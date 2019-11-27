 "Отсутствие интереса к событиям в России - это большое слабое место в украинской журналистике", - Киселев. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:40 - Почему Евгений Киселев не разговаривает на украинском языке

03:10 - Кому сложнее произнести "Путин - х##ло" - россиянам или украинцам

04:58 - О своем приходе в журналистику

06:00 - О работе во "внешнеполитической пропаганде" и выходцах из нее

08:25 - "Элемент пропаганды присутствует и в работе многих западных средств массовой информации, - BBC, Голос Америки, Радио Свобода"

10:35 - "Я не люблю тему о журналистских стандартах, потому что это очень лицемерная история"

13:15 - Петр Порошенко проиграл выборы, потому что избегал полемики с оппонентами

15:50 - Cеансы "заряжания воды" от телевизора в СССР

17:50 – Программа "Итоги" с Евгением Киселевым

20:20 - О работе нынешнего народного депутата Александра Ткаченко на центральном телевидении СССР и том, как он позаимствовал название "ТСН"

28:00 - Почему журналисты, которые говорили правду в 1995-м, врали о событиях в Украине в 2014-м

32:20 - О начале карьеры Аркадия Мамонтова на НТВ

36:50 - О переезде в Украину

38:30 - "От успеха демократического проекта, ориентированного на интеграцию Украины в Европу, зависит судьба всего постсоветского пространства"

42:00 - "Те самые люди, которые начали закручивать гайки внутри России, во главе с Путиным, в конце концов довели дело до военной операции в Крыму и до вмешательства на Востоке Украины"

48:00 - О работе на "Интере" при разных собственниках телеканала

51:50 - Зачем приглашать на ток-шоу скандальных персонажей

57:20 - Почему не удается создать хорошее украинское "НТВ"

58:30 - О работе и уходе с Прямого канала

01:02:25 - Почему у Дудя больше подписчиков, чем у Евгения Киселева и о перспективах ютуб-каналов

01:03:40 - Рубрика "Война" с Евгением Киселевым