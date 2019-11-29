 "Вы думаете, что поломаете меня этими наспех составленными подозрениями? Нет, вы ломаете правоохранительную систему", - Пашинский на суде. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

В своем выступлении в суде Сергей Пашинский подчеркнул, что он причастен к развитию армии во время войны: ракетным программам, формированию добровольческих батальонов, принятию законов о нацбезопасности, а данное дело является составной частью войны против Украины.

Он отметил, что рротив него в России возбуждены три уголовных дела за активную проукраинскую позицию, а инцидент, во время которого он защищал свою жену, используют для того, чтобы сфальсифицировать против него дело и незаконно бросить за решетку.

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"Начиная с подписания Януковичем Харьковских соглашений, я всегда был в гуще событий нашей страны. Я был первым из чиновников, который поехал защищать нашу Родину в Славянск и Краматорск, и мы остановили российскую агрессию ", - подчеркнул он.

"Будучи председателем комитета по нацбезопасности и обороны, я развивал нашу армию. Мы делали так, что можем гордиться нашими Вооруженными Силами ", - добавил Пашинский.

"Я в российском санкционном списке. Обо мне снимают в России кучу фейковых фильмов", - сказал экс-депутат.

Пашинский также отметил, что ранее дело расследовалось максимально публично и по результатам расследования было закрыто, но после смены власти было "незаконно возобновлено". Как только Пашинский узнал об этом из СМИ, то, по его словам, сразу же сам сообщил следствию свое местонахождение и все контакты. Это, по его словам, доказывает, что он не собирается скрываться от следствия.

Комментируя события 31 декабря 2016, Сергей Пашинский отметил, что во время того инцидента стал на защиту своей жены, которой пьяный хулиган угрожал изнасилованием, и действовал в пределах необходимой самообороны.

"Прошло уже три года, я никогда не скрывался от следствия, прошел все следственные действия", - подчеркнул он, добавив, что ради объективности журналисты были понятыми при следственных действий.

"Дело было закрыто в марте в законном порядке. Но, к сожалению или к счастью, изменилась власть и я узнал из СМИ, что постановление о закрытии дела отменено ", - сказал он.

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"Я сам пришел в Печерский суд и сам получил решение о содержании меня под стражей. За эти два месяца со мной провели только одно следственное действие", - сказал он.

Вместо этого, добавил Сергей Пашинский, следователи пришли на квартиру его невестки и внучки и выломали там двери и стены.

"Это не следствие. Это репрессии и бандитизм ", - подчеркнул он.

"Если вы думаете, что я испугаюсь этих непутевых, наскоро слепленных подозрений - не с вашим счастьем. Это не получилось у Януковича и его окружения, у вас тем более не получится ", - резюмировал Сергей Пашинский, обращаясь к прокурорам.

"Вы думаете, что вы меня поломаете этими наспех составленными подозрениями? Нет, вы ломаете правоохранительную систему", - акцентировал Пашинский.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.