 У меня к нему чувство ревности: он превратился в неофициального спикера, - Мендель о Коломойском. ВИДЕО

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире программы "Vласть vs Vлащенко" журналистки Натальи Влащенко заявила, что не знакома с бизнесменом Игорем Коломойским, и пошутила о "чувстве ревности" к нему, передает Цензор.НЕТ.



"Я ревную его. У меня к нему какое-то чувство ревности, потому что он превратился в неофициального spokesperson, понимаете? "Речника" неофициального. Пытается играть в такую функцию, пытается", – заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коломойский оказывает давление на Национальный банк, - заявление правления НБУ (обновлено)

Влащенко сказала, что Мендель нужно "становиться еще популярнее, чем Коломойский, и все будет в порядке".



"Стать популярнее его будет сложно – я не умею выходить с такими манипулятивными месседжами", – ответила пресс-секретарь.



Она рассказала, что Коломойский был в Офисе президента один раз, об этом официально сообщали.