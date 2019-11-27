 "Азов" простился с умершим в результате инсульта воином Дмитрием Волонтирцем (Волыной). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Волына был одним из первых, кто создавал и развивал в "Азове" направление аэроразведки - сначала в первом батальоне, а затем и во всем подразделении. Свое восхищение разведкой совмещал с саперным делом, работал сапером-разведчиком на разных участках восточного фронта. За время последней ротации "Азова" на Светлодарской дуге, а это более восьми месяцев ежедневной тяжелой работы, Волына не взял ни одной отпуска - таким преданным делу был наш побратим. За свое упорство и героизм младший сержант Волонтирец был награжден орденом "За мужество" 3-й степени, почетным знаком "За доблесть и верность", а также нагрудным знаком "За доблестную службу". На его счету немало боевых достижений, о которых сегодня рано рассказывать общественности", - сообщает пресс-служба полка, передает Цензор.НЕТ.

Во время прощания к личному составу "Азову" обратился командир полка друг Редис: "Вчера ушел из жизни универсальный боец, сапер-разведчик, настоящий боевой командир. Волына посвятил всю свою жизнь военному делу. В 2015 году он вступил в ряды "Азова" и выполнял самые сложные задачи по разминированию и был одним из самых лучших саперов на фронте. Волына говорил, что останется в "Азове" до конца. И он не изменил своим словам. К большому сожалению, коварная болезнь унесла его жизнь. Но память о нем навсегда останется в наших сердцах".

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Также к азовцам обратился друг Сухарь - командир первого батальона "Азова", в котором Дмитрий Волонтирец несколько лет возглавлял секцию разведки: "Друг Волына был настоящим воином. Свою войну он начал задолго до многих из нас. И был на этой войне до своего конца. К сожалению, его не будет больше рядом с нами, но я уверен, что он будет жить в наших воспоминаниях, наших сердцах, он и его дело, которое мы продолжим делать вместе".

27 ноября с Дмитрием Волонтирцем (Волыной) простятся в Конотопе Сумской области. Церемония прощания начнется в 13:00 по адресу: проспект Мира, 4 (кинотеатр).



















