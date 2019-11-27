 Кабмин принял решение о проведении аудита Пенсионного фонда, - Гончарук. ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства 27 ноября.
"Принято решение о проведении независимого аудита одной из международных компаний - мы еще выбираем какой. Есть основания считать, что значительная часть средств используется неэффективно. Это нужно для того, чтобы оптимизировать эту структуру, и меньше тратить на администрирование", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает выплату пенсий жителям оккупированных территорий без справки переселенца.
вчителькіпенсіонери вже мажуть ролік зеленського на хліб
Такшо, за те, що частина пєнсов проголосувала за Зє, постраждають і ті хто голосував за Порошенка.
« Светлана Самборска Новый законопроект от "слуг народу" "Батькивщины" и "ОПЗЖ" - по оплате пенсий в ОРДЛО (пишут, его уже внесли в Раду).
62 миллиарда гривень из карманов украинских налогоплательщиков - на оккупированную территорию!"
62 миллиарда только на пенсии сепарам? Неплохо, неплохо. Давайте, капитулянты, открывайте кошельки, вынимайте куски озо рта своих детей и отдавайте победителям. Устал от войны сидя на диване, проголосовал за капитуляцию? Муляло 1,5% военного сбора? Плати теперь миллиарды дани сепарью.»
Понты от Януковича: украинский премьер полетел за миллион гривен. За документами
и так посокращали отделения пенсионного фонда и пенсы и будущие пенсы убиваются там в очереди (электронный вариант это хорошо...но вы ж знаете наших бабушек и дедушек - а поговорить? ) и потом электроника иногда такие умные выдает ответы...что лучше пять раз переспросить у консультанта...
Это всё даже как-то неприлично получается. С нас весь мир будет ржать! Если уже не ржет. Своих граждан по миру пускаем, а Донбасс облизываем, как карамельку? За что??? Боже, что за правительство Откуда они все "умные" взялись. Нафига нам эти люди нужны... 35 лет, а стороит из себя вундеркинДЕРА)) Всё шиворот-навыворот у них получается.
И ОРДЛО надо ублажать за ваш счет.