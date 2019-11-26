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 СММ ОБСЕ верифицировала завершение процесса разведения сил в Золотом, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Верификация представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ процесса завершения разведения сил и средств на участке №2 в населенном пункте Золотое прошла 26 ноября в соответствии с договоренностями ТКГ.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил. В сообщении уточняется, что бойцы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали определенные участки, провели демонтаж фортификационных сооружений и объектов военного назначения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: На встрече в "нормадском формате" хотел бы обсудить сроки настоящего прекращения огня на Донбассе, а не "фейкового"

По словам заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона, украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части, касающейся процесса разведения сил и средств. Оно произошло зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной. Все последующие вопросы будут решаться в рабочем порядке 9 декабря на очередной встрече лидеров стран "нормандской четверки".

СММ ОБСЕ верифицировала завершение процесса разведения сил в Золотом, - пресс-центр ОС 01

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг применяет на Донбассе запрещенное вооружение и провоцирует в районе разведения сил, с начала суток потерь нет, - пресс-центр ОС

Источник: https://censor.net.ua/v3161967
 
 
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все! там можно садить.... картошку... но весной
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Ага, прийдёт весна будем сажать зелень за гос измену
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О, ну да... скажи Монике Зеленской, шобы хорошо помыла шею под глубокое декольте... тогда смешнее будет...
Ну как можно посылать на переговоры шута? Как можно этому ничтожеству доверить судьбу страны, а, зебилы? Как??? Ладно, вы должны испить эту чашу до дна, легкомысленные придурки... какой-то клуб самоубийц ****...
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а в чем проблема? Пусть набирается опыта, ничего страшного.
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Якщо Вас турбує доля країни проголосуйте за опитуванням стосовно дій пРезидента:

https://www.facebook.com/pravonavladu/
треба поставити все на свої місця.
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Я так понимаю всю страну держат за лохов. Один типа не лох. Я так поимаю, что войска о вела только Украина. Мы отвели, мы разминировали. И все.....
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Якось так і було. Кому потрібен "руський мір" тільки українському пРезиденту.
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В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект 2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях, в т.ч. Донбасса и Крыма.
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Кремлевская шлюха - зельцман отвел ВСУ из Золотого, а в это время кацапы продвинули на освобождённые нашими позиции. это все происходит потому, что нынешний презедент Украины - ЛОХ!
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