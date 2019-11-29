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 Политика Украины
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Все про:Николаев (1217) облсовет (393) Москаленко Виктория (1)

 Бунт в облсовете Николаева: депутаты взломали дверь в сессионный зал и вынесли кабинку для голосования. ВИДЕО

В Николаеве депутаты взломали дверь в сессионный зал областного совета и вынесли оттуда кабинку для голосования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко на официальной странице облсовета в Facebook.

"Группа депутатов взломала дверь в сессионный зал после окончания рабочего дня и вынесла оттуда кабинку для голосования. Сейчас этим событием будут заниматься правоохранители. Хочу отметить, что это сделано для того, чтобы совершить переворот в областном совете, в частности, незаконно отстранить меня от должности", - сообщила Москаленко.

Она также отметила, что в зале есть дорогостоящая аппаратура для электронного голосования и другие ценные вещи, поэтому незаконные проникновения туда являются уголовным правонарушением. Москаленко также подчеркнула, что все это - еще одно свидетельство вмешательства в работу областного совета со стороны облгосадминистрации. Поэтому она официально просит полицию и СБУ вмешаться в эти события и дать им соответствующую оценку.

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Утром 29 ноября председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко прокомментировала журналистам события, которые происходят в областном совете.

Как сообщает "Укринформ", сейчас зал забаррикадирован, возле него дежурят правоохранители и никого туда не пускают.

В настоящее время группа депутатов проводит закрытое заседание в одном из помещений областного совета на четвертом этаже. В холле находится немало журналистов и активистов, но никого на заседание не пускают.

По словам присутствующей здесь известной в Николаеве волонтера и активистки Ольги Вербицкой, сейчас в областном совете происходит нечто "наподобие голосования 16 января 2014 года в Верховной Раде".

"Группа антиукраински настроенных депутатов пытается любым способом отстранить от должности председателя областного совета. Это незаконно. Сейчас мы ожидаем наших активистов, АТОвцев и будем готовы действовать адекватно тому, что здесь будет происходить", - сказала Вербицкая.

Как сообщалось, председатель Николаевского областного совета заявила, что против нее происходят незаконные действия, направленные на отстранение ее от должности. Часть депутатов из так называемой "группы Стадника" (главы ОГА. - Ред.) решили проводить сессию 26 ноября без ее участия, чтобы рассмотреть вопрос о снятии ее с должности.

В свою очередь, активисты, среди которых известные в Николаеве волонтеры и участники АТО, фактически сорвали проведение сессии 26 ноября, требуя не рассматривать вопрос о снятии с должности председателя облсовета Виктории Москаленко. Они также встретились с председателем облгосадминистрации Александром Стадником и потребовали у него прекратить давить на депутатов, чтобы те проголосовали за отстранение Москаленко от должности. Ведь в последние дни ряд депутатов публично заявляли, что на них со стороны ОГА в этом вопросе оказывается давление.

Стоит заметить, что следующая сессия областного совета запланирована на 3 декабря. Однако 28 ноября группа депутатов собрала необходимое количество подписей и поставила председателя облсовета перед требованием провести заседание 29 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/v3162529
 
 
 Топ комментарии
 
это уже "началось"?!.. неужели Зеленых начали бить?!
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Как помню то эта Москаленко резко выступала против Зеленского, и зеленые несколько раз пробовали ее снять с должности. Так что получается это зеленские окрепли и делают уже силовую смену председателя облсовета.
А ты уже обрадовался непонятно чему, наивный.
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Це цитата про пані Москаленко із вікі - "Депутат Миколаївської обласної ради VII скликання від Блоку Петра Порошенка «Солідарність»".
Виходить - розпочинають бити солоденьких.. Бунт в облсовете Николаева: депутаты взломали дверь в сессионный зал и вынесли кабинку для голосования - Цензор.НЕТ 8644
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это уже "началось"?!.. неужели Зеленых начали бить?!
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Це цитата про пані Москаленко із вікі - "Депутат Миколаївської обласної ради VII скликання від Блоку Петра Порошенка «Солідарність»".
Виходить - розпочинають бити солоденьких.. Бунт в облсовете Николаева: депутаты взломали дверь в сессионный зал и вынесли кабинку для голосования - Цензор.НЕТ 8644
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Про те, що солоденькі сепари - давно вже відомо.. Сепар артурчик гєрасімов - навіть став на чолі фракції ПЄСу в ВР..
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так а шо тогда в николаеве происходит ?

зачем там сепары сепаров пытаются заменить сепарами ?
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нет просто щас формирует новая николаевская народная республика
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Вони за двері ховаються, а керують з фейсбуків.
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Зебилы, а ведь еще не 8 число. Там все может быть намного хуже.
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Как помню то эта Москаленко резко выступала против Зеленского, и зеленые несколько раз пробовали ее снять с должности. Так что получается это зеленские окрепли и делают уже силовую смену председателя облсовета.
А ты уже обрадовался непонятно чему, наивный.
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Чому "васьмое" число? Зустріч же ніби-то девятого. Ні
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Абсолютно идентичное будет в Харькове.Гепа -апокалипсис с Райниным затеваютт бунт с цель создания ХНР под другой аббревиатурой.
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це путен не дремлет, грядет местный приворот в жмеринке. зелю точно приворожат
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Житомирская фабрика освоила носочки с цитатами "великих" полководцев )))))

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Неприкосновенность отменили же. Все, угловка депутатам обеспечена. И снятие депутатских полномочий. По закону.
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Депутаты походу решили по старинке, внаглую, и забыли что времена изменились.
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"Неприкосновенность отменили же..."хахахахаха)))))))))
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А по какому закону доплаты в конвертах?
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не путай разбой и криминал с анархией. Анархия на уровне с демократией - лучшие устрои общества, но анархия в чистом виде невозможна как коммунизм.
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Для тех кто тявкает лишь бы тявкнуть. Москаленко никогда не дружила с новой властью. В отношении нее ведется следствие в ГБР по фактам крупных хищений. Депутаты не могут решить кадровый вопрос потому, что мадам не ставит его на голосование.
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Знаємо ваше ДБР: дешеві повії за викликом, можна і анал.
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"следствие в ГБР" це зараз щось на кшталт "завідомо зфальшована справа". Отаку репутацію має неповажний і корупційний пан Труба, призначений, до речі, колишнім пріпіздєнтом під себе, і зрозуміло для чого. Але ця сокира вивалилась з чоколядної руки, і почала гамселити самого Свина, отак буває - вам по сусалам вашим же салом
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Соевых выметают. Москаленко из банды порошка.
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Вона з банди українців. На жаль, українці дуже терплячі. Але і в них є межа. Не зліть їх і не доводьте до крайності.
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Не прикривайся українцями, мерзото. Вона з ваших - банди мародерів порошка. І на неї заведені кримінальні справи за фактами багатомільйонних зловживань.
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Служба безпеки України викрила посадовців Миколаївської облради, Департаменту освіти та науки облдержадміністрації й одного з місцевих комунальних підприємств на привласненні бюджетних коштів, призначених для шкіл регіону. Інформацію підтвердив речник СБУ Андрій Середич.

«Представники влади та місцевого самоврядування неправомірно внесли до видатків бюджету кошти на закупівлю е-підручників. У змові з двома комерційними структурами, які спеціалізуються на наданні програмних послуг, чиновники безпідставно провели тендер та перерахували фірмам кошти на придбання кодів доступу до електронних ресурсів. У такий спосіб вивели з бюджету 15 мільйонів гривень та привласнили їх», - йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

Співробітники Слідчого управління Державного бюро розслідувань розпочали слідчі дії відносно голови Миколаївської облради Вікторії Москаленко. 28 листопада 2019 року правоохоронці прийшли до кабінету голови з ухвалою суду щодо обшуку приміщень, вилучення документів та оголошення про підозру. Йдеться про розкрадання бюджетних коштів. Слідчий Микола Федоров зачитав ухвалу.
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В она з банди Чоколядного Свина, агента Лоліти. Що не відміняє зухвале нехтування законом бандою Зеленої Жаби.
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Прислуга урода хочет деребанить все денежные потоки.
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Через брак сировини українські переробники купуватимуть молоко в Польщі

29 листопада 2019 12:50

Через нестачу сировинного молока в Україні, декілька вітчизняних переробних підприємств вже планують ввозити молоко-сировину із сусідньої Польщі. Про це повідомила керівник проекту Асоціації виробників молока «Гуртовий збут молока» Олена Жупінас, передає прес-служба АВМ.

«Це не вирішить системної проблеми української галузі. Адже завезти зможуть декілька тисяч тонн, тим часом дефіцит становить понад 1 млн т. Так, у цьому році, вперше в історії України, обсяг виробництва буде меншим за 10 млн т», - зауважила експерт.

За її словами, основна причина дефіциту сировини - найбільше скорочення поголів'я дійних корів у промисловому секторі за останні 20 років - понад 30 тис. корів у промисловому секторі.
ПІСЛЯ ВІДМІНИ 2016 РО. СПЕЦРЕЖИМУ ПДВ держава так і не розробила ефективної програми підтримки тваринницької галузі, яка б дала можливість фермам розвиватися.Це все призвело до кризової ситуації в галузі», - підкреслила експерт.
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Так твої слуги щяс розроблять. Доїть вас будуть, замість корів.
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Сподобалось молочко? Пригощайся ще.
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это как сыр по 58,который делает в раде кива и продает зекретину?наивные манкруты,вас совсем по другому доят)земанкрутам вообще теперь веселуха - одни сегодня их доят,другие завтра им будут горлянки резать Бунт в облраді Миколаєва: депутати зламали двері до сесійної зали і винесли кабінку для голосування - Цензор.НЕТ 956
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Давай, и взахлёб:
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Служба безпеки України викрила посадовців Миколаївської облради, Департаменту освіти та науки облдержадміністрації й одного з місцевих комунальних підприємств на привласненні бюджетних коштів, призначених для шкіл регіону. Інформацію підтвердив речник СБУ Андрій Середич.

«Представники влади та місцевого самоврядування неправомірно внесли до видатків бюджету кошти на закупівлю е-підручників. У змові з двома комерційними структурами, які спеціалізуються на наданні програмних послуг, чиновники безпідставно провели тендер та перерахували фірмам кошти на придбання кодів доступу до електронних ресурсів. У такий спосіб вивели з бюджету 15 мільйонів гривень та привласнили їх», - йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

Співробітники Слідчого управління Державного бюро розслідувань розпочали слідчі дії відносно голови Миколаївської облради Вікторії Москаленко (блок Порошенка) 28 листопада 2019 року правоохоронці прийшли до кабінету голови з ухвалою суду щодо обшуку приміщень, вилучення документів та оголошення про підозру. Йдеться про розкрадання бюджетних коштів. Слідчий Микола Федоров зачитав ухвалу.
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да не истери...может в Польше еще схоронишься ,когда отлов земанкрутов начнется Бунт в облраді Миколаєва: депутати зламали двері до сесійної зали і винесли кабінку для голосування - Цензор.НЕТ 5492
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Ботяра под польским флажком - займись привычным делом, мой лучше унитаз у пана Марека, не отвлекайся на высеры. Бунт в облраді Миколаєва: депутати зламали двері до сесійної зали і винесли кабінку для голосування - Цензор.НЕТ 4275
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Зачем мне мыть? Ты вылижешь. Он вкусно пахнет свыночолым.
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ЗЕшмаркля понаставляв своїх манкрутів і вважає, що усе само собою буде добре?! Тазара...
А що ще буде після НР. Навіть гадати не хо.
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Це та депутатка, яка назвала нашого зебобіка малоросом. Злобний клоун не прощає образ. В Києві не вдалося змістити Кличко - беруться там, де ради очолюють українці. В Одесі, Харькові, Запоріжжі - немає проблем, там свої люди.
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КІНЕЦЬ ЗУБОЖІННЮ.
Кондитерська компанія Порошенка купила частку в Міжнародному інвестиційному банку
Сьогодні о 12:08•Економічна правда
Центрально-європейська кондитерська компанія, бенефіціаром якої є син 5 президента України Олексій Порошенко, купила пакет акцій Міжнародного інвестиційного банку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

При цьому, у повідомленні банку не вказується, яку саме частку купила компанія та яким чином змінилась структура Міжнародного інвестиційного банку.

У даних за третій квартал 2019 року йдеться, що пакетом з 50,08% акцій банку володіє інвестфонд Прайм Ессетс Кепітал, 9,92% акцій належать Петру Порошенко, 14,92% - Ігорю Кононенко.

МІБ зареєстрований в березні 2008 року. Його акціонерами на 1 січня 2019 року були Петро Порошенко - 60%, Ігор Кононенко - 14,9%, Олег Гладковський (Свинарчук!) і Олег Зімін - по 9,9%, Катерина Ворушиліна та Сергій Ворушилін - по 2,6%, Олексій Порошенко - 0,006%, Юлія Гладковська - 0,000001%.
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Объясни, не понятно. Ты в этой новости увидела какой то из ряда вон зашквар? Бизнес, предприятия, работают, платят налоги, зубожилым идет субсидия....
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Міко - таких ЗЕБІЛІВ як ти здалеку видно - вони всюди пишуть про Пороха !
Що за триколором на можеш ховатись , сховався за польским прапором ???
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Броуновское движение приспешников Св Питра.
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Путинская гидра душит Украину
А пособник Поцзедент-миротворец
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Где нацжены? В серой зоне защищают местных жителей?
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"Черная пятница" Кривом Роге: магазины атаковали любители больших скидок Бунт в облраді Миколаєва: депутати зламали двері до сесійної зали і винесли кабінку для голосування - Цензор.НЕТ 7816
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