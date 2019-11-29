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 Происшествия, Фоторепортаж
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 На Харьковщине ночью взорвали банкомат, похищено более 2 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В городе Первомайском Харьковской области ночью взорвали банкомат и похитили крупную сумму денег.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о том, что в Первомайском произошел взрыв банкомата поступило в полиции 29 ноября в 2:59.

На Харьковщине ночью взорвали банкомат, похищено более 2 млн грн, - Нацполиция 01

Смотрите: Неизвестные ночью взорвали банкомат в Харькове. ФОТОрепортаж

На Харьковщине ночью взорвали банкомат, похищено более 2 млн грн, - Нацполиция 02

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. По заключению специалистов взрывотехнического управления областного главка полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Сумма похищенных средств составила более 2 миллионов гривен

На Харьковщине ночью взорвали банкомат, похищено более 2 млн грн, - Нацполиция 03
На Харьковщине ночью взорвали банкомат, похищено более 2 млн грн, - Нацполиция 04

Также смотрите: Неизвестные подорвали банкоматы в Харькове и Люботине. Сумма похищенных средств устанавливается, - полиция. ФОТОрепортаж

На Харьковщине ночью взорвали банкомат, похищено более 2 млн грн, - Нацполиция 05

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст.185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите: На Харьковщине подорвали банкомат и украли кассеты с деньгами, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3162630
 
 
 Топ комментарии
 
Преступность при зебиле уже настолько обнаглела, что взрывает банкоматы
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и еще! почему на ночь в банкомате оставили деньги? почему не была проведена инкассация?
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ой как он строго охранялся.... аж металлопластиковая перегородка! ваууу!
охранник лицея хоть не пострадал (проснулся небойсь))) от бабаха в 3.00..))
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Преступность при зебиле уже настолько обнаглела, что взрывает банкоматы
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А если еще бабушка Беня начинает раскачивать лодку, то...
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ой как он строго охранялся.... аж металлопластиковая перегородка! ваууу!
охранник лицея хоть не пострадал (проснулся небойсь))) от бабаха в 3.00..))
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и еще! почему на ночь в банкомате оставили деньги? почему не была проведена инкассация?
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Хлопці виграли в ло о забаву 2 ляма...
Сімнівна ця гра з банкома ами як і забава...
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Найчастіше підривають в прифронтових областях. Сепарня.
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Тобто пограбували Приватбанк? А хто має такий мотив?
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При савке при вскрытии сейфа взрывалась колба с несмываемыми чернилами.Деньги - макулатура и медвежатнику -несмываемые пятна.
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Добре що нікого не вбили. Харків відрізняється низкою зухвалих пограбувань інкасаторів. І справи ті не мають шансів на розкриття
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100% сэкономили на видеонаблюдения, а оно в сотни раз меньше стоит. Скупой платит дважды, трижды и так до бесконечности.
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