 У меня к нему чувство ревности: он превратился в неофициального спикера, - Мендель о Коломойском. ВИДЕО

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире программы "Vласть vs Vлащенко" журналистки Натальи Влащенко заявила, что не знакома с бизнесменом Игорем Коломойским, и пошутила о "чувстве ревности" к нему, передает Цензор.НЕТ.
"Я ревную его. У меня к нему какое-то чувство ревности, потому что он превратился в неофициального spokesperson, понимаете? "Речника" неофициального. Пытается играть в такую функцию, пытается", – заявила она.
Влащенко сказала, что Мендель нужно "становиться еще популярнее, чем Коломойский, и все будет в порядке".
"Стать популярнее его будет сложно – я не умею выходить с такими манипулятивными месседжами", – ответила пресс-секретарь.
Она рассказала, что Коломойский был в Офисе президента один раз, об этом официально сообщали.
У Коломойского есть свой решала Богдан - вот он должен знать и контролировать всех этих зеленых **********.
Ги-ги-ги! Аби не "шикадладний барига"!
Вам криком кричали. що "слуга народа" то єврейсько-кацапська тічка.
Ги-ги-ги! Головне зламати систему.
Вам криком кричали, що вас обдурили євреї, що 90% срачу про карупцию, тарговлю на краві, посажених патріотів то брехня.
Ги-ги-ги!
Ну і як вам результат? Вам все ще смішно?
Мендель простебала попытки Коломойского делать какие-то официальные заявления
Назвала их манипулятивными
Или вы чукчи не читатели
Бо якщо Іцк за допомогою своєї медіаімперії, куплених юлоХерів, та кількох ботоферм почне мочити Зєєєлю так, як мочив пПорошенка, то Зєєєлю за 3 місяці народ повісить за бейци на Майдані.
І Зєєєля це знає і тому зробить все, що скаже Іцик Елопомойський.
А все це бла-бла-бла - для лохів!
Та ви продовжуєте вірити євреям.
Я не дивую. І досі знайдеться немало адептів МММ, які впевнені що то "злочинна влада" не дала чесному-благородному єврею Мавроді їх озолотити.
Найважче - сказати самому соб: "Так, мене обдурили!"
🤔
Интересно, а Мальвина, в театре кукол Карабаса-Барабаса, дёргая руками и ногами на ниточках, рядом с Пьеро, Арлекином, тоже так рассуждала?
передача слухов по системе ОБС - одна бабка сказала ))
я дякулов не уважаю - и сижу там где хочу
но увы вернутся на пост вору не суждено ))
не зря и голосуют вместе и воруют.. не торгуют - именно воруют - вместе )))
1 было достаточно ))