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Все про:вооружение (3274) испытания (233) крылатые ракеты (25) ракеты (838)

 Крылатая ракета "Нептун" успешно прошла испытания, пролетев более 250 км. ВИДЕО

Крылатая ракета "Нептун" успешно прошла этап испытания, во время которого пролетела несколько сотен километров на заданных высотах по заданному маршруту.

Об этом сообщил генеральный конструктор ГККБ "ЛУЧ" Олег Коростелев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и ​​высотам. То есть, можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", - сказал Коростелев.

По его словам, следующий этап испытаний будет направлен на боевые характеристики ракеты.

Масса ракеты Р-360 - 870 кг, масса ее боевой части - 150 кг, дальность пуска - до 280 км, высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м. Скорость ракеты - около 900 км/ч.

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Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (то есть, полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.

Источник: https://censor.net.ua/v3162440
 
   
 Топ комментарии
 
Молодцы, так держать ! Побольше таких комплексов по всему побережью Азовского моря.
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хочу прояснить: закончилась стадия заводских испытаний самой ракеты, как носителя.. то есть ракета полностью отвечает всем ТТХ и требованиям военных..
следующая стадия: стрельбы ракеты с использованием БЧ (боевой части) и разными видами БЧ..
Это знаменательный день для КБ "Луч" и для нашей Армии!..
Слава Украине!
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Молодцы, так держать ! Побольше таких комплексов по всему побережью Азовского моря.
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Только ракетами можно защитится от агрессии Рашистской *********. Строить корабли мало времени и дорого - ракеты выйдут дешевле. Нам не нападать нужно, а защищаться. Главное, чтоб ракеты в первую волну атаки не уничтожили.
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_Разве я писал что мы должны строить корабли? Ракеты, разумеется. И как можно больше. Плюс ПВО.
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літати вчяться, а Українську мову вивчіти не здатні блін - як таке може бути?!
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Наследие клятого Пороха, но ничего скоро наш зелебобик продаст эту ненужную технику братьям кацапам Крылатая ракета "Нептун" успешно прошла испытания, пролетев более 250 км - Цензор.НЕТ 8237
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"Разработана Луч (конструкторское бюро) на основе советской ракеты Х-35" .причём здесь порох, шоколадный?
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У него ТАК в методичке написано. За что платят про то и зв*здит.
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И посадит разработчиков за разтрату ракетного топлива
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485 км от границы Сумской области до центра Мацквы..
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1. Надо доставать до крупных городов раши.
2. Приемка будет после расхерачивания третьей силой захваченный наших вышек под Одессой.
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1) КР "Нептун" это морская ракета по кораблям;
2) заявленные 250 км могут быть увеличены до 350 км;
3) в этом году в Саудовской Аравии, должны состояться стрельбы "Гром-2", (и вот она как раз летит на 500 км) Крылатая ракета "Нептун" успешно прошла испытания, пролетев более 250 км - Цензор.НЕТ 1621
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500 км это экспортные ограничения согласно ДРСМД...которые негласно поддерживает Украина, чтобы не попасть под санкции США

но так как Украина не является подписантом ДРСМД...для своей армии она может создавать ракеты любой дальности
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не верно!.. договор по ДРСМ подписал СССР, а при подписании гребанного Будапештского меморандума, Кравчук подтвердил обязательства Украины соблюдать ДРСМ..
для Саудитов мы делаем "Гром-2" в 250 км (потому что экспортные ограничения), а для себя мы делаем 500 км, но можем и больше..
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че за чушь...думаешь кто то рискнет предьявить Украине что она не соблюдает Будапештский меморандум? Крилата ракета "Нептун" успішно пройшла випробування, пролетівши понад 250 км - Цензор.НЕТ 6884

хотя пока страной правит Зеленая Шмаркля можно ожидать чего хочешь
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реальность такова, что благодаря американцам, мы делаем свою ракету и крылатую ракету..
хотя Германия, Венгрия, Италия и еще куча маленьких стран, очень сильно против..
потому что, за Газпромовские доллары, Пукин покупает политиков и целые партии в этих странах.. а благодаря американскому зонтику, мы сейчас создаем свой ракетный щит..
такова реальность..
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Наши разработчики заявили, что могут ОТРК "Гром" сделать с максимальным радиусом до 500 км., если будет необходимость и заказ от МО.
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Ближайшая точка к Москве - с. Люте. Сумская обл. 490 км.
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хочу прояснить: закончилась стадия заводских испытаний самой ракеты, как носителя.. то есть ракета полностью отвечает всем ТТХ и требованиям военных..
следующая стадия: стрельбы ракеты с использованием БЧ (боевой части) и разными видами БЧ..
Это знаменательный день для КБ "Луч" и для нашей Армии!..
Слава Украине!
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Огромное спасибо Гендиректору и Генконструктору ДККБ "ЛУЧ" Олегу Коростелеву и его коллективу инженеров, мастеров и всех, кто помогал создать КР "Нептун".

Отдельный Респектище Пастору и Пороху!!!
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иди бестолковкой своей ударься об подушку, и забудься сном беспокойным..
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ты не интересный собеседник.. иди смотри свой 112 анал..
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а зачем уже это все?
К тому же чертежи и вся документация по ней уже в рашке...., или скоро передадут...
не сомневаюсь даже....
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Их уже передал новоявленный член Зажопа, защитник от украинских националистов и по совместительству протеже Порошенко и глава АП его времен - Райнин.
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Зачем они ей если ракеты такого типа они уже снимают с вооружения заменяя их Цирконами.
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Не снимают. На малых кораблях оставляют "Ураны", как и на истребителях.
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Ну на самолетах и береговых комплексах Бал пока останется а на кораблях уже начали заменять.
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"Цирконы" никто не видел. Скорее всего они будут размером с КамАЗ как совковые "Граниты". Для кораблей уровня корвета они слишком тяжелы.
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Есть инфа что его можно запускать с помощью пусковых установок 3С14, которые сейчас используются для старта ракет "Калибр" и "Оникс, как раз сейчас готовятся стрельбы с Адмирала Горшкова.
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Законы физики не обманешь. Сверхзвуковая (тем паче гиперзвуковая) ракета тратит в разы больше топлива, чем обычная. Поэтому она вряд ли полезет в 3С14.
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Чем заменяют? Мультяшной ракетой из американского видеоролика десятилетней давности?
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Индо-руснявый "Брамос" вполне себе выпускается, как и его предшественник - "Оникс".
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и шо???
бсв и мерс ваще в мацве больше чем в германии
но выпускають только камазы и калины
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боевые по вышкам бойко и подтвердите!?)
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Приятная новость.
Чем больше в Украине современного ракетного вооружения, тем больше вероятность, что агрессор не сунется, соизмеряя свои потери.
Жаль ЯО лишились, эффект сдерживания колоссальный.
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ЯО - то таке... Иран раком ставят...а вот то что носители ту 160 рашке отдали, да порезали под давлением "западных партнеров" - от беда...
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Ту-160 для Украины бессмысленны. Вообще стратегическая авиация существует только в 2-х странах мира.
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Еще было бы что "кто-то" "продал" например "Бен-Ладену" бимбу, а потом Рашка сказала бы - "этонемы".тм.
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Если бы даже тогда оставили ЯО, то оно бы до нынешних времен в исправном виде не дожило бы. Для его обслуживания и поддержания в боеспособном состоянии нужна целая специфическая индустрия, которой в Украине не было, а создавать ее с нуля - очень дорого. Другой вопрос, что взамен за ЯО можно было и более твердые гарантии потребовать, чем тот меморандум.
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Ещё 2-3 года и можно будет принимать на вооружение.
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Нет у нас такой роскоши как 2-3 года.
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Тут писали что вот вот начнут серийное производство а они все продолжают испытания движка ракеты, и даже боевых стрельб на систему наведения еще не было.
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Раньше эту тему курировал Пастор, а теперь в РНБО сепарня. Зарубят проэкт.
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У кацапов "Колибры" на 2500 км летают..... И уже применялись в боевых условиях (Сирия). Причем пуски были и из подводного положения....
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Это когда осликов на иранском нагорье покрошили?

Кроме бла-бла-бла от генштаба раисси больше о тех успешных щапусках никто не вспоминал.
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Почему не вспоминали? Были запуски с кораблей Каспийской флотилии по целям в Сирии.... Подводные пуски с лодок в Средиземном море.... Посмотрите, информация открытая...
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а тебе когда зубы выбьют, долго будешь вспоминать цвет кулака?
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Понятно. То есть то самострел у русни был? Потому они больше подобные запуски и не проводят,чтоб не позориться снова?
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где???
это где земля кривая???
или на днях?
кагда ды2 разобрала их пво на гамно???
единственное шо умеют кацапы - в танки играть WOT, там они герои
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Теперь надо увеличивать дальность до 860 километров.
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Приятно такие новости читать.

Если сами не поддержим наши высокие технологии, никто не поддержит.
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Треба було зверху на ракету посадити 🐸 і запустити в бік росії.
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почему молчит Южмаш...сейчас Украине как воздух нужны ракеты на 1000 км Крылатая ракета "Нептун" успешно прошла испытания, пролетев более 250 км - Цензор.НЕТ 8957
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Учитывая срачи....
А как она наводится то? Рашка славится высерами радиобестолковой промышленности, но понятно что у нас не смогли бы сделать такую головку шоб Рашка не смогла бы ее "заслепить".
Там ведь угрохали на порядок больше бабла в РЭБ-ы.
Это как лазер - вы тратьте миллиарды на разработку, а мы просто покрасим ракеты свои в зеркальный цвет.
Так что - добре шо зробили, но не верится что они будут серьезно угрожать Рашке.
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У "Нептунов" активная радиолокационная головка наведения.
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Вопрос по существу. Но как она наводится мы узнаем лет через 20, как и о наведении любой современной противокорабельной ракеты. В любом случае навестись на корабль в открытом море реально, даже с учётом помех. Гораздо большую угрозу (особенно для дозвуковых ракет) представляют современные корабельные комплексы ПРО.
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мы узнаем лет через 20\\\\

ну да, лазерно-квадратно-горизонтным способом.
Первый вопрос - А кто их запускать будет?
У Рашки доктрина нападения изменилась = могут применить ЯО даже по стране, которая типо напала, ну вот как 3млн.-ная Финляндия напала на мирный совочек.

А мировое "сообщество" сделает вот так: Крилата ракета "Нептун" успішно пройшла випробування, пролетівши понад 250 км - Цензор.НЕТ 4343 Крилата ракета "Нептун" успішно пройшла випробування, пролетівши понад 250 км - Цензор.НЕТ 5191
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А по кармсну ли нам такое удоволствие??? У на , что один Презыдент мыру-еврей. Что второй. А История за 2000 лет так и не нашла ни одного еврея полководца.
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Это у Зеленского руки ещё не дошли, скоро он эту лавочку прикроет. "Мы за мир!"
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Шкода що немає Пастора в РНБО - у касабів після його слів про вдалий запуск "Нептуна" почало би бомбить так само, як і у зебілів від слова "порох", навіть якщо це слово не про 5-го ПреЗИдента України було б!
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молодцы!
и ОТРК нужно+ ядерное восстанавливать.
так и будет.
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Завершились финальные испытания новой украинской противокорабельной ракеты "Нептун". Это оружие, которое уже к концу 2019 года будет стоять на вооружении ВМС Украины, чрезвычайно важно для защиты украинских берегов, портов и кораблей от морской агрессии России.

Похоже нам вешали лапшу.
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А чего бы это ей не пройти испытания ?
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Надо еще подводные боевые дроны создавать.
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Осталось их поместить в корпус стелс и сделать вертолетного базирования.
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Единственное шоб туда Кловуняра свой нос не всунул. А то от него всего можно ожидать.
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