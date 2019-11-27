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 Политика Украины
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Все про:аудит (292) Кабмин (11384) Пенсионный фонд (353) Гончарук_Алексей (317)

 Кабмин принял решение о проведении аудита Пенсионного фонда, - Гончарук. ВИДЕО

Аудит нужен для того, чтобы оптимизировать эту структуру, и меньше тратить на администрирование

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства 27 ноября.

"Принято решение о проведении независимого аудита одной из международных компаний - мы еще выбираем какой. Есть основания считать, что значительная часть средств используется неэффективно. Это нужно для того, чтобы оптимизировать эту структуру, и меньше тратить на администрирование", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает выплату пенсий жителям оккупированных территорий без справки переселенца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пенсионный фонд получил от растаможки "евроблях" более 7 млрд гривен, это в 7 раз больше, чем планировалось, - Счетная палата

Источник: https://censor.net.ua/v3162126
 
 
 Топ комментарии
 
З урахуванням пенсій сєпарам?
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А вы, земанкруты, думали, что только молоко на вредных производствах отберут? Жрите)
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вчителькі пенсіонери вже мажуть ролік зеленського на хліб Кабмин принял решение о проведении аудита Пенсионного фонда, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4432
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Сєпари -це святе. Можна і своїм не платити, а от ті що кричали -Путєн введі войська!!! Довоєнні пенсії,з розрахунку бакс по вісім.
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У сепаров есть оружие. Они могут и стрельнуть. А у *хохлов* есть только усталость от вайны, даже у тех кто никогда не воевал, миролюбство и покорность- все стерпят.
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Естественно. И крымчанам... всем будут платить богатые украинцы.
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Так. Бо треба ж найти додатков 65 мільярдів.
Такшо, за те, що частина пєнсов проголосувала за Зє, постраждають і ті хто голосував за Порошенка.
« Светлана Самборска Новый законопроект от "слуг народу" "Батькивщины" и "ОПЗЖ" - по оплате пенсий в ОРДЛО (пишут, его уже внесли в Раду).

62 миллиарда гривень из карманов украинских налогоплательщиков - на оккупированную территорию!"
62 миллиарда только на пенсии сепарам? Неплохо, неплохо. Давайте, капитулянты, открывайте кошельки, вынимайте куски озо рта своих детей и отдавайте победителям. Устал от войны сидя на диване, проголосовал за капитуляцию? Муляло 1,5% военного сбора? Плати теперь миллиарды дани сепарью.»
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Примите решение об аудите Порошенко. Обещали
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Это не манкурт. Это Лахта-2. Чистокровная косоглазая русня. Понаблюдай за ним.
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Ты уже карманы пришил, в которые тебе мельйонов насыпют?
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не вопрос. Аудит чего? Рошена? Так он под управлением международной фирмы. Проверяйте, кто вам не дает. Просто вы прекрасно знаете, что там ничего не найти.
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Прем'єр Олексій Гончарук витратив на переліт до Лондона понад мільйон гривень. Зовсім недавно скромний експерт BRDO, а сьогодні високопоставлений "Слуга народу" увійшов у смак і витрачає шестизначні суми тільки на одну поїздку.

Понты от Януковича: украинский премьер полетел за миллион гривен. За документами

Кабмин принял решение о проведении аудита Пенсионного фонда, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7750
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А вы, земанкруты, думали, что только молоко на вредных производствах отберут? Жрите)
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Что случилось, Лера, от барыжной груди отлучают?
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Кацап, слезь уже с бутылки, в Украине сейчас Премьер не Гройсман, а гей Гончарук.
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Днр і Лнр в ПФ внески не сплачують, а пенсіі отримують... Яка може бути ефективність?
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оптимизация типа
и так посокращали отделения пенсионного фонда и пенсы и будущие пенсы убиваются там в очереди (электронный вариант это хорошо...но вы ж знаете наших бабушек и дедушек - а поговорить? ) и потом электроника иногда такие умные выдает ответы...что лучше пять раз переспросить у консультанта...
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Это какой-то кошмар... Значит, для того, чтобы пенсионеру платили в два раза больше денег, то ему нужно орать "Путин! Введи войска!"? Надо клясть направо и налево украинцев и Украину, профодить референдум об отсоединении от нас. Вот, оказывается. в чем дело! Вместо того, чтобы всех этих "кормильцев" всей страны послать куда подальше. они им деньги раздают. ПУСТЬ САМИ ПОПРОСЯТСЯ НАЗАД К НАМ! Но и это пофиг! ОНИ НАМ - ТАКИЕ нать не надо! Нафиг с пляжу! Кушайте уголь и радуйтесь результатами референдума!
Это всё даже как-то неприлично получается. С нас весь мир будет ржать! Если уже не ржет. Своих граждан по миру пускаем, а Донбасс облизываем, как карамельку? За что??? Боже, что за правительство Откуда они все "умные" взялись. Нафига нам эти люди нужны... 35 лет, а стороит из себя вундеркинДЕРА)) Всё шиворот-навыворот у них получается.
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Пенсионерам приготовиться - пенсии станут меньше, а то разгулялись слишком.
И ОРДЛО надо ублажать за ваш счет.
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C утра ПФ потребовал от Кабмина бумагу на "нецільове використання коштів пенсійного фонду". После обеда - проверка ПФ. Круто.
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