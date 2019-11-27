 Экс-главу АП Райнина избрали главой харьковской "ОПЗЖ": "Он не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом пишет местное издание Kharkiv Today, информирует Цензор.НЕТ.

27 ноября на назначение приехал один из руководителей платформы Юрий Бойко. Журналистов в офис не пустили, назвав мероприятие закрытым.

К 14.00 в партийном офисе на Харьковской набережной собрались несколько десятков людей из партии. В частности, были замечены замглавы ячейки Александр Дорожко, проректор ХНУРЭ Василий Россихин, член политсовета ОПЗЖ Ирина Давыдова. В президиуме места заняли Райнин, Бойко и Андрей Спасский (глава областной ОПЗЖ). Бойко взял слово первым и фактически сказал, что Райнин был с оппоплатформой давно, но раньше этого нельзя было говорить.

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"Моего друга, уже могу его так назвать Райнина Игоря Львовича. Почему уже могу так сказать, потому что в свое время, когда он был у власти и занимал позицию главы Администрации, это мы его уговаривали там остаться. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше этой не было возможности, потому что единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы Востока Украины. Вот он вместе с нами защищал в самое сложное время Харьков, Луганск, Донецк и не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело. Я это видел, видел, как он хотел оттуда уйти назад в Харьков, тогда было проще, но благодаря тому, что это надо было сделать, мы объединились, несмотря на то, что мы тогда были в оппозиции. Он отстоял право Харькова и вот то, что мы выжили и вышли с таким результатом, в том числе его заслуга. Поэтому, дорогие друзья, так, как вы поверили нам на тех выборах, парламентских, президентских, я прошу поддержать кандидатуру. Кто за – прошу проголосовать", - сказал Бойко.

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Против Райнина как главы харьковской региональной организации "ОПЗЖ" не проголосовал ни один человек, несколько человек воздержались. Слово взял Райнин. Он благодарил нового патрона, называл всех товарищами и заявил об амбициях на выборы.

"Хочу сказать, что у нас впереди избирательный год, выборы в местные советы. Это, наверное, самая сложная кампания, потому что многослойная, она требует совместных четких действий. Идти к людям, разговаривать с людьми нам уже нет, нам нужно восстанавливать промышленность, нам нужно не дать возможность обидеть людей во время земельной реформы, так называемой большой приватизации. К ней много вопросов и ряд еще моментов, связанных в том числе с транзитом газа и масса других вопросов. Здесь требуется применить усилия, отбросить те или иные амбиции, те или иные, какие-то другие моменты, объединяться, идти, побеждать в местные советы, для того, чтобы быть полезными, востребованными для обычного человека, для обычного украинца. Могу вас заверить, что все мои силы и умения, опыт будут подчинены этой цели. В каждом из вас я вижу своего друга, партнера, товарища и вы меня тоже не разочаровывайте. Спасибо за поддержку, Юрий Анатольевич, спасибо еще раз", - сказал Райнин.