 Дипломатический путь - единственно возможный для завершения войны на Донбассе. Однако есть "красные линии", - Разумков. ВИДЕО

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в среду, 27 ноября, во время открытия 12-й сессии Парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сегодня находимся в достаточно тяжелом положении: в Украине продолжается война, Украина борется на разных фронтах за свою целостность и возврат временно оккупированных территорий... Мы для себя принимаем дипломатический путь как единственно возможный для решения этой проблемы. Это один из главных приоритетов, которые были указаны президентом нашего государства еще во время избирательной кампании, сегодня он стало придерживается этого курса, так же как и парламент, и фракция монобольшинство, то есть "Слуга народа": она шла с этими программными базовыми позициями и сегодня мы также приобщаемся к этому процессу и стараемся как можно скорее решить эту проблему. Однако есть "красные линии", которые вы все знаете, - это вопросы, связанные с тем, что не может быть торговли своими территориями и своими гражданами. Это принципиально и, я думаю, что и мы, как депутаты, Верховная Рада, и вы, как представители своих стран (представители стран-членов ГУАМ. - Ред.) очень хорошо понимаете, что нет ничего более ценного, чем граждане государства и земля, на которой они проживают", - заявил спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Будем упрощать", - Разумков о получении документов детьми, проживающими на оккупированных территориях Крыма и Донбасса

Также Разумков выразил надежду, что Украине в дальнейшем удастся углубить сотрудничество на уровне мижпарламентских отношений со странами-участницами ГУАМ.

"Я уверен, что организация в целом будет развиваться, и мы готовы приложить максимум усилий для этого, но мы являемся представителями украинского парламента, поэтому говорим о том, что готовы со своей стороны более конструктивно и эффективно развивать организацию. Мы понимаем, что по состоянию на сегодня у нас есть пробелы в этой коммуникации, но и позиция правительства, и, я уверен, позиция Офиса Президента будет совпадать с моими словами", - отметил Разумков.

Кроме того, Разумков добавил, что Украина стремится также к расширению сотрудничества, в частности, в сфере торговли, в области экономики, науки, транспорта, энергетики, телекоммуникации, где "мы могли бы создать более выгодные условия для сотрудничества наших государств, привлечения инвестиций, для обмена опытом, потому что у каждого государства есть свои уникальные достижения в развитии этих отраслей".

"Я надеюсь, что это также даст возможность углубить в этом экономическом инвестиционном плане сотрудничество в рамках организации", - сказал Разумков .