 Мы не будем делать необдуманных шагов, которые ухудшали бы условия для бизнеса, - Зеленский. ВИДЕО

"Мы ожидаем, что объемы нашей двусторонней торговли товарами и услугами превысят показатели прошлого, рекордного года, и достигнут почти $1,5 млрд", - сказал он на брифинге в среду в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский отметил, что литовские компании не только не покидают украинский рынок, а и продолжают развивать инвестиционные проекты. В качестве примера он привел открытие в среду в Ивано-Франковской области второй литовской солнечной электростанции.
Зеленский и Науседа приняли участие в работе 5-го Украинско-литовского экономического форума.
"Мы уважаем каждого инвестора, который уже работает в нашей стране. Это касается всех, независимо от направления бизнеса: от ресторанного до сектора зеленой энергетики. Мы не будем делать необдуманных шагов, которые ухудшали бы условия для бизнеса", - подчеркнул президент Украины, выступая на форуме.
- Нет такого слова!
- Есть! ВЫЛЫСЫПЫДЫСТЫ!
Прыжки лучче!!
30 месяцев реформы в Украине успешно реализуются (Канада, начало июля 2019 года)...
И кто это и о ком говорит?...
П.С. Их хитросделанные офшорные схемы и рядом не валялись с нашими реалиями.....
О каких еще необдуманных шагах идет речь?
Никакой либерализации рынка....
Когда уберёте Маркарову и Гетьманчука. Они фискализируют экономику, а не помогают предпринимателям развиваться.... ???!!!
оно пропустило слово "больше"
Мы больше не будем делать необдуманных шагов
и оно на что то претендует??? ))))))
"В Житомире продают носки с цитатами Зеленского",
http://vlasti.net/news/311137
Врать-то зачем? А табачная и металлургическая отрасли? Им, считай, пипец именно из за ваших дебильных шагов.
УЖЕ сделали.
Табачники и ФОПы.
Что оно мелет???