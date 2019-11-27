 "Отсутствие интереса к событиям в России - это большое слабое место в украинской журналистике", - Киселев. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:40 - Почему Евгений Киселев не разговаривает на украинском языке
03:10 - Кому сложнее произнести "Путин - х##ло" - россиянам или украинцам
04:58 - О своем приходе в журналистику
06:00 - О работе во "внешнеполитической пропаганде" и выходцах из нее
08:25 - "Элемент пропаганды присутствует и в работе многих западных средств массовой информации, - BBC, Голос Америки, Радио Свобода"
10:35 - "Я не люблю тему о журналистских стандартах, потому что это очень лицемерная история"
13:15 - Петр Порошенко проиграл выборы, потому что избегал полемики с оппонентами
15:50 - Cеансы "заряжания воды" от телевизора в СССР
17:50 – Программа "Итоги" с Евгением Киселевым
20:20 - О работе нынешнего народного депутата Александра Ткаченко на центральном телевидении СССР и том, как он позаимствовал название "ТСН"
28:00 - Почему журналисты, которые говорили правду в 1995-м, врали о событиях в Украине в 2014-м
32:20 - О начале карьеры Аркадия Мамонтова на НТВ
36:50 - О переезде в Украину
38:30 - "От успеха демократического проекта, ориентированного на интеграцию Украины в Европу, зависит судьба всего постсоветского пространства"
42:00 - "Те самые люди, которые начали закручивать гайки внутри России, во главе с Путиным, в конце концов довели дело до военной операции в Крыму и до вмешательства на Востоке Украины"
48:00 - О работе на "Интере" при разных собственниках телеканала
51:50 - Зачем приглашать на ток-шоу скандальных персонажей
57:20 - Почему не удается создать хорошее украинское "НТВ"
58:30 - О работе и уходе с Прямого канала
01:02:25 - Почему у Дудя больше подписчиков, чем у Евгения Киселева и о перспективах ютуб-каналов
01:03:40 - Рубрика "Война" с Евгением Киселевым
Бажано, щоб телеканали не пхали в ефір російські сріальчики.
Впевнена, Аргентина чи Бразилія має мильних опер що завалісь..
Для більш-менш адекватних людей це щеплення проти мишобратерства.
Подивіться на той же 1+1: ще років 10-15 тому там були і док. фільми від ВВС, і історичні передачі, і голівудські новинки, і артхаусне кіно в передачі Аргумент кіно, і Теорію брехні на плюсах показували, і чудова молодіжна передача покійного Пелеха була...
А зараз що? свати-квартал-танцювальні шоу! Що за 10 років сильно люди помінялися???
«Русскіє дємократи заканчіваются там, гдє начінаєтся Україна».
Братущака памятаю на шоу з блогером Андрієм Полтавою, весною, і як ОЦЕ либилося нестримною солєй - УЛЬІБКОЙ, коли Андрій Полтава, сказав що Порошенко йому не платить.
Был шаман изгоняющий Путина, так и того русские в дурку упекли.... Те кто нравился украинцам... Новодворская, Немцов и др... уже давно русские спецом уничтожили....
З Невзорова можна ще по реготати, бо дотепно розказує. Латиніна нажаль останні два місяці дуже почала владу у дупу цілувати і відмазувати Трампа.
Обидва розказують про те, що відбувалось за минулий тиждень.
так и говорю вслух - а не поржать ли мне перед обедом...или - что там на срашке опять вспучилось сегодня...знаете, это как "вести из дурдома" ..смешно читать новость... наоборот...
Слабое место для кого? Для эмигрантов вроде Киселева, Шустера, Бабченко? Пусть едут и там сами разбираются, если им интересно это гауно. У на своего дерьма хватает.
Здесь любят новости из параши.
Нажаль українськими спецслужбами сьогодні керує мішок з цапським лайном Сівоха
засуньте в жопу мигалкова и ваши хвильмы