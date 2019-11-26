 Пленки Трубы: "Евросолидарность" инициирует создание комиссии по возможному вмешательству Зеленского в работу ГБР. ВИДЕО

Об этом на брифинге сказал сопредседатель фракции ЕС Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ.
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По его словам, соответствующее заявление уже разослано всем фракциям.
"Разговоры Офиса президента Зеленского с Трубой означают, что именно он является заказчиком политических преследований. Мы не дадим спрятаться от того, за что в других странах не только уходят в отставку, но и садятся в тюрьму", - сказал он.
Напоминаем, 19 ноября в Телеграм-канале "Трубу прорвало" были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.
1. Слідча комісія утворюється Верховною Радою України, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.
Для того, щоб щось створювати необхідно мати підтримку депутатів...
США подивіться... Кретини восьми відсоткові...
Коломойского, ЗЕ и его команду надо ликвидировать физически, а потом уже можно расследовать.
Физическое уничтожение Альенде и всех социалистов спасло Чили и вывело на первое место по уровню жизни в Ю.Америке. Всего 10 тысяч ватников помножили на ноль, а какой эффект.
А вы остаетесь тут жрать собственное говно и платить Коломойскому. Потому, что никому вы не нужны.
Но вероятность того, что вы оторветесь от дивана и телевизора, стремится нулю. 4 месяца Майдана и 5 лет войны вы прятались и сидели под плинтусом. Так что очень и очень вряд ли, что-то изменится в этот раз.
Поцам (як тутешнім, так і "слугам") невідомо ЩО саме потрібно щоби аудіозапис було визнано юридично придатним для залучення до доказової бази. У палікмахерів та масажистів мізків для цього бракує.
Запад услышит и озаботится.