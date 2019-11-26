 СММ ОБСЕ верифицировала завершение процесса разведения сил в Золотом, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил. В сообщении уточняется, что бойцы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали определенные участки, провели демонтаж фортификационных сооружений и объектов военного назначения.
По словам заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона, украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части, касающейся процесса разведения сил и средств. Оно произошло зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной. Все последующие вопросы будут решаться в рабочем порядке 9 декабря на очередной встрече лидеров стран "нормандской четверки".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.
Ну как можно посылать на переговоры шута? Как можно этому ничтожеству доверить судьбу страны, а, зебилы? Как??? Ладно, вы должны испить эту чашу до дна, легкомысленные придурки... какой-то клуб самоубийц ****...
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треба поставити все на свої місця.