Мені здається, більше про моральну незрілість та нездатність до самостійності.
Хоча в глобальному вимірі, так, кількість осіб, які прийняли рішення боронити державу, значно поступається кількості уклоністів, які воліли би про війну взагалі не чути.
Українці в цьому нагадують китайців, які неагресивні на національному рівні. Проте на відміну від китайців, які здатні об'єднуватись як мурахи, українці - анархісти. І водночас, українці є природними націоналістами, позаяк вони дуже приязно ставляться до свого етносу. Є питання щодо всієї політичної нації, але відсоток етнічних українців вельми здоровий для контролю за нею.
Через те, для захисту свого арєалу, українській нації не вистачає агресивності як захисного механізму, який принаймні відлякує суперника. І звісно, стимулювання народжуваності будь-якими способами, найкращий з яких житлові програми, стимулювання індивідуального будівництва.
Боротьба велась хаотично, інколи народ об'єднували такі харизматичні лідери як Б.Хмельницький. Але він помер і все було знищено. Не було в нас держави, її центру, династії, яка би передавала владу у спадок. Тому народ і наші землі шматували всі кому не ліньки.
Вважаю, спасіння наше в тому, що на Заході москаль не вкрав душу українську, тут завжди мріяли про свою державу, і ця думка переважаюча для більшості , а решта регіонів вже підтягуються, починають розуміти.
Щодо заходу, як каталізатору розбудови держави, я колись писав про українську еліту, яка ще не зросла. І яка буде зростати саме через відновлення україномовності. Ну і відновлення репродуктивності нації.
Важливе питання.
Жизнь сложная штука... От тюрьмы и сумы... ну и т.д.