 Пленки Трубы: "Евросолидарность" инициирует создание комиссии по возможному вмешательству Зеленского в работу ГБР. ВИДЕО

Об этом на брифинге сказал сопредседатель фракции ЕС Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, соответствующее заявление уже разослано всем фракциям.

"Разговоры Офиса президента Зеленского с Трубой означают, что именно он является заказчиком политических преследований. Мы не дадим спрятаться от того, за что в других странах не только уходят в отставку, но и садятся в тюрьму", - сказал он.

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Напоминаем, 19 ноября в Телеграм-канале "Трубу прорвало" были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.