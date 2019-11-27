 "Я не совершила убийств. Не испытываю ненависти к Украине. Я останусь, если позволят, на своем рабочем месте", - учительница из оккупированного Донецка о реинтеграции. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сюжете Радио Свобода, в частности, речь идет о готовности медиков и учителей работать после возвращения украинских территорий.
"Очень сомнительно, что Украина возобновит свой контроль над здешними территориями. Люди, в основном, здесь этого не хотят. Поэтому здесь, наверное, этого не будет..." - говорит учительница украинского языка одного из донецких колледжей по имени Елена и уверяет, что если и произойдет реинтеграция, то ей боятся нечего: "Я не совершила убийств. Я не испытываю ненависти к Украине. Я останусь, если позволят, работать на своем рабочем месте".
"Я ж не военный человек. Я врач. Врачей люстрировать... Думаю врачей трогать не будут", - говорит врач-сурдолог Максим.
Очень сомнительно, что Украина возобновит свой контроль над здешними территориями. Люди, в основном, здесь этого не хотят. Поэтому здесь, наверное, этого не будет..." - говорит учительница украинского языка одного из донецких колледжей по имени Елена Источник: https://censor.net.ua/v3162071
Сеул не спішить миритися з комуняками з КНДР. І не платить нікому пенсії, і взагалі перший пункт пропуску між Кореями відкрили років через 50 після припинення війни!
"Я ж не военный человек. Я врач. Врачей люстрировать... Думаю врачей трогать не будут", - говорит врач-сурдолог Максим."
Про австро-венгерского Доктора "Смерть" он, видимо, не слышал. И не понимает, что каждый случай должен рассматриваться отдельно...
Сепарненашим людям бояться нечего. Будут пенсии, компенсации и именные красные труселя от миролюбивой украинской власти и от Сивохо лично.
Но переатестация, на право быть гражданином Руси-Украины просто необходима. Украинский язык, история Украины и психологический тест, включающий наводящие вопросы, связанные с политикой и геополитикой.
Не прошёл - запоребрик...
Я не знаю!!!! Просто пока смотрю!!!!Слава Украине!!!
И помните - с путиным дружить нельзя он **...тый!!!
Единственное, чего им стоит боятся, так это мести каких-нибудь патриотов. Но наши "правоохранители" таких патриотов быстро найдут и посадят. Если нужно защищать своих, то система работает хорошо.
Отличный опыт, перенимать и перенимать