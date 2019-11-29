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 Политика Украины, Общество
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Все про:Госпогранслужба (3546) наркотики (1627) борьба с наркотиками (8)

 Пограничники ПП "Ужгород" обнаружили героин, спрятанный в тайнике грузовика, следовавшего в Словакию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники ПП "Ужгород" нашли в грузовике, водитель которого пытался выехать в Словакию, вещество похожее на героин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, предварительный экспресс-анализ вещества подтвердил подозрения пограничников.

Вещество отправили на экспертизу. Тайник был обнаружен в грузе фанеры, который, по документам, следовал в Германию.

Пограничники ПП Ужгород обнаружили героин, спрятанный в тайнике грузовика, следовавшего в Словакию 01

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Пограничники ПП Ужгород обнаружили героин, спрятанный в тайнике грузовика, следовавшего в Словакию 02

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Пограничники ПП Ужгород обнаружили героин, спрятанный в тайнике грузовика, следовавшего в Словакию 03

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Источник: https://censor.net.ua/v3162602
 
 
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Собака хорошая унюхала, или стукачи, собаки, пронюхали! *)
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это "ПЛАН Штанмайера" курьеры везли Монике на "нормандскую встречу"...(((
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срочно отдать зекретину!разбойники,лять
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чем оно на героин похоже?
героин как известно порошок
а это максимум конопля или маковая соломка
побрезговали что ле?))
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