 Кабмин принял решение о проведении аудита Пенсионного фонда, - Гончарук. ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства 27 ноября.

"Принято решение о проведении независимого аудита одной из международных компаний - мы еще выбираем какой. Есть основания считать, что значительная часть средств используется неэффективно. Это нужно для того, чтобы оптимизировать эту структуру, и меньше тратить на администрирование", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает выплату пенсий жителям оккупированных территорий без справки переселенца.

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