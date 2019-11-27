 "Я не совершила убийств. Не испытываю ненависти к Украине. Я останусь, если позволят, на своем рабочем месте", - учительница из оккупированного Донецка о реинтеграции. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сюжете Радио Свобода, в частности, речь идет о готовности медиков и учителей работать после возвращения украинских территорий.

"Очень сомнительно, что Украина возобновит свой контроль над здешними территориями. Люди, в основном, здесь этого не хотят. Поэтому здесь, наверное, этого не будет..." - говорит учительница украинского языка одного из донецких колледжей по имени Елена и уверяет, что если и произойдет реинтеграция, то ей боятся нечего: "Я не совершила убийств. Я не испытываю ненависти к Украине. Я останусь, если позволят, работать на своем рабочем месте".

"Я ж не военный человек. Я врач. Врачей люстрировать... Думаю врачей трогать не будут", - говорит врач-сурдолог Максим.

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