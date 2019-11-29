 Пограничники ПП "Ужгород" обнаружили героин, спрятанный в тайнике грузовика, следовавшего в Словакию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, предварительный экспресс-анализ вещества подтвердил подозрения пограничников.
Вещество отправили на экспертизу. Тайник был обнаружен в грузе фанеры, который, по документам, следовал в Германию.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, предварительный экспресс-анализ вещества подтвердил подозрения пограничников.
Вещество отправили на экспертизу. Тайник был обнаружен в грузе фанеры, который, по документам, следовал в Германию.
героин как известно порошок
а это максимум конопля или маковая соломка
побрезговали что ле?))