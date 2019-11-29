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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11395) Госкино (144) Бородянский Владимир (48) Синькевич Юлия (9)

 Кабмин объявил новый конкурс на пост главы Госкино, - Бородянский. ВИДЕО

Кабинет министров Украины 27 ноября принял решение об объявлении нового конкурса на должность председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

"Позавчера решением Кабинета министров объявлен новый конкурс", - сказал Бородянский.

Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук отметил, что если генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синкевич, которая не прошла последний этап конкурсного отбора на должность председателя Госкино, будет обжаловать результаты конкурса в суде, то государство обязательно учтет решение суда.

"Если будет судебное решение, что были какие-то нарушения, то соответственно, надо будет восстановить права этого человека, и от того, каким будет решение суда, будет зависеть то, как государство должно на это реагировать. Мы не можем предсказать, что именно будет написано в решении суда", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информационную безопасность могут включить в ВНО для школьников, - Бородянский

Напомним, Юлия Синькевич единственная из всех кандидатов на пост главы Госкино дошла до финала. 21 ноября были обнародованы результаты конкурса, по которому она не набрала необходимого количества баллов. Ей поставили 0.5 балла по опции "управление людьми". На вопрос "Вы знаете, какие зарплаты на госслужбе, как вы будете мотивировать работников реализовать ваши амбиции развивать украинское кино?" Синькевич ответила, что это не ее амбиции, а приоритет государства Украина.

Синькевич - генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член наблюдательного совета и соучредитель Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии, Национального союза кинематографистов Украины и Украинского оскаровского комитета. Также продюсирует фильмы.

Бывший глава Госкино Филипп Ильенко назвал ситуацию с конкурсом фарсом.

Около тысячи деятелей киноиндустрии обратились с открытым письмом в адрес президента Владимира Зеленского, премьер-министра Алексея Гончарука, министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского с требованием назначить Синькевич на пост главы Госкино.

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Источник: https://censor.net.ua/v3162508
 
 
 Топ комментарии
 
Ради того, чтоб не назначать, победившую на прошлом конкуре Синсевич, они организовывают новый конкурс! И того, когда учителям платить нечем...
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Какое Госкино ? "сваты" на 1+1 - это ваше кино , слабоумные .
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І тих конкурсів буде рівно стільки, скільки потрібно, щоб перемогла своя креатура. Бородянський-ливемір, як і вся зелена шобла. Навіщо всі ці фікцвї? Призначту Казаніна Степана з Кварталу, або Жидкова Валєру звідтам же і не витрачайте б'юджетні, тобто людські гроші.
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Так у вас там с Вечернего Квартала .что список закончился?
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Да просто у Вечернем Квартале творческий застой-не придумали над какими украинцами можно ещё посмеяться!!!!Ведь сериалы обсерушки: "сваты,родственники,пацаки,рагули..." уже приелись....вот и подбирают креативного главкино......
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Посади тепер можуть обіймати лише євреї і кацапи.
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Ради того, чтоб не назначать, победившую на прошлом конкуре Синсевич, они организовывают новый конкурс! И того, когда учителям платить нечем...
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монику заберите уже в госкино - куда угодно, тока не там де она сейчас.
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Какое Госкино ? "сваты" на 1+1 - это ваше кино , слабоумные .
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І тих конкурсів буде рівно стільки, скільки потрібно, щоб перемогла своя креатура. Бородянський-ливемір, як і вся зелена шобла. Навіщо всі ці фікцвї? Призначту Казаніна Степана з Кварталу, або Жидкова Валєру звідтам же і не витрачайте б'юджетні, тобто людські гроші.
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а що коміки і клоуни закінчилися? можна полякову, ласточкіна, ткача да і лисого-***** ще без посади!
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Виграє Кошєвой чи Фьодор Добронравов?
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Це вже стало традицією у клоунів, якщо перемагає не промосковський кварталівець чи екс-регіонал то на останньому етапі переможця зрізують.

Так само відбулось і з конкурсом на посаду директора етнополітики і свободи совісті. Там проходив Андрій Юраш, на всіх етапах конкурсу набирав найбільшу кількість балів і йому на всіх етапах програвав Юрій Решетніков.

"Характеристики обоим можно дать очень кратко: Юраш сыграл не слишком заметную для широкой публики, но весьма существенную роль "прораба Томоса", а Решетникова называют близким к УПЦ Московского патриархата, а самые откровенные - креатурой Новинского".
Саме тому, що Юраш багато зробив для отримання Томосу перед останнім етапом конкурсу - співбесідою - раптово входить до складу комісії голова парії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і за співбесіду ставить Юрашу 0,5 балів. Юрашу путінські шестірки Відомстили за Томос.
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