 Бунт в облсовете Николаева: депутаты взломали дверь в сессионный зал и вынесли кабинку для голосования. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко на официальной странице облсовета в Facebook.

"Группа депутатов взломала дверь в сессионный зал после окончания рабочего дня и вынесла оттуда кабинку для голосования. Сейчас этим событием будут заниматься правоохранители. Хочу отметить, что это сделано для того, чтобы совершить переворот в областном совете, в частности, незаконно отстранить меня от должности", - сообщила Москаленко.

Она также отметила, что в зале есть дорогостоящая аппаратура для электронного голосования и другие ценные вещи, поэтому незаконные проникновения туда являются уголовным правонарушением. Москаленко также подчеркнула, что все это - еще одно свидетельство вмешательства в работу областного совета со стороны облгосадминистрации. Поэтому она официально просит полицию и СБУ вмешаться в эти события и дать им соответствующую оценку.

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Утром 29 ноября председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко прокомментировала журналистам события, которые происходят в областном совете.

Как сообщает "Укринформ", сейчас зал забаррикадирован, возле него дежурят правоохранители и никого туда не пускают.

В настоящее время группа депутатов проводит закрытое заседание в одном из помещений областного совета на четвертом этаже. В холле находится немало журналистов и активистов, но никого на заседание не пускают.

По словам присутствующей здесь известной в Николаеве волонтера и активистки Ольги Вербицкой, сейчас в областном совете происходит нечто "наподобие голосования 16 января 2014 года в Верховной Раде".

"Группа антиукраински настроенных депутатов пытается любым способом отстранить от должности председателя областного совета. Это незаконно. Сейчас мы ожидаем наших активистов, АТОвцев и будем готовы действовать адекватно тому, что здесь будет происходить", - сказала Вербицкая.

Как сообщалось, председатель Николаевского областного совета заявила, что против нее происходят незаконные действия, направленные на отстранение ее от должности. Часть депутатов из так называемой "группы Стадника" (главы ОГА. - Ред.) решили проводить сессию 26 ноября без ее участия, чтобы рассмотреть вопрос о снятии ее с должности.

В свою очередь, активисты, среди которых известные в Николаеве волонтеры и участники АТО, фактически сорвали проведение сессии 26 ноября, требуя не рассматривать вопрос о снятии с должности председателя облсовета Виктории Москаленко. Они также встретились с председателем облгосадминистрации Александром Стадником и потребовали у него прекратить давить на депутатов, чтобы те проголосовали за отстранение Москаленко от должности. Ведь в последние дни ряд депутатов публично заявляли, что на них со стороны ОГА в этом вопросе оказывается давление.

Стоит заметить, что следующая сессия областного совета запланирована на 3 декабря. Однако 28 ноября группа депутатов собрала необходимое количество подписей и поставила председателя облсовета перед требованием провести заседание 29 ноября.