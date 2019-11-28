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 Россия и Китай не являются врагами НАТО, наш враг - терроризм, - Макрон. ВИДЕО

Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает Россию врагом и призвал НАТО к более тесному взаимодействию с РФ.

Об этом Макрон заявил в четверг, 28 ноября, после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Является ли Россия нашим врагом? Я так не считаю", - заявил президент Франции, добавив, что общим врагом НАТО является терроризм. Макрон подчеркнул, что хочет создать "новую архитектуру доверия и безопасности в Европе", а это предполагает более тесное участие России.

Он также призвал европейские страны-члены НАТО принять участие в переговорах с Россией и США по новому договору о ядерном разоружении. "Речь идет о безопасности Европы (...) Мы не можем быть довольны двусторонними соглашениями", - подчеркнул Макрон.

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Французский президент также подтвердил, что написал письмо российскому коллеге Владимиру Путину, в котором, согласно сообщениям СМИ, речь идет о рассмотрении предложения России о моратории на размещение ядерного оружия средней дальности в Европе Он переслал это письмо всем партнерам по НАТО, заверил Макрон.

Относительно своих слов о "смерти мозга НАТО", которые он сказал ранее в интервью британскому изданию The Economist, Макрон отметил, что считает их "сигналом для пробуждения". Учитывая текущие вызовы в политике безопасности было бы "безответственно", если бы военный союз и в дальнейшем сосредоточился исключительно на своем финансировании и технических вопросах, заявил президент Франции.

Также читайте: Путин хочет, чтобы Макрон заставил Зеленского подчиниться России, - Süddeutsche Zeitung

"Настоящий союз основан на действиях, а не на словах", - сказал Макрон. Он призвал частности к "большему участию союзников" в операции Франции против джихадистов в африканском регионе Сахель, где находятся 4,5 тысячи французских солдат.

Источник: https://censor.net.ua/v3162438
 
   
 Топ комментарии
 
В очередной раз из-за позиции ссыкливой и продажной франции может начаться война.
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Тупой макаронник, терроризм и Раша одно и тоже. Ничему вас вторая мировая не научила что там первые очко расставили, что тут
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каких только идиотов не выбирают в президенты... эпидемия среди избирателей, что ли ...
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да, жабожоры, наполеон в гробу переворачивается от таких заяв.
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паРаша и есть терроризм, а м.крона опустили "жжелетками".
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Лягушатникам не привыкать, во Вторую Мировую булки сами раздвинули и героически сдались Гитлеру без боя.
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Теперь непонятно, а что Франция, вообще, делает в нормандском формате? Дружит с Россией? Похоже, да.
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А нам не цікава думка шмакрона, не французький ж літак збили терористичні російські війська, нам цікава думка президента Нідерландів з приводу терористичної Росії.
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А ЧТО СКАЖЕТ МАКРОН КОГДА РАШКУ ПРИЗНАЮТ СПОНСОРОМ ТЕРРОРИЗМА?
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...мальчик сильно романтичен...видать не рассказали ему в детстве, как руцке казаки по елисеям гуляли...они смогут и повторить...
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"Является ли Россия нашим врагом? Я так не считаю", - заявил президент Франции, добавив, что общим врагом НАТО является терроризм-французский да....еп-дай ответ - "является ли рабсея главным спонсором мирового терроризма?кто есть спонсором терроризма в Грузии.Украине,Молдави,Сирии???
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Так руснявые и есть террористы ! Макроныч с ума выжил ?
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Пожелаю тебе побольше дипломатичности в определениях, тогда, возможно, привыкшему к европейской цивилизации, президенту Макрону, захочется воспринять наше с тобой мнение. Но лично я думаю, что во Франции все прекрасно понимают, но так для них сейчас надо, а Украина, наверное, в расчеты французкой стороны не идет..
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""... Я так не считаю", - заявил президент Франции, добавив, что общим врагом НАТО является терроризм." (а не РФ). Т.е. надо так понимать, что, если международные судебные органы признают РФ спонсором терроризма, то это ничего не значит для позиции Франции и президент Макрон готов на это закрыть глаза (СВОИ, имеется ввиду, а не терроризма)? И вообще, не думает ли президент Иакрон, что пришло время пересмотреть позиции "ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ (по-французки) по пунктам и переписать наново, ознакомив с ними мировую общественность официально? А как в контексте сотрудничества с РФ в сфере безопасности вписывается теза "расейский террор, как средство продолжения политики"? Зная то, что "с расеей можно решить вопрос только в том случае, если решение будет продикторано путиным или НИКАК", то как предполагается жить - НЕ -тужить? Если, конечно, ув. президент Макрон не занимается самообманом, исходя из позиции "якось воно буде", то весь исторический опыт, заключенный в том числе и в высказываниях Бисмарка, Черчилля и мн. др говорит о том, что РАВНОПРАВНОЕ сотрудничество с РФ в принципе НЕ возможно, т.к. эти стороны принадлежат к РАЗНЫМ цивилизациям!!!
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Борец с терроризмом мля.Макрон,ты хоч одного заборол?
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В мае 2017 года шесть российских писателей написали открытое письмо французскому президенту Эммануэлю Макронус просьбой помиловать Карлоса. В числе подписавшихся -Александр Проханов, Игорь Молотов,Герман Садулаев, Исраэль Шамиль, Андрей Рудалев и Сергей Петров. К августу число подписантов составило 20 человек. Письмо осталось без реакции со стороны французского правительства и общественных деятелей.
В марте 2018 года, после того как суд оставил приговор без изменений, Ильич Рамирес Санчес обратился с просьбой к Владимиру Путину, чтобы он повлиял на его освобождение. В частности, Карлос попросил дать ему российское гражданство, чтобы обменять его на шпиона. Россия и Китай не являются врагами НАТО, наш враг - терроризм, - Макрон - Цензор.НЕТ 4106
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