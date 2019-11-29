EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  3365  75
Материалы по теме:
Все про:арест (9904) Пашинский (684) Федур (24) Рябошапка Руслан (220)

 Мы сегодня стали свидетелями отсутствия как правоохранительной, так и судебной системы, - Пашинский о решении суда. ВИДЕО

Сергей Пашинский заявил о фальсификации дела против него, что в итоге может привести к краху правоохранительной и судебной систем.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

После решения суда продлить арест Сергея Пашинского на 60 дней, Пашинский обратился к Генпрокурору Руслану Рябошапке, который является старшим группы прокуроров в данном деле

"Уважаемый господин, когда-то Наполеон сказал одну вещь: это больше чем преступление, это ошибка. Никого не удивить преступлениями наших правоохранителей. Но то, что вы сделали - вы сделали ошибку не по отношению ко мне, вы не сломаете меня. Я, стиснув зубы, буду выдерживать эти фальсификации, эту ложь. Вы ломаете остатки судебной системы, вы ломаете этих несчастных прокуроров, которые вынуждены, пряча глаза, выступать в этом деле. И я просто хочу сказать одно: мы сегодня стали свидетелями отсутствия как правоохранительной, так и судебной системы", - заявил Пашинский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд продлил на два месяца арест Пашинского. ВИДЕО

Защита Сергея Пашинского считает, что ему угрожает опасность. Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил адвокат Пашинского Андрей Федур.

"Убийство ему угрожает. И этому есть реальные доказательства, есть соответствующие материалы", - сказал адвокат Федур.

На вопрос о том, от кого такая угроза существует, адвокат сказал: "враги Украинского государства".

"Это решение является абсолютно своевольным, нет ничего общего с соблюдением прав человека. Нет ничего общего со справедливым судом. Это грубое нарушение статьи 6 Европейской конвенции. Я хочу обратить внимание на то, что я говорил в судебном заседании, какие приводил аргументы, вы слышали и вы можете сделать свои собственные выводы – кто был более убедителен в процессе – я или публичное обвинение. Мне кажется, что я", - прокомментировал Федур решение суда.

"Но, когда я взял на себя защиту, и когда 4 ноября было сообщено о подозрении Пашинскому, то меня предупредили, что он будет арестован, что он будет содержаться под стражей все время, и он получит приговор – 8 лет лишения свободы. Я с этим не согласился, и я взял на себя его защиту. И я уверен, что даже при той страшной атаке, которая оказывается на судебную ветвь власти, когда говорят, что уже с Верховным Судом, Высшим советом правосудия будут разговаривать в рамках уголовных производств, то понятно, что со следственным судьей Печерского суда, также они будут разговаривать таким образом", - акцентировал адвокат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пашинский получил удар бутылкой по голове: он должен был отстреливаться или ждать, когда "розочка" вопьется ему в горло? - адвокат Федур

"Возможно, какой-нибудь простой человек еще сможет защититься в суде, но если это политический заказ, как в этом случае, фактически реальной возможности защититься нет. Я такими делами занимаюсь со второй половины 90-х. При каждой смене президента в Украине у меня такие производства. Это каждый раз. Я так понимаю, что, пожалуй, еще две смены президентов я буду заниматься такими вещами. К сожалению. И это проблема не Пашинского – это наша с вами собственная трагедия. Я знаю это по собственному опыту. Я имел такие вот "оценки", такие "подарки" от каждого из наших президентов", - резюмировал Федур.

Он отметил, что будет подавать апелляцию на решение суда. 

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Также на Цензор.НЕТ: Турчинов, Парубий, Сюмар и ряд бывших и действующих нардепов хотят взять Пашинского на поруки

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

29 ноября суд продлил на два месяца арест Пашинского.

Источник: https://censor.net.ua/v3162540
 
   
 Топ комментарии
 
Отсутствие правоохранительной и судебной системы, которые Пашинский 5 лет усиленно реформировал
 показать весь комментарий
 
А что лично Пашинский сделал для реформирования правоохранительной и судебной системы? Плохо, да? Бумеранг в действии.
Кстати, когда тот же Пашинский заседал в Раде, сколько добробатовцев получили сроки за намного меньшее, причем в зоне боевых действий? Что-то не слышала, чтобы Пашинский поднимал этот вопрос.
 показать весь комментарий
 
Отсутствие судебной системы -- это когда такие как Пашинский безнаказанно воруют.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сейчас у ЗЕботов начнется оргия Мы сегодня стали свидетелями отсутствия как правоохранительной, так и судебной системы, - Пашинский о решении суда - Цензор.НЕТ 2943 Наблюдаем за убогими
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
бурление зеленых гомн,я бы сказал Мы сегодня стали свидетелями отсутствия как правоохранительной, так и судебной системы, - Пашинский о решении суда - Цензор.НЕТ 7266
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Цікаво при чому тут зебіли,чи озброєні відморозки, на твою думку, мають гуляти вулицями і для розваги стріляти людей?
 показать весь комментарий
 
 
а когда, об твою голову , бутылку били последний раз?
 показать весь комментарий
 
 
Нікого не били по голові, крім тебе в дитинстві, якщо ти в звіздьож Пашинського віриш
 показать весь комментарий
 
 
Народный депутат около 17 часов возвращался домой. В одном из сел Васильковщины автомобиль нардепа свернул на неосвещенную часть дороги, посередине которой был оставлен микроавтобус без габаритных огней и водитель едва смог избежать столкновения. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. На замечания и просьбы переставить машину, один из двух неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения начал двигаться со стеклянной бутылкой и угрозами убийства. Нардеп из собственного оружия сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило хулигана - он бутылкой ударил по голове и сбил с ног депутата. Уже лежа на земле, депутат выстрелил в ногу нападавшему.
Источник: https://censor.net.ua/n421862
 показать весь комментарий
 
 
так и на заборе тоже много чего пишут.....а бумага так та все стерпит!)
 показать весь комментарий
 
 
Им удалось выяснить, что начиная с 2011 года биография Вячеслава Химикуса содержит дела за хулиганство, угрозы и избиения. Сам фигурант это отрицает, а его бывшая жена - подтверждает.

Кроме жены, журналистам удалось разыскать и другую жертву Химикуса - он украл авто у женщины и угрожал ей.Источник: https://censor.net.ua/v3152395
 показать весь комментарий
 
 
Судя по всему ЗЕлеботодебилов по голове бутылками регулярно бьют!
И ничего... И ничего...И ничего...И ничего...И ничего...
 показать весь комментарий
 
 
Отсутствие судебной системы -- это когда такие как Пашинский безнаказанно воруют.
 показать весь комментарий
 
 
Так он человек слишком многогранный. Невозможно бороться с коррупцией без борьбы с офшорами. А вот тут у Вовы у самого рыльце в пушку.
 показать весь комментарий
 
 
Судять його за те, що він мудак. Мудак який 5 років виступав проти права народа на збройний захист. Тепер він просто отримав власним бумерангом по своїй тупій макітрі... Адже будь відповідне право закріплене належним законом, прийняття якого протягом 5 років народ вимогав жодних проблем зараз не було б.
 показать весь комментарий
 
Мальчонку не троньте ! - Прохрипел старый большевик.- Идите уже,- подтолкнул его белый офицер к пропости .(к-ф." Мы из Кроншадта") ))
 показать весь комментарий
 
 
Большевики как правило приписывали свои зверства белым.
 показать весь комментарий
 
 
Всякое там было.На то и гражданская война. Но симпатии на стороне белых.
 показать весь комментарий
 
Резню однозначно большевики провели. Зачистили всех неблагонадежных. Они -- предшественники фашистов.
 показать весь комментарий
 
 
Причем число жертв они всячески приуменьшали. "Освободили" Крым от белой сволочи, и зверски убили больше сто тысяч неблагонадежных. Пуль не хватало. Их топили в баржах.

Хотя вначале неблагонадежных прилично попросили прийти и зарегистрироваться. Немцы в свои зверствах были совсем не первыми. Учителя- коммунисты у них были хорошие.
 показать весь комментарий
 
Отсутствие правоохранительной и судебной системы, которые Пашинский 5 лет усиленно реформировал
 показать весь комментарий
 
 
Он своё благосостояние реформировал, ему не до судебной и правохранительной системы было. Да и не ему одному...
 показать весь комментарий
 
 
Гораздо больше пяти лет: "Народный депутат Украины V, VI, VII и VIII созывов (2006- 2019)."
"отсутствия как правоохранительной, так и судебной системы" - это результат его работы. Чем он недоволен?
 показать весь комментарий
 
 
А что лично Пашинский сделал для реформирования правоохранительной и судебной системы? Плохо, да? Бумеранг в действии.
Кстати, когда тот же Пашинский заседал в Раде, сколько добробатовцев получили сроки за намного меньшее, причем в зоне боевых действий? Что-то не слышала, чтобы Пашинский поднимал этот вопрос.
 показать весь комментарий
 
 
а что вообще пашинский сделал что бы его судили?а ты где был,ПААчему не реформировал?может тебя тоже закрыть?
 показать весь комментарий
 
 
а у него полномочия как у пашинского были ?
 показать весь комментарий
 
 
а кто ему дал полномочия предьявлять?есть суд пусть пистует и предьявляет
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот, суд и разбирается. Так о чем базар?
 показать весь комментарий
 
 
да не в чем,вот пусть и разбирается суд,а пока суд не огласил решение никто не считается преступником,полномочия,реформирования и тд итп
 показать весь комментарий
 
 
Перевищення самооборони як мінімум, хоча там він і був озброєним нападником
 показать весь комментарий
 
 
вы наверное "пострадавший"? или так,мимо проходил,проезжал,пролетал,проплывал,немного слышал,немного видел,немного на ощупь,немного догадался?вы суд?вы вообще кто?у меня флаг Украины возле ника,а вы вооще-то ктооо?
 показать весь комментарий
 
 
Ні, куда мені, то армія проплачених Пашинським тролів все бачила на власні очі, як страшний Хімікус влаштував засідку на святого нардепа, якого ще ,чорнороті наклепники неправдиво,само собою, звинувачують в заказних убивствах і цілому списку злочинів на додачу.
 показать весь комментарий
 
да не пой военных песен!за что его привлекают?за максимум если суд решит-превышение самообороны! и держат в камере,за большие преступления гуляют под домашним арестом!
вы его еще в клетку железную посадите!что не видно неадекватность решения суда в этом случае?
 показать весь комментарий
 
Я бы хотел добавить. Обратите внимание. Когда Тимошенко судили люди выходили на демонстрации в ее поддержку. Хорошая она, плохая - не мне судить. Та же ЕС собирала митинги против теперешней власти за какие-то идеи, протв "зрады" и.т.д. А как только касается кого-нибудь лично все эти ЕС и НФ куда-то деваются и выступают только с заявлениями. Почему Порошенко или кто-нибудь из ЕС не пришел поддержать Марусю Звиробий, когдау нее был обыск? Почему НФ не устроил митинг в поддержку Пашинского? Такое впечатление, что это для них какой-то отработанный материал, который не приносит какую-либо выгоду.
 показать весь комментарий
 
я думаю зелень тоже будут судить,а уж тут есть где поразвлечся и быстрее чем они думают
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то вменяемые люди не являются сторонниками сект (в отличие от тебя) какого бы цвета они ни были. Вменяемые считают, что перед законом все должны быть равны. А то добровольца судят за отжатую мобилку, а Пашинскому огнестрел с рук сошел. Суд тогда особо и не разбирался, ну так пусть теперь разбирается, а Пашинскому не о чем вопить. Или он думал, что будет всегда неприкасаем?
 показать весь комментарий
 
 
ажн кипятком писаешь! Мы сегодня стали свидетелями отсутствия как правоохранительной, так и судебной системы, - Пашинский о решении суда - Цензор.НЕТ 1944 куда пийшов? шифры какие то,не бойся мы тебя не посадим Мы сегодня стали свидетелями отсутствия как правоохранительной, так и судебной системы, - Пашинский о решении суда - Цензор.НЕТ 1944
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
***
Как жалко мне вельмож! Наградам нет числа,
Но нет и радости ему, в плену алчи и зла.
Однако честный муж, от жадности свободный,
Для них не человек... Вот странные дела!

Омар Хайям
 показать весь комментарий
 
 
"Быть может старая, тюрьма центральная, меня очкарика с картавым ждешь." Ми сьогодні стали свідками відсутності як правоохоронної, так і судової системи, - Пашинський про рішення суду - Цензор.НЕТ 4170
 показать весь комментарий
 
 
зебилы - прежде чем тут умничать - начните свои думы тут излагать с - меня ударили по голове бутылкой и я ..... - тогда будет понятна ваша позиция
 показать весь комментарий
 
 
Вот так и хочется повторить его (пашинского) фразу.Только заменив слово "отсутствия",на "присутствия."Ну что же повторяю с изменениями."Мы сегодня стали свидетелями присутствия как правоохранительной, так и судебной системы", - Пашинский о решении суда. Вот так нормально.
 показать весь комментарий
 
 
в итоге может привести к краху правоохранительной и судебной систем.

Нравится мне анекдотик:
Девушка: Доктор!!! Я пила кока-колу!!! Я умру!?!
Доктор с черненьким юморком: Все умрут.
Девушка в ужасе: Все УМРУТ.!!!
Доктор!!!
Зачем я пила кока-колу.
Источник: https://censor.net.ua/v3162540
 показать весь комментарий
 
Мошеннику , аферисту, манипулятору как говорят клейма негде ставить- не нравится украинский суд. Ми сьогодні стали свідками відсутності як правоохоронної, так і судової системи, - Пашинський про рішення суду - Цензор.НЕТ 6757
 показать весь комментарий
 
 
Придурок ты и твой Зеклоун посмотри за что судят Пашинского потом разевай свою варешку
 показать весь комментарий
 
 
Напрашивается один вывод по этому делу.
1. Петр Порошенко не реформировал эту судебную власть пожалел регионалов и маргиналов.
2. Следущий раз необходимо уничтожать маргинальскую и прокацапскую сволочь, а не играть с этими ****** в демократию.
3. Маргиналов и прокацапов исправит только могила.
 показать весь комментарий
 
 
Пашинский, Шо нареХВормировав то й маєш...
 показать весь комментарий
 
 
Уэтой страны будущего нет. И не потому, что Пашинского оставили под арестом по надуманному обвинению, а потому, что огромная часть населения этой страны одобряюттакое "правочудие". Это не возврат в эпоху овоща. Это - путь в парашу.
 показать весь комментарий
 
 
Мы это и раньше знали, а он, типа, только сегодня это понял? Не думаю. Просто когда он был при власти его, как и других, это вполне устраивало...
 показать весь комментарий
 
 
Едва не застрелил простолюдина,а хочет выглядеть святым.Ответочка пришла. Нежданчиком закономерным.
 показать весь комментарий
 
 
Звикай виродку - тобі ще за злочини під час "майдану" відповідати.
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно, раздухарился, когда болеть начнёшь? Уже пора за сердце хвататься и в плед заворачиваться.
 показать весь комментарий
 
 
Открытие. Кто эту систему строил - что теперь сами ******. Декриминализируйте расправу над судьями, у меня уже на примете столько.
 показать весь комментарий
 
 
Он ее родил, выносил вместе с другими, а теперь свое "дите" крахнуть собирается -* не верится
 показать весь комментарий
 
 
Немає сенсу обсмоктувати закриту справу ,яку НЕЗАКОННО реанімувало ДБР.ДБР,яке досі очолює Труба .Труба,який пукнути не може без дозволу Банкової.Це не суд.
 показать весь комментарий
 
 
Так, це не суд, але ж хіба за Пашинського було не так само?
 показать весь комментарий
 
Ні. Такого відвертого беззаконня не було.Були підозрілі ВИПРАВДАННЯ,зараз:явні ПЕРЕСЛІДУВАННЯ. Особливо велику роль зіграло повернення Портнова. Він їх контролює і розбещує. Вони знають-за правильне рішення - кеш,пільги,квартири,просування по службі,ні-гнилі справи ,переведення в діру,ніяких доплат і т.п.
 показать весь комментарий
 
мені здається, що слуги урода роблять ці всі "шоу" спеціально, щоб відволікти увагу суспільства та патріотів від "нормандської зустрічі" клоуна зі своїм роботодавцем із-за поребрику...
а взагалі, я знову ж, в 3250-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
 показать весь комментарий
 
 
Ну да! Нужно,чтобы вся жизни в Украине замерла и все насупив брови внимательно следили за подготовкой к Нормандской встрече! Работать не нужно, преступников ловить - не нужно, отмечать дни рождения или поминать усопших - низзззя! Вся страна следит за "нормандией". А кушать моно? Или дышать?
 показать весь комментарий
 
Антимайдан радостно взвыл, но потом будут ныть вытирая сопли - а меня то за что?
 показать весь комментарий
 
Петя победит в первом туре, правда провидец? И доляр по 100. И путин нападет.
 показать весь комментарий
 
одне лайно, яке будучи при владі нічого не зробило, щоб реформувати прогнившу і наскрізь корумповану, повністю залежну від попередників судову систему, міняється на інше лайно яке прийшло до влади, і яке також нічого реально міняти не збирається, бо нема коли, треба швиденько грабувати награблене, щоб потім було за шо відкупитися(якщо не жалко) коли прийдуть наступники, тоже гівнюки....... . коло замкнене і розірвати, чи розвалити таке коло можна лише через великі потрясіння і мабуть, через велику кров, бо влада в країні не то, що не належить народу, а все далі віддаляється і віддаляється. і не в останню чергу, саме завдяки безхребетній позиції самого народу.
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну это прикол! Директор НАБУ - тот же, что и при нем! Руководитель Антикор. прокуратуры -тот же, что и при нем! Судебная система реформировалась при нем! На что он жалуется? Он хоть сам понимает?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, плт, оказывается Пашинский величина непомерных размеров. Себя на мы величает. И считает, что дело над этой супер значимой личностью может развалить всю судебную систему. Сказал бы уже, что всю Украину.
Эти порохоботы все время демонстрируют свою неадекватность и убогость. Этот решил долбануть всю судебную систему, а две наколотые порохоботовские тетки начали утверждать, что пришел 1937 год. Остальные тоже беснуются и несут такую чушь, что ни в какие ворота не лезет.
 показать весь комментарий
 
 
Чем больше беспредела тем быстрее появится порядок.Все эти смены власти властьдержащих
очень утомили. Кажется все есть, но вот приходят новые и голодные и по беспределу отжимают у них так же как они до этого. Диалектика.Вот поэтому Анархия мать порядка.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх