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 Политика Украины
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Все про:ГУАМ (33) Россия (74380) Донбасс (20028) Разумков Дмитрий (308)

 Дипломатический путь - единственно возможный для завершения войны на Донбассе. Однако есть "красные линии", - Разумков. ВИДЕО

Дипломатический путь окончания войны на Донбассе остается единственным возможным для Украины с учетом определенных "красных линий" по недопущению торговли собственными территориями и гражданами.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в среду, 27 ноября, во время открытия 12-й сессии Парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сегодня находимся в достаточно тяжелом положении: в Украине продолжается война, Украина борется на разных фронтах за свою целостность и возврат временно оккупированных территорий... Мы для себя принимаем дипломатический путь как единственно возможный для решения этой проблемы. Это один из главных приоритетов, которые были указаны президентом нашего государства еще во время избирательной кампании, сегодня он стало придерживается этого курса, так же как и парламент, и фракция монобольшинство, то есть "Слуга народа": она шла с этими программными базовыми позициями и сегодня мы также приобщаемся к этому процессу и стараемся как можно скорее решить эту проблему. Однако есть "красные линии", которые вы все знаете, - это вопросы, связанные с тем, что не может быть торговли своими территориями и своими гражданами. Это принципиально и, я думаю, что и мы, как депутаты, Верховная Рада, и вы, как представители своих стран (представители стран-членов ГУАМ. - Ред.) очень хорошо понимаете, что нет ничего более ценного, чем граждане государства и земля, на которой они проживают", - заявил спикер.

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Также Разумков выразил надежду, что Украине в дальнейшем удастся углубить сотрудничество на уровне мижпарламентских отношений со странами-участницами ГУАМ.

"Я уверен, что организация в целом будет развиваться, и мы готовы приложить максимум усилий для этого, но мы являемся представителями украинского парламента, поэтому говорим о том, что готовы со своей стороны более конструктивно и эффективно развивать организацию. Мы понимаем, что по состоянию на сегодня у нас есть пробелы в этой коммуникации, но и позиция правительства, и, я уверен, позиция Офиса Президента будет совпадать с моими словами", - отметил Разумков.

Кроме того, Разумков добавил, что Украина стремится также к расширению сотрудничества, в частности, в сфере торговли, в области экономики, науки, транспорта, энергетики, телекоммуникации, где "мы могли бы создать более выгодные условия для сотрудничества наших государств, привлечения инвестиций, для обмена опытом, потому что у каждого государства есть свои уникальные достижения в развитии этих отраслей".

"Я надеюсь, что это также даст возможность углубить в этом экономическом инвестиционном плане сотрудничество в рамках организации", - сказал Разумков .

Источник: https://censor.net.ua/v3162020
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно. Бойтесь красных линий. Они могут и на шее оказаться.
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Меня уже эти красные линии достали когда говорить нечего то все это красные линии за которые эти бесславные ублюдки уже давно не зашли а давно на скорости проехали и не заметили и все размазывают свои зеленые сопли в СМИ
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больше похоже на порохоботов у пети
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Плохой Фотошоп. Это собрание мародеров.
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встреча с божеством и раздача серебреников
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Сразу два божества для Зе-ізбіратєля. Дарю...

Дипломатичний шлях - єдино можливий для завершення війни на Донбасі. Однак є "червоні лінії", - Разумков - Цензор.НЕТ 8906
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Правильно. Бойтесь красных линий. Они могут и на шее оказаться.
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Если выгодно, не смиряйся с несправедливостью, луГАНДОНец!
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Справедливо,получи укол у санитаров.Ты перевозбужден ))
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Осмыслив, не укоряй себя, луГАНДОНец! Дипломатичний шлях - єдино можливий для завершення війни на Донбасі. Однак є "червоні лінії", - Разумков - Цензор.НЕТ 9907
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Да без укора на тебя и не посмотришь,коровье дерьмо )) - Лежишь себе такой лепешечкой зеленой.А наступишь - гадко ))
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І це написало те, у якого зелене лайно замість мізків у голові.
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штыки в землю, руки в гору. ни одна антитеррористическая операция в истории не заканчивалась так плачевно Дипломатический путь - единственно возможный для завершения войны на Донбассе. Однако есть "красные линии", - Разумков - Цензор.НЕТ 7273
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Да у тебя порохобот вокруг твоего очка уже красная линия!!!
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Говорят, он там самый умный. Но пока брехать толком не научился. Какая-то арахамия получается.
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ты значит за войну,как Порошенко,понятно что врали 5 лет
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Тебе врут в рожу. Ты пока этого не понял в силу разных причин. Но после 8 числа тебе твоя глупость станет очевидной. Терпение.
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Йому не брешуть, а поливають зеленою мочою.
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Він -- шмат кацапського лайна. Звісно, що він за капітуляцію. Адже говорить кацапськими штампами.
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А ты точно робот вертер? А то більше на робот Фьйодор схожий.
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Сегодня он стало придерживается этого курса, Источник: https://censor.net.ua/v3162020

Наверное таки ОНО стало прилерживаться...😀
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Навіщо ви виключили з фракції Скорохід і Полякова, Розумков? І чому залишили кнопкодавів?
У вас партія, або тоталітарна організація?
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кажуть, що Юля є одним з авторів закону про пенсії для лугандонців. Це так?
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Ось мій "законопроект":
Пенсії треба зробити всім пенсіонерам однакові і безгрошовими, як в Україні, так і в Лугандоні. Тобто пенсії видавати їжею, послугами, різними іншими необхідними речами. Для пенсіонерів це буде навіть зручніше. Наприклад перейшов лугандона лінію розмежування, а там автобус, що везе безкоштовно десь за 50-100 км в Центр Обслуговування Пенсіонерів(ЦОП). Отоваривсь на місяць лугандона, одягся в секонд, відвідав лікаря і додому в Лугандон. Грошей нема, війна.
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О, то все таки Юля хоче, щоб ми колаборантам таки платили: хоч грошима, а хоч харчами. Дипломатичний шлях - єдино можливий для завершення війни на Донбасі. Однак є "червоні лінії", - Разумков - Цензор.НЕТ 7193
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Ну хоть как то они могут объяснить как легализация захваченного росией нам поможет и защитит неё?
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Это уже говорили 5 лет до Разумкова. У Разумкова нет желания что-нибудь делать - ни работать, ни воевать. Лучше побздеть и помечтать о мирном плане.
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Меня уже эти красные линии достали когда говорить нечего то все это красные линии за которые эти бесславные ублюдки уже давно не зашли а давно на скорости проехали и не заметили и все размазывают свои зеленые сопли в СМИ
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вы уже перешагнули красную линию, вопрос в том, как далеко от красной линии вы заведете страну
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Слушаю зебобиков и диву даюсь...…
Похоже ближайшие 5 лет - это пятилетие победителей номинации "Тупой, еще тупее"
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"Дипломатический путь - единственно возможный для завершения войны на Донбассе (???)" - то есть по коллаборанту разумкову Украина не победит и не вернет Крым и Донбасс на своих условиях никогда и почему на Донбассе разве Крым это не война юридически?

Если бы такое говорил Черчилль и Рузвельт в 1939-1945 Гитлер бы выиграл войну.
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Закінчити війну дипломатичним шляхом, це капітулювати перед окупантом.
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Не следует сравнивать Украину с Великобританией и США..... Это разновеликие величины....
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Разумков./Барыга растолковывает слова главного в Украине : Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский/ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Барыга -скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Страшно почути відповідь на питання: "А які ж досягнення в цих галузях в Україні?" Торгівля - закупівля газу у країни-окупанта? Економіка - закон про ФОПи? Наука - зарплатня вчителів 4к у.о? Транспорт - гіперлуп чи АвтоЗАЗ? Енергетика - купівля електроенергії в окупанта? Телекомунікації - диджиталізація? Шось мені зовсім не весело...
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Американцы дают оружие тем кто хочет защищать свою землю. Уставшим от войны хатоскрайникам - подушки и одеяла
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Война не прекращается, говоришь? А чего так?

Помню одно тело на стадионе закидывало президнту : "Чому ви не зупините війну?!"

Ну так у вас уже полгода шанс. Вы сто на ней наживаетесь, как бориги?
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Пять лет тому назад,всем тогда еще не известный мародер ,обещал войну за пару дней закончить...
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Агент "разумков" сказав таке: "...Дипломатичний шлях - єдино можливий для завершення війни на Донбасі. Однак є "червоні лінії": треба зробити так, щоб Україна повністю підкорялася кацапії, але щоб кацапії це нічого не коштувало ані в грошовому/матеріальному, ані в моральному плані. Просто слухняна колонія, що відчуває вічну провину..."
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не поливайте багном миролюбивого сивочолого. Зеленський просто продовжує політику Порошенко.
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Мы его выбрали не для того,чтобы он курс менял,а для того,чтобы не воровал и не мародерил.
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Забули у Разумкова спитати,які є шляхи.
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это просто потужное продолжение мыролюбного свиновальцманизма.
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твое **..ло давно просит качественного кирпича с брущатки... ублюдок
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Так... Дипломатичний... Тіки розмовляти тре не з фєдєрастами, а з союзниками, щоби разом примусити тих уйопків піти з окупованих земель Та виплатити контрибуції у повному обсязі... А з цапами розмовляти же сенсу нема, якщо відстоюєш інтереси України... Якщо запроданець - тоді зрозуміло але строку давності за цей злочин не буде...
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О единственном "дипломатическом пути" говорят только ТРУСЫ, УКЛОНИСТЫ и ПРЕДАТЕЛИ!
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Если бы так же считал Александр Македонский, то мы про него ничего бы не слышали бы. Куда катится мир? Стране нужны герои, а вагина рожает дураков...
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какие то гнилые у тебя козыря ватка
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Це вже якийсь гіпноз для лохтората. Якась, нікому невідома "червона лінія", яку вони не переступлять. У нас різне розуміння про мир ( капітуляцію), розведення ( відступ) війська, продаж землі, виплату пенсій доМбасу, "радість" з приводу побудови сепарам мосту
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Да понятно всё, не растекайся мыслью по древу. Вам обратно впихнут "ЛДНР" - на что вы согласны - и прикажут дать "особый статус". Украина потеряет $ 200 лярдов которые агрессор должен выплатить за разргромленную территорию и за убитых воинов ВСУ. Украина получит несколько миллионов враждебно настроенного населения. Чепушилин на белом коне въедет в Раду.

Разумков, а тебе не стрёмно что потомки будут плевать на твою могилу ?
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он так их может не успеть оставить
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"Мирний план" прекрасно спрацював в Хорватії, яка витратила декілька років на створення сильної економіки та армії, потім блискавичними операціями, які тривали від доби до трьох, знищила основні сили сербів. По-ходу, там під роздачу попали і миротворці, за що Хорватія попросила вибачення і пообіцяла більше так не робити. А невеликому анклаву, який залишився після розгрому основних сил, запропонувала "мирно інтегруватися". Наче в нього був якийсь кращий вибір. Дипломатичний шлях - єдино можливий для завершення війни на Донбасі. Однак є "червоні лінії", - Разумков - Цензор.НЕТ 514
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Сербия бьіла к тому времени нейтрализована и не могла помочь своей армией "сепарам", в отличие от Расеи на Донбассе. Чувствуете разницу?
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Именно в эти минуты,уже пол часа идет обстрел артилерией, русскими и коллаборантами ОРДЛО, наших парней в районе Светлодарска.Не иначе как НАЗАД в Украину просятся.Не торгуем людьми предателями,зато продаем и предаем своих патриотов,которые выехали в Украину?Так п.разумков?
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Разумков кацап, йому чхати на українських патріотів, він печеться про своїх, лаптєногих.
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зеля и Ко выплыли на волне ненависти к петюне и заявкам, что они не такие как он........
А теперь несут тот же голимый бред что и он, и наступают на те же грабли!!!
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Нічого конкретного не сказав - просто пустий базар ні про що.
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Как уже достали эти пораженцы... Ну невозможно выгнать оккупантов дипломатическим путём! Только военная сила что-то решает! Неужели нужно объяснять? Много ли оккупированных территорий освободили дипломатическим путём за всю историю?
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Нет для них никаких красных линий.. врут предатели украинского народа.
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Вони самі окупанти при владі і поводяться, як окупанти.
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Один трусливый еврей начал говорить бред о дипломатическом освобождении. За всю Историю человечества, до тского никто додуматься не мог. Дипломаты заканчивают войну либо капитулируя либо принимая кспитуляцию. Это бред в течении пяти лет пр нес Украине убытки на сотни миллиардов долларов. Украина стала самой заминированной страной мира. В Украине сотни тысяч стволов и боеприпасов. Это прямой результат такого бреда.....
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Разумкову я так понял деньги платят, чтобы он нёс всякий бред с высокой трибуны. Что значит единственно возмодный? То есть капитуляция для него это единственно, что можно сделать для Путина ?
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Да какие, блдь, у вас там красные линии? Сдаёте позиции Украины оду за другой.
Идите в сраку!
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а чего пете-растня так возбудилась?!
этот высокопоставленный зэ-бил всего-лишь выполняет ранее заложенную и подписанную программу безальтернативной мыролюбности еще петром пораженком.
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Может тебе лучше пойти в теннис поиграть ?
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Политика, как известно - это искусство возможного..... А возможностей у современной Украины крайне мало, практически нет!..... То, что это капитуляция - однозначно!.... Украина проиграла и подписала условия капитуляции - в 2015 году в виде Минских соглашений - по результатам военного поражения под Иловайском... Это неприятно признавать, но это реальность!... Так что действия Зеленского - лишь отложенное выполнение условий капитуляции... Единственное, что можно предпринять, это попытаться как-то смягчить эти условия... Но принципиально уже ничего не изменить!
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Нет у вас никаких красных линий, и не было. Как нет и уважения к народу Украины (ситуация с Кулебой показала ваше отношение к простым украинцам). У вас есть интерес к собственным хотелкам и самолюбованию.
У вас нет ни национального достоинства, ни собственного достоинства. Нет понимания государственной работы, ни желания ее понять. Вы лишь холуи олигархов.
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Так других президентов Украина и не знала!
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За базаром следи, умник!
Прекратить не войну, а активные боевые действия!
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Разумков сказал о "красных линиях" так, что ничего не сказал. Никакой конкретики, например, о контроле украино-российской границе, о прямых переговорах с оккупационными властями ОРДЛО, выборах на оккупированных территориях. Так, каркнул для проформы и всё.
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Єдиний шлях визволення Донбасу - це військова операція ЗСУ. Дипломатичний шлях - це план Путіна: особливий статус Донбасу, амністія терористам, тощо. Україна не отримавши контроль над Донбасом буде його фінансувати. Це неприпустимо.
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