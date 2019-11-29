 Бунт в облсовете Николаева: депутаты взломали дверь в сессионный зал и вынесли кабинку для голосования. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко на официальной странице облсовета в Facebook.
"Группа депутатов взломала дверь в сессионный зал после окончания рабочего дня и вынесла оттуда кабинку для голосования. Сейчас этим событием будут заниматься правоохранители. Хочу отметить, что это сделано для того, чтобы совершить переворот в областном совете, в частности, незаконно отстранить меня от должности", - сообщила Москаленко.
Она также отметила, что в зале есть дорогостоящая аппаратура для электронного голосования и другие ценные вещи, поэтому незаконные проникновения туда являются уголовным правонарушением. Москаленко также подчеркнула, что все это - еще одно свидетельство вмешательства в работу областного совета со стороны облгосадминистрации. Поэтому она официально просит полицию и СБУ вмешаться в эти события и дать им соответствующую оценку.
Утром 29 ноября председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко прокомментировала журналистам события, которые происходят в областном совете.
Как сообщает "Укринформ", сейчас зал забаррикадирован, возле него дежурят правоохранители и никого туда не пускают.
В настоящее время группа депутатов проводит закрытое заседание в одном из помещений областного совета на четвертом этаже. В холле находится немало журналистов и активистов, но никого на заседание не пускают.
По словам присутствующей здесь известной в Николаеве волонтера и активистки Ольги Вербицкой, сейчас в областном совете происходит нечто "наподобие голосования 16 января 2014 года в Верховной Раде".
"Группа антиукраински настроенных депутатов пытается любым способом отстранить от должности председателя областного совета. Это незаконно. Сейчас мы ожидаем наших активистов, АТОвцев и будем готовы действовать адекватно тому, что здесь будет происходить", - сказала Вербицкая.
Как сообщалось, председатель Николаевского областного совета заявила, что против нее происходят незаконные действия, направленные на отстранение ее от должности. Часть депутатов из так называемой "группы Стадника" (главы ОГА. - Ред.) решили проводить сессию 26 ноября без ее участия, чтобы рассмотреть вопрос о снятии ее с должности.
В свою очередь, активисты, среди которых известные в Николаеве волонтеры и участники АТО, фактически сорвали проведение сессии 26 ноября, требуя не рассматривать вопрос о снятии с должности председателя облсовета Виктории Москаленко. Они также встретились с председателем облгосадминистрации Александром Стадником и потребовали у него прекратить давить на депутатов, чтобы те проголосовали за отстранение Москаленко от должности. Ведь в последние дни ряд депутатов публично заявляли, что на них со стороны ОГА в этом вопросе оказывается давление.
Стоит заметить, что следующая сессия областного совета запланирована на 3 декабря. Однако 28 ноября группа депутатов собрала необходимое количество подписей и поставила председателя облсовета перед требованием провести заседание 29 ноября.
Виходить - розпочинають бити солоденьких..
зачем там сепары сепаров пытаются заменить сепарами ?
А ты уже обрадовался непонятно чему, наивный.
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Служба безпеки України викрила посадовців Миколаївської облради, Департаменту освіти та науки облдержадміністрації й одного з місцевих комунальних підприємств на привласненні бюджетних коштів, призначених для шкіл регіону. Інформацію підтвердив речник СБУ Андрій Середич.
«Представники влади та місцевого самоврядування неправомірно внесли до видатків бюджету кошти на закупівлю е-підручників. У змові з двома комерційними структурами, які спеціалізуються на наданні програмних послуг, чиновники безпідставно провели тендер та перерахували фірмам кошти на придбання кодів доступу до електронних ресурсів. У такий спосіб вивели з бюджету 15 мільйонів гривень та привласнили їх», - йдеться в повідомленні на сайті СБУ.
Співробітники Слідчого управління Державного бюро розслідувань розпочали слідчі дії відносно голови Миколаївської облради Вікторії Москаленко. 28 листопада 2019 року правоохоронці прийшли до кабінету голови з ухвалою суду щодо обшуку приміщень, вилучення документів та оголошення про підозру. Йдеться про розкрадання бюджетних коштів. Слідчий Микола Федоров зачитав ухвалу.
29 листопада 2019 12:50
Через нестачу сировинного молока в Україні, декілька вітчизняних переробних підприємств вже планують ввозити молоко-сировину із сусідньої Польщі. Про це повідомила керівник проекту Асоціації виробників молока «Гуртовий збут молока» Олена Жупінас, передає прес-служба АВМ.
«Це не вирішить системної проблеми української галузі. Адже завезти зможуть декілька тисяч тонн, тим часом дефіцит становить понад 1 млн т. Так, у цьому році, вперше в історії України, обсяг виробництва буде меншим за 10 млн т», - зауважила експерт.
За її словами, основна причина дефіциту сировини - найбільше скорочення поголів'я дійних корів у промисловому секторі за останні 20 років - понад 30 тис. корів у промисловому секторі.
ПІСЛЯ ВІДМІНИ 2016 РО. СПЕЦРЕЖИМУ ПДВ держава так і не розробила ефективної програми підтримки тваринницької галузі, яка б дала можливість фермам розвиватися.Це все призвело до кризової ситуації в галузі», - підкреслила експерт.
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Служба безпеки України викрила посадовців Миколаївської облради, Департаменту освіти та науки облдержадміністрації й одного з місцевих комунальних підприємств на привласненні бюджетних коштів, призначених для шкіл регіону. Інформацію підтвердив речник СБУ Андрій Середич.
«Представники влади та місцевого самоврядування неправомірно внесли до видатків бюджету кошти на закупівлю е-підручників. У змові з двома комерційними структурами, які спеціалізуються на наданні програмних послуг, чиновники безпідставно провели тендер та перерахували фірмам кошти на придбання кодів доступу до електронних ресурсів. У такий спосіб вивели з бюджету 15 мільйонів гривень та привласнили їх», - йдеться в повідомленні на сайті СБУ.
Співробітники Слідчого управління Державного бюро розслідувань розпочали слідчі дії відносно голови Миколаївської облради Вікторії Москаленко (блок Порошенка) 28 листопада 2019 року правоохоронці прийшли до кабінету голови з ухвалою суду щодо обшуку приміщень, вилучення документів та оголошення про підозру. Йдеться про розкрадання бюджетних коштів. Слідчий Микола Федоров зачитав ухвалу.
А що ще буде після НР. Навіть гадати не хо.
Кондитерська компанія Порошенка купила частку в Міжнародному інвестиційному банку
Сьогодні о 12:08•Економічна правда
Центрально-європейська кондитерська компанія, бенефіціаром якої є син 5 президента України Олексій Порошенко, купила пакет акцій Міжнародного інвестиційного банку.
Про це повідомляє пресслужба банку.
При цьому, у повідомленні банку не вказується, яку саме частку купила компанія та яким чином змінилась структура Міжнародного інвестиційного банку.
У даних за третій квартал 2019 року йдеться, що пакетом з 50,08% акцій банку володіє інвестфонд Прайм Ессетс Кепітал, 9,92% акцій належать Петру Порошенко, 14,92% - Ігорю Кононенко.
МІБ зареєстрований в березні 2008 року. Його акціонерами на 1 січня 2019 року були Петро Порошенко - 60%, Ігор Кононенко - 14,9%, Олег Гладковський (Свинарчук!) і Олег Зімін - по 9,9%, Катерина Ворушиліна та Сергій Ворушилін - по 2,6%, Олексій Порошенко - 0,006%, Юлія Гладковська - 0,000001%.
Що за триколором на можеш ховатись , сховався за польским прапором ???
А пособник Поцзедент-миротворец