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 Общество
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Все про:журналистика (2534) Интер (470) телевидение (568) Шувалов (51) Киселев Евгений (12) Прямой_канал (17) Братущак (44)

 "Отсутствие интереса к событиям в России - это большое слабое место в украинской журналистике", - Киселев. ВИДЕО

Российский эмигрант, журналист Евгений Киселев в первой части интервью рассказал о его приходе в журналистику, старом и новом НТВ, переезде в Украину и работу на разных телеканалах - от Интера до Прямого. Также Киселев рассказал, почему скептически относится к теме журналистских стандартов и почему будущее Украины является важным для его собственной родины.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:40 - Почему Евгений Киселев не разговаривает на украинском языке
03:10 - Кому сложнее произнести "Путин - х##ло" - россиянам или украинцам
04:58 - О своем приходе в журналистику
06:00 - О работе во "внешнеполитической пропаганде" и выходцах из нее
08:25 - "Элемент пропаганды присутствует и в работе многих западных средств массовой информации, - BBC, Голос Америки, Радио Свобода"
10:35 - "Я не люблю тему о журналистских стандартах, потому что это очень лицемерная история"
13:15 - Петр Порошенко проиграл выборы, потому что избегал полемики с оппонентами
15:50 - Cеансы "заряжания воды" от телевизора в СССР
17:50 – Программа "Итоги" с Евгением Киселевым
20:20 - О работе нынешнего народного депутата Александра Ткаченко на центральном телевидении СССР и том, как он позаимствовал название "ТСН"
28:00 - Почему журналисты, которые говорили правду в 1995-м, врали о событиях в Украине в 2014-м
32:20 - О начале карьеры Аркадия Мамонтова на НТВ
36:50 - О переезде в Украину
38:30 - "От успеха демократического проекта, ориентированного на интеграцию Украины в Европу, зависит судьба всего постсоветского пространства"
42:00 - "Те самые люди, которые начали закручивать гайки внутри России, во главе с Путиным, в конце концов довели дело до военной операции в Крыму и до вмешательства на Востоке Украины"
48:00 - О работе на "Интере" при разных собственниках телеканала
51:50 - Зачем приглашать на ток-шоу скандальных персонажей
57:20 - Почему не удается создать хорошее украинское "НТВ"
58:30 - О работе и уходе с Прямого канала
01:02:25 - Почему у Дудя больше подписчиков, чем у Евгения Киселева и о перспективах ютуб-каналов
01:03:40 - Рубрика "Война" с Евгением Киселевым

Источник: https://censor.net.ua/v3162132
 
   
 Топ комментарии
 
Ні. Досить вже жити на дві країни. Мусимо взагалі про рашку забути.
Бажано, щоб телеканали не пхали в ефір російські сріальчики.
Впевнена, Аргентина чи Бразилія має мильних опер що завалісь..
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Гори она синим пламенем вместе с хуйлом
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Кремлівська гібридна консерва.
«Русскіє дємократи заканчіваются там, гдє начінаєтся Україна».
Братущака памятаю на шоу з блогером Андрієм Полтавою, весною, і як ОЦЕ либилося нестримною солєй - УЛЬІБКОЙ, коли Андрій Полтава, сказав що Порошенко йому не платить.
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Полгода уже клоун со своим быдлом имеет полную власть и где результат??? За полгода можно было всю страну перевернуть... а у клоуна провал за провалом, скандал за скандалом....
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Ні. Досить вже жити на дві країни. Мусимо взагалі про рашку забути.
Бажано, щоб телеканали не пхали в ефір російські сріальчики.
Впевнена, Аргентина чи Бразилія має мильних опер що завалісь..
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Але ґабсурдно-гротескні новини "що там у кацапів" потрібні.
Для більш-менш адекватних людей це щеплення проти мишобратерства.
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Насправді не для адекватних. Для адекватних людей цього не потрібно - і так з ордою все ясно.
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и кто аргентинские сериалы смотреть будет? "Отсутствие интереса к событиям в России - это большое слабое место в украинской журналистике", - Киселев - Цензор.НЕТ 7084
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В 90-х ж дивилися, а зараз що помінялось?
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времена поменялись и люди изменились. Тогда это первые сериалы были и их все смотрели. А сейчас зритель разбалован и избирателен. Чужие страсти-мордасти из южной америки неинтересны. Подавай ментов российских и сватов.
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По секрету, пересічний піпл хаває те, що їм дають...

Подивіться на той же 1+1: ще років 10-15 тому там були і док. фільми від ВВС, і історичні передачі, і голівудські новинки, і артхаусне кіно в передачі Аргумент кіно, і Теорію брехні на плюсах показували, і чудова молодіжна передача покійного Пелеха була...

А зараз що? свати-квартал-танцювальні шоу! Що за 10 років сильно люди помінялися???
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Пересичного можно отучить от этой какашки, если найти равноценную какашку но не российского производства. А что касается непересичного, то он телевизор вообще не смотрит а ищет годный контент в интернете.
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не стоит никого отучать и приучать к другому. Ничего не получится. Пусть смотрят что хотят, насильно мил не будешь.
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Ментов и сватов? Нет, не надо. Вы же своим детям запрещаете смотреть порно и расчлененку. А пересичные в массе своей и есть дети, хотя многие уже имеют собственных детей и даже внуков.
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москальские сериалы блевотина, все про хороших мусоров
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В свое время мексиканские сериалы пол Украины смотрело.
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Пам'ятаємо... підлога країни дивилася, як Хуан та Кончіта кохали одне одного, потім доля їх розлучила, а через 20 років їхні діти РАПТОВО зустрілися у велетенському Мехіко-Сіті й сексом потрахалися, не знаючи, що вони брат і сестра...
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Лучше пусть смотрят инцест, чем вечернее шоу Киселя или сериальчик про бравых росиянских ментов.
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Так. Але ми повинні бачити як вони ненавидять Україну. «60 мінут», «Капшо Шапіро» і т.д.
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А я цікавлюсь що там в Наросії - дивлюсь Невзорівські середи.
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Мені пан Кісєльов запам'ятався перш за все своєю роботою на ригів та Януковича, тому на поради цього персонажа я уваги звертати не збираюсь..
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Про цапів цікаво лише знати чи виздихали вони всі, чи ні... Все інше ми про них вже знаємо...
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Кремлівська гібридна консерва.
«Русскіє дємократи заканчіваются там, гдє начінаєтся Україна».
Братущака памятаю на шоу з блогером Андрієм Полтавою, весною, і як ОЦЕ либилося нестримною солєй - УЛЬІБКОЙ, коли Андрій Полтава, сказав що Порошенко йому не платить.
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я бы не сказала что мало тут и на тв шоу инфы про россию. Каждый день полно всякой информации
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Що, кацапчику, носталгія жити не дає? Гоу хоум ту раша.
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А кого на России украинцы должны поддерживать? Насрального? Который за русский Крым и ведет публичные диспуты с террористом Гиркиным? За газпромовское Эхо Мацквы, где патлатый Веник переживает за судьбу русского языка в Украине и против украинского языка?


Был шаман изгоняющий Путина, так и того русские в дурку упекли.... Те кто нравился украинцам... Новодворская, Немцов и др... уже давно русские спецом уничтожили....
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Это не тот Кисилёв, про которого в инете видео, как он в крутой групповой порнушке участвует?
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Будет большой интерес к параш-ТВ, когда это случится. Я уже 2 баяна припас. Другие- ещё кое-что."Відсутність інтересу до подій в Росії - це велике слабке місце в українській журналістиці", - Кисельов - Цензор.НЕТ 4149
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Мені досить послухати Невзорова на швидкості 1.75 по середах, та Латиніну по суботах.
З Невзорова можна ще по реготати, бо дотепно розказує. Латиніна нажаль останні два місяці дуже почала владу у дупу цілувати і відмазувати Трампа.
Обидва розказують про те, що відбувалось за минулий тиждень.
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"Геть від Москви!" - гасло не застаріває...
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Кисельов - імперець, і нічого з цим не поробиш.
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Українські журналісти зобов'язані допомагати Кісєльову, він повинен почуватися як в себе на Родінє.
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ой...а я тоже захожу на лентостные сайты рашки...
так и говорю вслух - а не поржать ли мне перед обедом...или - что там на срашке опять вспучилось сегодня...знаете, это как "вести из дурдома" ..смешно читать новость... наоборот...
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А к чему у нашей "журналистики" есть интерес? Кинут бабоса, покажут пальцем куда лаять и все, дело сделано, один в дерьме, другой на коне. Нет заказа на рашу, никто и не пикнет, ТВ каналы сюжеты друг у друга копируют. В кацапии журналистики вообще нет, там пропаганда, а унас даже на пропаганду нет заказа у Государства, одни сопли, слезы, да чернуха...
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Киселев прав: он - антипутинец и противник чекистского режима.И очень жаль - при нормальном освещении событий за Зе не стало бы голосовать 73% украинцев.Вот в Орде с утра до вечера передачи Орда-ТВ с Шапиро (Соловьевым)(а другого ТВ там просто нет, давно уничтожено),обывателей пугают, что, если бы не "вяликий правитель "Путлер, то в Орде было бы "как в Украине": демонстрации нацистов с факелами, беспредел на улицах, голод и болезни, косящие народ, повальное бегство в другие страны,а также - "придурковатый президент и тупое правительство". Показали бы украинцам ордынских алкашей и наркоманов, растущую преступность, разруху в деревнях и малых городах - глядишь, и задумались бы, так хорошо ли в Орде и стоит ли туда стремиться. А так, смотря круглосуточно ВРАГ-ТВ, не мудрено не быть патриотом своей страны и завидовать чужим "порядкам".
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Интересно знать передовое. Зачем нам их тупизм.- У них как пердели бояре в шубы,так и сейчас пердят. - Благо кондиционеры западные есть ))
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Должны по всем каналам каждый вечер крутить ток шоу "Шо там у кацапов"? Вроде грамотный мужик, не ожидал от него
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Переехал в краину, потому что его поймали с несколькими женщинами нетяжелого поведения. Несколько зажат
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"Отсутствие интереса к событиям в России - это большое слабое место в украинской журналистике"

Слабое место для кого? Для эмигрантов вроде Киселева, Шустера, Бабченко? Пусть едут и там сами разбираются, если им интересно это гауно. У на своего дерьма хватает.
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Агент ФСБ, Российский эмигрант, журналист Евгений Киселев не ной, никому твоя рашка не интересна.
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Киселев, иди работать на цензор.
Здесь любят новости из параши. "Відсутність інтересу до подій в Росії - це велике слабке місце в українській журналістиці", - Кисельов - Цензор.НЕТ 8424
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Переживает, что без эфиров останется. Если трындеть про РФ целыми днями- кого звать экспертом на передачу? правильно, эмигранта из России! Из серии:"А где я буду харчеваться!?"
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Про рашку как раз хватает. Тем более пересичные сами много времени проводят в кацапском инете. А вот про Европу ноль информации. Как будто Украина и не Европа вовсе.
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Иди на хутина со своей нароссией. Мне нах не нужны скрепные новости об этой помойке
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отсутствие интереса к мордору - не слабость. а сила украинской журналистики, и вообще, чем меньше украинское общество будет интересоваться московией, тем проще нам будет жить.
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Мордором цікавитись треба. Але тільки українським спецслужбам.
Нажаль українськими спецслужбами сьогодні керує мішок з цапським лайном Сівоха
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Евгений Киселев, один из немногих порядочных россиян. Не даром, что он уже 11 лет не живет в путинском режиме , уехав к нам, в свободную,Украину. Интеллигентнейший,образованнейший ,высокоморальный человек. Всегда с удовольствием слушаю его аналитику,теперь уже на Ютуб канале. Каждое воскресенье Евгений выходит с "Итогами" на Ютуб.
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А яка може бути цікавість колупатись у лайні? Українці перуть свої речі, щоб рашою навіть і не тхло
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когда я ем борщ, для меня все умерли, в первую очередь Россия "Відсутність інтересу до подій в Росії - це велике слабке місце в українській журналістиці", - Кисельов - Цензор.НЕТ 6060
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Ещё один малоросс. Меня не интересуют оттенки говна за нашими восточными границами. Кто хочет - пусть нюхает. Янелох и его банда аж трусятся за ордынским говном.
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Спеціально пішов на Вікіпедію. Чувак працює в Україні вже мінімум 10 років. З того- велику частину на Інтері, шо вже багато про шо говорить. За 10 років не вивчити іншу слов'янську мову може людина, або розумово відстала або імперіаліст, який її не вчить принципово. Все інше- заважає, мішається, не вмію і багато помилок- це ґавно. Яке він старається влити нам в голову. Між іншим чувак володіє крім москальської ше знаєте якою мовою? Тадам: ПЕРСЬКОЮ.. Між іншим- член КП і викладач в КГБ. І ви робите інтерв'ю з цим чуваком? Ким він є аби ми його слухали?! Люди, ким він є? Цензор, фільтруйте людей: такі люди, як цей, не заслуговує на те, аби висловлювати вголос своєї думки в Україні. Шануймося, бо ми того варті!
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идите на °°° москали !
засуньте в жопу мигалкова и ваши хвильмы
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Киселёв мне в принципе нравится, он не москаль, если что
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