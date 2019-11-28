 "Мы таможня - нам все можно!" - в Гоптовке таможенников поймали на контрабанде в особо крупных размерах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В служебных помещениях таможни изъято более 137 тыс. грн., 87 тыс. российских рублей, 760 долларов США, 60 Евро, а также служебную документацию и другие вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного производства", - сказано в сообщении.
Следователи смогли установить исполнителей и пособников незаконной схемы.
"Изъяты и направлены на экспертную оценку швейную продукцию, обувь, автозапчасти, косметику и многое другое товара, который планировали отправить на российский рынок", - добавили в МВД.
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Производство расследуется по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Виновным грозит от 5 до 8 лет за решеткой.
Сраный совок, как при Кравчуке. Еще тогда надо было разрешить все вывозить, а ни фуя - все лицензировали и квотировали. В результате свое производство убили.
Ци таможенники лично сабирали грошики для Парашенки!!!)))))))))))
И пули дарма не витрачають = счет приходит родственникам коррупционера - оплати-ка, пулю ты-ка.
Родственники(бомжи) радостно оплачивают, трясясь чтобы не присоединиться к незадачливому бывшему чинуше. Вот как надо..... и тут я проснулся
Грит - у нас законодательство запрещает иметь два гражданства, а вот три(?) - мона.
Я думаю.... че, ты секунда-в-секунду получил одновременно гр-тво Кипра и Израиля?..... вот же хитрый поц то...
Ну, чтобы проскочить два гражданства(низзя) - сразу на три? Хорошо шо он не православный, а то бы мы уже пропали(ищет "кравчучку")
Я Шапошникова смотрел - подпишись там, он ненавидит как Петка, так и Зелю = как и я.
- Без ответа не скучай - по ****** получай!
да учителя такую суму меньше чем за 2 месяца заработают.
Убили контрабанду на корню
Сколько человек проводили эту СПЕЦОПЕРАЦИЮ?!
Их однодневная зарплата в сумме
раз в десять больше конфиската