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 Политика Украины, Общество
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 "Я не совершила убийств. Не испытываю ненависти к Украине. Я останусь, если позволят, на своем рабочем месте", - учительница из оккупированного Донецка о реинтеграции. ВИДЕО

Сотни тысяч жители временно оккупированного Донбасса, которые работают в структурах подконтрольных России "ЛНР-ДНР", боятся возможных преследований после реинтеграции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сюжете Радио Свобода, в частности, речь идет о готовности медиков и учителей работать после возвращения украинских территорий.

"Очень сомнительно, что Украина возобновит свой контроль над здешними территориями. Люди, в основном, здесь этого не хотят. Поэтому здесь, наверное, этого не будет..." - говорит учительница украинского языка одного из донецких колледжей по имени Елена и уверяет, что если и произойдет реинтеграция, то ей боятся нечего: "Я не совершила убийств. Я не испытываю ненависти к Украине. Я останусь, если позволят, работать на своем рабочем месте".

"Я ж не военный человек. Я врач. Врачей люстрировать... Думаю врачей трогать не будут", - говорит врач-сурдолог  Максим.

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Источник: https://censor.net.ua/v3162071
 
 
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зеленский вас заставит

Очень сомнительно, что Украина возобновит свой контроль над здешними территориями. Люди, в основном, здесь этого не хотят. Поэтому здесь, наверное, этого не будет..." - говорит учительница украинского языка одного из донецких колледжей по имени Елена Источник: https://censor.net.ua/v3162071
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Если мы хотим сохранить то , что есть , то не надо ничего и никого реинтегрировать .
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У Кореї такий прецедент уже 50 років... У Німеччині був 45 років...

Сеул не спішить миритися з комуняками з КНДР. І не платить нікому пенсії, і взагалі перший пункт пропуску між Кореями відкрили років через 50 після припинення війни!
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Слышь,зелик? Уроды "не хотят этого". То есть в Украину не хотят. Зачем их насиловать? Пусть сдохнут там. А зеленая шобла с сивохой впереди пусть к ним едет. Скатертью дорога.
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и пусть кацапы этой мерзости пенсии платят
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Если сивуха к ним жить переедет, и с шоблой вроде стефанчукив и юзиков, то раССия разорится на гумконвоях.

"Я не скоїла вбивств. Не відчуваю ненависті до України. Я залишуся, якщо дозволять, на своєму робочому місці", - вчителька з окупованого Донецька про реінтеграцію - Цензор.НЕТ 297
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Ох как заговорили. Я учитель, я врач. Так и главные марионетки-людоеды тоже не наемными убийцами по диплому были: машины мыли, кур щупали и охранниками подрабатывали. "Святые люди"...

"Я ж не военный человек. Я врач. Врачей люстрировать... Думаю врачей трогать не будут", - говорит врач-сурдолог Максим."
Про австро-венгерского Доктора "Смерть" он, видимо, не слышал. И не понимает, что каждый случай должен рассматриваться отдельно...
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никакой коллективной ответственности, только персональная
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Боюсь только (по тому как всё в турборежиме продавливают), то хотят эту бациллу быстренько вживить в тело Украины в том виде, котором она сейчас есть...
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Сепарне нашим людям бояться нечего. Будут пенсии, компенсации и именные красные труселя от миролюбивой украинской власти и от Сивохо лично.
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Те что от сивухи лично, смогут как широкое красное знамя носить и перед собой развевать. Или сразу несколько людей носить Одни плюсы
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Фильтрационные лагеря это конечно перебор будет.
Но переатестация, на право быть гражданином Руси-Украины просто необходима. Украинский язык, история Украины и психологический тест, включающий наводящие вопросы, связанные с политикой и геополитикой.
Не прошёл - запоребрик...
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Шутка в том, что даже эти меры сруССо-пропаганда подаст, как "фильтрационные лагеря". Так что руководствоваться нужно исключительно государственными интересами.
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Вместо Богдана Яременко на место главы комитета ВР по вопросам внешней политики претендует Елизавета Ясько... Напомню, кто ещё не в курсе, что вместо любителя шлюх, руководить международным направлением в парламенте отныне будет девица 1990 г.р., которая училась в МГУ

"Я не совершила убийств. Не испытываю ненависти к Украине. Я останусь, если позволят, на своем рабочем месте", - учительница из оккупированного Донецка о реинтеграции - Цензор.НЕТ 5514
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"Насшибать" 80 000 баксів в інтернеті не так просто.
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Це отмазка для декларації просто)))) ну або фінансосу піраміду якусь мутила (пушилін-стайл?)
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Нехай собі живуть окремо, нащо насильницька реінтеграція, при чому цього не бажають з обох боків?
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пошли мантры про "ничего личного", "люди не хотят". Нафиг реинтеграцию с этими гражданами.
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Р**ята = россия это болото!!!! Я не знаю как вы бужете с этим бороться!!! Ведь и Чечня и Грузия и Белорусия и Казахстан- это все аккупировано этими нелюдями!!!!
Я не знаю!!!! Просто пока смотрю!!!!Слава Украине!!!
И помните - с путиным дружить нельзя он **...тый!!!
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Як в "оплчєнії народа Донбаса" опинилися виключно "шахтарі" та "трактористи", так виявиться, що всі решта там або "врачі", або "учітєля украінскава язика".
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Та нафиг эти ордиловцы тут нужны... пусть валят на свою срашку кормильцы хреновы.
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Хто, вони туди переселились замість знищених українців, можна дозволити жити тим, чиї пращури жили там 100 років назад.
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Они на украинской земле. Ордиловцы временно оккупировали ее.
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Зачем в Украину интегрировать маргиналов и своих в Украине достаточно, добавлять это продажное говно, эту гангрену в тело Украины? . Интеграция ни к чему хорошему не приведет у них на уме что им все должны, а они что сделали хорошего для Украины???? Беды и страдания эта "мерзота" принесла в Украину
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Монике Нелошице и ее 73% виднее что делать
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Наши беззубые правоохранительные импотенты никогда не накажут реальных преступников. Включится коррупция, договорняки, и все сепарское руководство дружно вольеться в украинскую государственную илитку, продолжая воровать, грабить, пилить бюджеты.
Единственное, чего им стоит боятся, так это мести каких-нибудь патриотов. Но наши "правоохранители" таких патриотов быстро найдут и посадят. Если нужно защищать своих, то система работает хорошо.
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Есть прецедент в виде реинтеграции Восточной Германии в Западную
Отличный опыт, перенимать и перенимать
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Східній Німеччині після зради СРСР не було виходу.
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Восточная Германия была оккупирована кацапами так же как и ОРДЛО
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Ну як окупована, бував я там при Союз в 1989і, самий вірний союзник був для СРСР. Їх просто тупо зрадили.
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Все русских по национальности надо с Донбаса депортировать в Россию и не только с Донбаса . Без этого мира в Украине не будет
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Не перебільшуй, руські і наросії пригнічена меншість.
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Мої пращури тут завжди жили, і 100 років назад і 500.
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детей в школе учили истории по рашистским учебникам и мозги им промывали каждый день не по украинским законам, а теперь все какие правильные.
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