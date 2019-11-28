 "Он на съемной квартире живет! Ты ему, п#дарас, 20 млн залога! Боевому генералу, сука!", - перепалка с прокурорами после суда над Марченко. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Присутвующие на заседании Киевского апелляционного суда по делу генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, арестованного по "делу бронежилетов", встретили решение суда об оставлении Марченко под стражей криками "Ганьба!" и "Волю Марченко".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд оставил генерал-майора Марченко под стражей, уменьшив залог до 20 млн грн. ВИДЕО

После заседания суда ряд активистов, в частности глава С14 Евгений Карась, очень эмоционально пообщались с прокурорами, которые ведут дело Марченко: Саенко и Середой.

Активисты назвали прокуроров "сепарами" и "коллаборантами".

"Он (Марченко. - Ред.) живет в съемной квартире. Его сажают, потому что конкурирующая группировка, которая крысила миллионы на питании, сажает Марченко. Он на съемной квартире живет! Ты ему, п#дарас, 20 млн заставы! Боевому генералу, сука! Ты же, знаешь, что это заказное дело, что судят героя. Вы, если Марченко посадите, вас военный трибунал будет судить. Что вы отрабатываете, одумайтесь, заболейте, свалите с этого дела. Вас будут рассматривать как врагов украинской государственности", - кричали активисты прокурорам.

Ранее апелляционный суд оставил генерал-майора Марченко под стражей, уменьшив залог до 20 млн грн.

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.