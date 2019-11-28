EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  21024  224
Все про:суд (22733) прокурор (935) Марченко Дмитрий (16) Карась Евгений (15)

 "Он на съемной квартире живет! Ты ему, п#дарас, 20 млн залога! Боевому генералу, сука!", - перепалка с прокурорами после суда над Марченко. ВИДЕО

Активисты очень эмоционально отреагировали на оставление под стражей генерала Дмитрия Марченко. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Присутвующие на заседании Киевского апелляционного суда по делу генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, арестованного по "делу бронежилетов", встретили решение суда об оставлении Марченко под стражей криками "Ганьба!" и "Волю Марченко".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд оставил генерал-майора Марченко под стражей, уменьшив залог до 20 млн грн. ВИДЕО

После заседания суда ряд активистов, в частности глава С14 Евгений Карась, очень эмоционально пообщались с прокурорами, которые ведут дело Марченко: Саенко и Середой.

Активисты назвали прокуроров "сепарами" и "коллаборантами".

"Он (Марченко. - Ред.) живет в съемной квартире. Его сажают, потому что конкурирующая группировка, которая крысила миллионы на питании, сажает Марченко. Он на съемной квартире живет! Ты ему, п#дарас, 20 млн заставы! Боевому генералу, сука! Ты же, знаешь, что это заказное дело, что судят героя. Вы, если Марченко посадите, вас военный трибунал будет судить. Что вы отрабатываете, одумайтесь, заболейте, свалите с этого дела. Вас будут рассматривать как врагов украинской государственности", - кричали активисты прокурорам.

Ранее апелляционный суд оставил генерал-майора Марченко под стражей, уменьшив залог до 20 млн грн.

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

Источник: https://censor.net.ua/v3162345
 
   
 Топ комментарии
 
"Когда уходят герои, на арену выходят клоуны." - Генрих Гейне

В нашем случае мерзкие зеленые...
 показать весь комментарий
 
Borislav Bereza разом з Євгенієм Жуковим та 3 іншими особами.
32 хв. ·

На первой фотке судьи Апелляционного суда, которые превратили суд в судилище и решили, что боевой офицер, который защищал Украину и не скрывается от следствия, должен сидеть в СИЗО. И то, что проведена экспертиза бронежилетов, которая показала, что обвинение ложно, и то, что Труба фактически сфабриковал дело против генерала Марченко, понятно всем нам, кроме самих судей. Не учли они и то, что боевые офицеры, Герои Украины, народные депутаты и публичные люди готовы взять Марченко на поруки, а так же гарантировать, что он не скроется и будет сотрудничать со следствием. Они просто плюнули на это. А на нижней фотографии два щегла из ГПУ, которые путаясь зачитывали обвинение и рассказывали про "обшУкі". Если завтра будет война, то эти щеглы Украину будут защищать традиционно по-прокурорски - забаррикадировавшись у себя в ГПУ. По их повадкам видно.
Ни первые, ни вторые не поняли, что если к ним приходят реальные легенды войны против России, Герои Украины и обладатели орденов за мужество, которых наградили за боевые заслуги и победы, то эти люди своими словом и честью гарантируют выполнение взятых на себя обязательств. А может все они поняли, но им просто позвонили и сказали, какое решение надо принять? Очень похоже. Видимо история судьи Киреева этих судей и прокуроров так ничему и не научила.
Мы сегодня мы наблюдаем продолжение технологии деморализации армии, когда боевые офицеры видят отношение к себе и своим побратимам. После суда один из офицеров сказал: - Я пришел сюда надеясь на справедливость и честное судейство. Ухожу не веря в них.
Генерала Марченко суд сегодня не отдал на поруки под обязательства:
1. Легендарного бывшего командира 95 бригады, Героя Украины, нардепа Михаила Забродского.
2. Героя Донецкого аэропорта, офицера 79-ой, начальника патрульной полиции Украины Евгения Жукова.
3. Полного рыцаря ордена Богдана Хмельницкого, комбрига 95, Максима Миргородского (позывной Майк)
4. Боевого офицера, выходца 79-ой, полковника Семена Колейника.
5. Меня и Алексея Мочанова.
6. Народного депутата 7,8,9 созыва Марии Ионовой.
Если этот список не вызывает доверия суда, то каких еще им поручителей надо? В любом случае мы понимаем, что этот бой мы проиграли, но битву мы проиграть не имеем право. И это не только о судах. Это уже про всю Украину. Честное судейство в Украине для меня сегодня умерло. Этих уже не переделать. Значит помочь может только полная очистка. И эта власть заниматься чисткой судов не будет. Нет смысла. Она просто взяла их под контроль, как это делали все предыдущие власти. А мы сегодня увидели управляемое правосудие в действии. Тьфу!

"Он на съемной квартире живет! Ты ему, п#дарас, 20 млн залога! Боевому генералу, сука!", - перепалка с прокурорами после суда над Марченко - Цензор.НЕТ 4855

"Он на съемной квартире живет! Ты ему, п#дарас, 20 млн залога! Боевому генералу, сука!", - перепалка с прокурорами после суда над Марченко - Цензор.НЕТ 839
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
видно,что люди честные и патриоты Украины
 показать весь комментарий
 
 
мразота прокурорська зелена. Вляглись зручно під зелену плісняву... Дивіться, виродки, доскачетесь. Зметуть, і втікти не дадуть, спалять як відьом на центральній площі !!!
 показать весь комментарий
 
 
А никого не смущает, что из-за левых бронежилетов могли погибать наши ребята?
 показать весь комментарий
 
 
бронежилети признані пригідними і надійними.
 показать весь комментарий
 
 
Твои "ребята" по кабакам, ночным клубам и борделям вышивают, фронта они и не нюхали.
 показать весь комментарий
 
 
ЗеБилы сраные, до выборов вы не знали, что так будет? Странно.
Достаточно было опусов портнова из за поребрика, из обосРахи почитать, лукаш и все ватное, малоросско-хахлятское окружение зеЛеной сопли.
Но вам, мудакам, все заслепила ненависть к настоящему Украинскому Перзиденту, к Порошенко. Заслепила из-за вашей тупости, необразованности, из-за того, что вы готовы были жрать без разбору и рашистскую, антиукраинскую пропаганду и вранье местных идиотов.
Теперь ОПГ капитулянтов, запроданцiв и просто рашистских консерв и подстилок, ОПГ антиукраинской шоблы у власти, это не "режим Порошенко", эти упыри работают нагло, нахраписто. И выхода, кажись, уже нет...
 показать весь комментарий
 
 
Если зелень с трубой перегнёт палку то без трупов по моему дело не кончится ....просто эта шобла не воевавшая так ни хрена и не поняла с кем имеет дело...А хотелось бы чтоб дело завершилось справедливо
 показать весь комментарий
 
 
Провоцируют гражданскую войну рускамирские суки и верещат при этом, что это делают патриоты, которые кровь за Украину проливали. "Він в орендованій квартирі живе! Ти йому, п#дарас, 20 млн застави! Бойовому генералу, сука!", - перепалка з прокурорами після суду над Марченком - Цензор.НЕТ 9980
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Этим "активистам" за языком следить надо
 показать весь комментарий
 
 
яка мерзенна зелена потолоч... і стільки народу голосувало за це.... цю ганьбу і зраду нам довго не пробачать наші потомки.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Майором он, м.б. был и неплохим. Но у генерал-майора другие масштабы шмейкерства. Я не видел ещё ни одного "святого" бесквартирного "нищего" генерала.
 показать весь комментарий
 
как ни обидно, но на пятый год войны в Украине рулят прокацапские силы
 показать весь комментарий
 
 
Членососи з С 14 всюди там де їм бабки заплатять!!!
 показать весь комментарий
 
скоро 30 ноября и елка и выходные ...интересно мусаров уже свозят в Киев с разных областей ????
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх