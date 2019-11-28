 Крылатая ракета "Нептун" успешно прошла испытания, пролетев более 250 км. ВИДЕО

Об этом сообщил генеральный конструктор ГККБ "ЛУЧ" Олег Коростелев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и ​​высотам. То есть, можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", - сказал Коростелев.

По его словам, следующий этап испытаний будет направлен на боевые характеристики ракеты.

Масса ракеты Р-360 - 870 кг, масса ее боевой части - 150 кг, дальность пуска - до 280 км, высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м. Скорость ракеты - около 900 км/ч.

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Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (то есть, полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.