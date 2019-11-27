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 Политика Украины
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Все про:Бойко (854) Харьков (4498) Райнин (72) Оппозиционная платформа - За життя (15)

 Экс-главу АП Райнина избрали главой харьковской "ОПЗЖ": "Он не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Экс-губернатор Харьковской ОГА, экс-глава АП времен Порошенко Игорь Райнин был избран главой харьковской ячейки "ОПЗЖ".

Об этом пишет местное издание Kharkiv Today, информирует Цензор.НЕТ.

27 ноября на назначение приехал один из руководителей платформы Юрий Бойко. Журналистов в офис не пустили, назвав мероприятие закрытым.

Экс-главу АП Райнина избрали главой харьковской ОПЗЖ: Он не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело 01

К 14.00 в партийном офисе на Харьковской набережной собрались несколько десятков людей из партии. В частности, были замечены замглавы ячейки Александр Дорожко, проректор ХНУРЭ Василий Россихин, член политсовета ОПЗЖ Ирина Давыдова. В президиуме места заняли Райнин, Бойко и Андрей Спасский (глава областной ОПЗЖ). Бойко взял слово первым и фактически сказал, что Райнин был с оппоплатформой давно, но раньше этого нельзя было говорить.

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"Моего друга, уже могу его так назвать Райнина Игоря Львовича. Почему уже могу так сказать, потому что в свое время, когда он был у власти и занимал позицию главы Администрации, это мы его уговаривали там остаться. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше этой не было возможности, потому что единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы Востока Украины. Вот он вместе с нами защищал в самое сложное время Харьков, Луганск, Донецк и не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело. Я это видел, видел, как он хотел оттуда уйти назад в Харьков, тогда было проще, но благодаря тому, что это надо было сделать, мы объединились, несмотря на то, что мы тогда были в оппозиции. Он отстоял право Харькова и вот то, что мы выжили и вышли с таким результатом, в том числе его заслуга. Поэтому, дорогие друзья, так, как вы поверили нам на тех выборах, парламентских, президентских, я прошу поддержать кандидатуру. Кто за – прошу проголосовать", - сказал Бойко.

Экс-главу АП Райнина избрали главой харьковской ОПЗЖ: Он не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело 02

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Против Райнина как главы харьковской региональной организации "ОПЗЖ" не проголосовал ни один человек, несколько человек воздержались. Слово взял Райнин. Он благодарил нового патрона, называл всех товарищами и заявил об амбициях на выборы.

"Хочу сказать, что у нас впереди избирательный год, выборы в местные советы. Это, наверное, самая сложная кампания, потому что многослойная, она требует совместных четких действий. Идти к людям, разговаривать с людьми нам уже нет, нам нужно восстанавливать промышленность, нам нужно не дать возможность обидеть людей во время земельной реформы, так называемой большой приватизации. К ней много вопросов и ряд еще моментов, связанных в том числе с транзитом газа и масса других вопросов. Здесь требуется применить усилия, отбросить те или иные амбиции, те или иные, какие-то другие моменты, объединяться, идти, побеждать в местные советы, для того, чтобы быть полезными, востребованными для обычного человека, для обычного украинца. Могу вас заверить, что все мои силы и умения, опыт будут подчинены этой цели. В каждом из вас я вижу своего друга, партнера, товарища и вы меня тоже не разочаровывайте. Спасибо за поддержку, Юрий Анатольевич, спасибо еще раз", - сказал Райнин.

Источник: https://censor.net.ua/v3162138
 
 
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Ну что, порохнявые, вы шли к этому пять лет. Приближали как могли. Поставьте кто-нибудь картинку с обезьяной и напишите там "Ну при чем здесь порошенко?"
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Еще объявилась одна жопоблочная гнида, и все кадры от пети.
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Ну так а что вы хотели? Пришло прокацапское зеленое ху*ло которое сдавало позиции украинских военных кацапам и теперь сепары даже не маскируются Экс-главу АП Райнина избрали главой харьковской "ОПЗЖ": "Он не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело" - Цензор.НЕТ 539
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Можно подумать, что оно в барыжной администрации маскировалось.
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Прибичники Св Петра ! Что скажете? Особенно из Львова! Ржу ни магу.Прямая связь с Кремлём.Федина! Ау!
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Сейчас она и его закажет. Вместе с марусей. Ей же ж теперь терять нечего.
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Когда была националистическая власть. Экс-главу АП Райнина избрали главой харьковской "ОПЗЖ": "Он не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело" - Цензор.НЕТ 1589
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ПОРОШЕНКО К ОТВЕТУ - откуда ноги вернувшегося в политику Медведчука выросли ?Ющенко Яныка возвращал а Порох Медведчука?
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Почему "100%-й" свой прокурор не посадил еще Медведчука?....
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Ну не сидит Медведчук, ну и что? Зато в Раде настоящие профессионалы появились с приходом СН. Так, что Украину ждёт светлое будущее
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Чёй-то порохососов нема в ветке! Совпадение?
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Понятно, почему никто никого не посадил. Они все перемешались по партиям, из одной в другую, все друг другу кумы, сваты и братья.
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Писец... И вновь та же риторика, как и у соевых идиотов о разделении населения Украины, чтобы было проще управлять разрозненым обществом. Правда тут на "галичан" и "жителей Вастока", а у соевых идиотов на шибко вумных под предводительством Святого Пэтра Рошенко и всех остальных "зебилов".
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_Вот наглядный пример почему петрушка пролетел на выборах как фанера над Парижем. Ибо скажи мне кто твой друх... Теперь вот в Париж, правда, собирается уже просто прямой агент путлера и каломойши...
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У песиков дыханийо в зобу спердло...
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Т.е. пропаРашкинская партия признает, что была националистическая власть....у ЗЕольгинцев разрыв шаблона будет... Экс-главу АП Райнина избрали главой харьковской "ОПЗЖ": "Он не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело" - Цензор.НЕТ 4967
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Вы опозиция не к власти а к госудасиву Украина,твари,в кацапов комуняки опозиция так они топят за свою страну как приумножить,пуйло мразь убийца но тоже топит за Мордор за империю то есть за своё,а у нас опозиция тоже топит но не за Украину а за опять туж россию, чужую уже агрессор страну и против Украины какая же эта нахрен оппозиция это коллаборанты которые должны не то чтобы в парламенте а в тюрьме с ихним главарем Мертвечуком за измену и подыгрыванию агресмору
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Ублюдок бойко конечно ни разу не разделяет Украину называя одних "группой галичан",а других "униженными жителями Харькова,Донецка,Луганска". Подонок вонючий. Про моральный облик этого райнина говорить излишне. Как и про того,кто его на работу брал. "Штирлиц" всратый,блеать.
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правильно что бы хорошо кушать , надо менять не цепа , а будку Экс-главу АП Райнина избрали главой харьковской "ОПЗЖ": "Он не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело" - Цензор.НЕТ 6731
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Ховайся, а що на це скажуть штатні ******* сивого соєвого папріота.
У кацапів завал, треба рошен спасать,
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Мелкие зверьки радостно выпускают в небеса струйки жиденького кала...
Ну да, для расширения опоры Петя втыкал местами регионалов. Правильно он поступал? Вопрос в том, ЧТО дала такая политика...
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не долго зерыгоманкрутам жить осталось...Унижали вас при Порохе,а теперь ,при зебобе нет?)ну ниче ,устроим вам и зебилам дом профсоюзов - вместе навсегда Экс-главу АП Райнина избрали главой харьковской "ОПЗЖ": "Он не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело" - Цензор.НЕТ 6944
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