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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1260) Мендель (48)

 У меня к нему чувство ревности: он превратился в неофициального спикера, - Мендель о Коломойском. ВИДЕО

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что бизнесмен Игорь Коломойский в Офисе президента был один раз и об этом официально сообщалось.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире программы "Vласть vs Vлащенко" журналистки Натальи Влащенко заявила, что не знакома с бизнесменом Игорем Коломойским, и пошутила о "чувстве ревности" к нему, передает Цензор.НЕТ.


"Я ревную его. У меня к нему какое-то чувство ревности, потому что он превратился в неофициального spokesperson, понимаете? "Речника" неофициального. Пытается играть в такую функцию, пытается", – заявила она.

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Влащенко сказала, что Мендель нужно "становиться еще популярнее, чем Коломойский, и все будет в порядке".

"Стать популярнее его будет сложно – я не умею выходить с такими манипулятивными месседжами", – ответила пресс-секретарь.

Она рассказала, что Коломойский был в Офисе президента один раз, об этом официально сообщали. 

Источник: https://censor.net.ua/v3162249
 
 
 Топ комментарии
 
Гы-гы. Осталось дождаться такого же заявления от Зе.
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а в пресс-службе у Зеленского, работает собачка породы " МендельШнауцер"..
У меня к нему чувство ревности: он превратился в неофициального спикера, - Мендель о Коломойском - Цензор.НЕТ 8146
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Гы-гы. Осталось дождаться такого же заявления от Зе.
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при импотенции официальных конечно нишу заполнят неофициальные!На кого жалуетесь?
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"Эту Раиску как увижу - так блевать и кидат"....
У мене до нього почуття ревнощів: він перетворився на неофіційного спікера, - Мендель про Коломойського - Цензор.НЕТ 3994

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Двоє конкурентів на серце Зєлєнского? А Лєна що?
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Ну що, зебіки? Кажете Бєня і Зєля - нічєго общєго? Це єдине ціле і ви це обрали. У меня к нему чувство ревности: он превратился в неофициального спикера, - Мендель о Коломойском - Цензор.НЕТ 3420
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А чего ему говорить про дешевую шавку. Не уверен, что он вобще про нее слышал.

У Коломойского есть свой решала Богдан - вот он должен знать и контролировать всех этих зеленых **********.
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Я так понимаю Мендель сошло с рук за распусание рук на журналиста,и никто увольнять не будет
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Так шо она уже его побила а не просто оттеснила? 😂😂
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Тебе знакомо лалала личное пространство особенно в Европе и распускание рук на человека который выполняет редакционное задание,или по твоему побить значит ходить с фингалом под глазом?
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Неа...Коломойский не бросается на журналистов защищая хозяина Зе.....А тебя притрушенную на шизо экспертизу отправить надо.
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Вам криком кричали, що ви обираєте президентом не Зєєєлю, а Коломойського.
Ги-ги-ги! Аби не "шикадладний барига"!
Вам криком кричали. що "слуга народа" то єврейсько-кацапська тічка.
Ги-ги-ги! Головне зламати систему.
Вам криком кричали, що вас обдурили євреї, що 90% срачу про карупцию, тарговлю на краві, посажених патріотів то брехня.
Ги-ги-ги!
Ну і як вам результат? Вам все ще смішно?
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Ты хоть статью осиль
Мендель простебала попытки Коломойского делать какие-то официальные заявления
Назвала их манипулятивными

Или вы чукчи не читатели
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Зєєєля зробить все, що каже Клопомойський! А знаєш чому?
Бо якщо Іцк за допомогою своєї медіаімперії, куплених юлоХерів, та кількох ботоферм почне мочити Зєєєлю так, як мочив пПорошенка, то Зєєєлю за 3 місяці народ повісить за бейци на Майдані.
І Зєєєля це знає і тому зробить все, що скаже Іцик Елопомойський.
А все це бла-бла-бла - для лохів!
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те, кто гигикали цензор не читают: в них торчит телеигла
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Теперь смешно всем, кроме нас, а зебилы кирпичами срут оттого, шо с их Моники Зеленски и его зеленых мартышек весь Мир уже угорает.
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Если бы шоколадный барыга не был хуже некуда,его никто бы не менял. Причем это было ясно ему самому. При 5 % рейтинге еще будучи во власти. Получается все логично.
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Вам криком кричали, що вас обдурили євреї, що 90% срачу про карупцию, тарговлю на краві, посажених патріотів то брехня.

Та ви продовжуєте вірити євреям.
Я не дивую. І досі знайдеться немало адептів МММ, які впевнені що то "злочинна влада" не дала чесному-благородному єврею Мавроді їх озолотити.
Найважче - сказати самому соб: "Так, мене обдурили!"
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Читай Макіавеллі... Там він точно характеризує людей, як брехливих та мінливих, непостійних істот...
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чтение избавило вас и порошню от сиих пороков?
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тебя оно должно было избавить от скудоумия. Но у тебя это видимо на генетическом уровне...
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моего скудоумия по крайней мере достаточно для выявления кацапской лживости и подлоты порохоботского кодла на Цензоре. Вашего, для неучастия в нём - нет.
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Навіщо читати якогось Макіавеллі? Достатньо зібрати пару десятків чоловік і запитати в них хто за кого віддав свій голос на минулих виборах. А потім отриманий "результат" порівняти з офіційними результатами.
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Поднял свой левел в шутере Порох-2 шоле?
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Ну к чему выдумывать страшилки ? Есть же рейтинги. Которые указывают на то,правильно или нет делает власть. Это же просто. Парашенко тупо был невменяем к ним. Это же факт. Зеленский тоже на 12 % упал сейчас. И если так будет продолжаться,то и его импичмент придет. А про евреев ,не надо.Это устарело. Перед законом равны и белые и черные,и то что посередине.
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Украина - не русня. Это на россиси безрейтингового ельцина барыги протащили в президенты по второму кругу для того, чтобы на смену ему пришло гебешное пуйло.
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Зеб, ты лучше расскажи, как протащили Хведоровиыча.
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найдит того, кто сожрал мозги порохоботов.
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Не нужно утрировать. Особой разницы мы не увидим,пока не станет ясно чем закончились минские договоренности.Если так как хочет Украина и США,то и слава Богу. Войной же мы до этого не могли их взять. Поэтому и уступки.Может они только хуже для рашки будут. - Они не умные.
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Да тим зелебобікам *****, вони пАлітікой не займаються
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Еврейских девочек не так воспитывают, чтобы они какую-то ревность к успехам соплеменника ощущали.
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а в пресс-службе у Зеленского, работает собачка породы " МендельШнауцер"..

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Она цельный Ротвейлер или Пттбуль....по поведению. У меня к нему чувство ревности: он превратился в неофициального спикера, - Мендель о Коломойском - Цензор.НЕТ 5378
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атдайся сапліменніку і буде у вас дружня єврейська сім'я...
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Настоящего мачо давеча из СН за изнасилование изгнали. Останутся зеленые тетки неудовлетворенными.
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шуткуй менделица, шуткуй и куражся пока можешь
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Зелена цвіль знущається над своїми виборцями. Це вже навідь не смішно
🤔
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по правді - неофіційного президента, а не спікера.
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Поставьте его на место!Боитесь?Ну тогда сопите в две дырочки!Молча.
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У неё в голову одна "пиеска" заложена, как у "Органчика", из "Истории одного города", Салтыкова-Щедрина: "Не пущу!!!".
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Поклонники Св Пети изгаляються.
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Не было бы так смешно , если бы не было так печально , как еврейка Мендель и еврей Коломойский издеваются , над зебилам и
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Навіть не розумію, як вони потрапили в команду справжнього етнічного українця. У мене до нього почуття ревнощів: він перетворився на неофіційного спікера, - Мендель про Коломойського - Цензор.НЕТ 8851
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Еврейская девочка испытывает чувство ревности к еврейскому мальчику из-за одной еврейской бабушки))) перепитии украинской политики в 2019 году)
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Мендель, ты такое ничтожество, что даже спикером быть не способна.
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"У меня к нему чувство ревности: он превратился в неофициального спикера, - Мендель о Коломойском"...

Интересно, а Мальвина, в театре кукол Карабаса-Барабаса, дёргая руками и ногами на ниточках, рядом с Пьеро, Арлекином, тоже так рассуждала?
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А вот всё,что нужно знать о Мендель
У мене до нього почуття ревнощів: він перетворився на неофіційного спікера, - Мендель про Коломойського - Цензор.НЕТ 3290
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она еще глупее, чем показалось вначале. лучше б молчала девуля. хотя оно пресс-секретарь и говорить должна...позорище!
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Господи, Мандель, ты то хоть не светись. От вашего ЗЕправительства один ржач.
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Дура ты Мендель. У тебя должно быть к нему отвращение к нему. Коломойский - олигарх, грабящий украинцев и на данный момент торгует Украиной. Долбаная Зе-команда!!!
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Вона єврейка і у неї не може бути відрази до єврея. У неї відраза лише до гоїв.
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проще говоря цензор стал агентсвом помоек
передача слухов по системе ОБС - одна бабка сказала ))
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То якого хрєна ти тут ошиваєшся ? Вали на бєнині канли .
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я с тобой таких баранов как ты не пас
я дякулов не уважаю - и сижу там где хочу У мене до нього почуття ревнощів: він перетворився на неофіційного спікера, - Мендель про Коломойського - Цензор.НЕТ 4479
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ну вобщем пецины гавнааналы развернулись во всю ширь
но увы вернутся на пост вору не суждено ))
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Да знаем, вы следующим презом Шария выберете, если будет к тому времени Украина...
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а шмалии нравятся любимому жопоблоку мальдивско-соевому панамскому ворюги дружбанам
не зря и голосуют вместе и воруют.. не торгуют - именно воруют - вместе )))
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Що пдра на узбіччі це добре , але ви обрали промосковську гидоту на кілька порядків мерзотнішу . І радієте цьому ? Хоча питати троля ................ .
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главное не выбрали 2 вора на пост
1 было достаточно ))
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Навіщо їм зустрічатися в ОП? Вони 1000 разів зустрічалися на корпоративах та сходняках....
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Всю страну и пол Мира типает после этих высеров, а у нее ревность, мандель...
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Президента Украины на работе нет. Не верьте злонамеренным слухам о проблемах со здоровьем и потерей сознания в самолете. Но все-таки надеемся на то, что президент приступит к выполнению своих конституционных обязанностей в самое ближайшее время. В стране бардак и хаос, г-н президент. Вы нужны стране!?
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