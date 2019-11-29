 Пограничники ПП "Ужгород" обнаружили героин, спрятанный в тайнике грузовика, следовавшего в Словакию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, предварительный экспресс-анализ вещества подтвердил подозрения пограничников.

Вещество отправили на экспертизу. Тайник был обнаружен в грузе фанеры, который, по документам, следовал в Германию.

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