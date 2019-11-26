EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  2764  38
Материалы по теме:
Все про:война (3691) Европарламент (1441) Сенцов (1087)

 Помните о каждом из 13 000 погибших в Украине, когда возникает желание дружить с Путиным, - Сенцов в Европарламенте. ВИДЕО

Украинский режиссер Олег Сенцов призвал европейских политиков не верить Путину.

Об этом он заявил в своей речи в Европарламенте в Страсбурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Сейчас ведется много разговоров о перемирии с Россией, каких-то переговорахв. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия обязательно обманет. Они не хотят мира на Донбассе, не хотят мира в Украине. Они хотят видеть Украину на коленях, хотят влиять на европейскую политику своим силовым методом. Мы этого не допустим. Мы боролись и будем бороться за свою свободу до самого конца", - сказал он.

Читайте также: Раз у нас забрали Крым - нужно вернуть нашу ядерную бомбу, - Сенцов в Европарламенте

Он подчеркнул, что Украина сейчас является крупнейшим еврооптимистом в мире.

"Для нас нет другого пути развития - это для нас вопрос выживания как для страны. Поэтому каждый раз когда кто-то из вас будет думать, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните о каждом из 13 000 погибших в Украине, о сотне наших ребят, которые до сих пор находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас, о крымских татарах, которых сейчас могут задержать, в их домах проводить обыски, а семьи и дети останутся без родителей. Помните о тех ребятах, которые прямо сейчас в камуфляже вот с таким знаком (флаг Украины. - Ред.) на руке находятся в окопах, рискуют своей жизнью за нашу и вашу свободу. Не забывайте о них, пожалуйста", - обратился Сенцов к присутствующим.

Источник: https://censor.net.ua/v3161871
 
   
 Топ комментарии
 
Це голос не хлопчиська, але Чоловіка!
Viva la resistance! Вітаю, Олеже! Слава Україні!
 показать весь комментарий
 
73% зебилам пох на 13000 погибших и они променяли главнокомандующего который со своих денег выделил миллиард гривен на армию на пианиста сепара который сдавал позиции украинских военным кацапам и развлекал кацапов игрой на пианино
 показать весь комментарий
 
Эти слова должны произносить министр иностранных дел и нелох Украины.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це голос не хлопчиська, але Чоловіка!
Viva la resistance! Вітаю, Олеже! Слава Україні!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Откуда 13000? 3000 погибших у ВСУ. Кто остальные 10.000 украинцев и кто их убил?
 показать весь комментарий
 
Помните о каждом из 13 000 погибших в Украине, когда возникает желание дружить с Путиным
 показать весь комментарий
 
 
73% зебилам пох на 13000 погибших и они променяли главнокомандующего который со своих денег выделил миллиард гривен на армию на пианиста сепара который сдавал позиции украинских военным кацапам и развлекал кацапов игрой на пианино
 показать весь комментарий
 
 
"который со своих денег выделил миллиард гривен на армию" - на чью армию?

"Согласно годовому отчету за 2016-й, фабрика уплатила налогов и страховых взносов на сумму 333 717 тыс. руб.
"В 2016 году уплачено налогов и страховых взносов на сумму 333 717 тыс. руб. Текущая задолженность по платежам в бюджет на 31.12.2016 г. составила 65 088 тыс. руб., в том числе по налогу на добавленную стоимость 48 693 тыс. руб., по налогу на имущество 12 764 тыс. руб", - говорится в документе.Источник: https://censor.net.ua/n439868
 показать весь комментарий
 
 
Ого, 73% зрадниьіки. Так завждьі рахували націоналісти. Бачу тут пости проти Зе завжди в трегді, а шкода, колись "цензор" був гарним сайтом, а тепер тупо пропагандистський. не складно здогадатися хто "підтримуе" фінансами цей сайт.
Дограєтеся...
 показать весь комментарий
 
Да, сколько они со свинарчуками поимели с той армии, могли с барского плеча 1% и выделить в качестве показухи для лохов.
 показать весь комментарий
 
Браво! отличные слова...
их бы по-чаще тут, дома, повторять.. повторять громко и внятно!
ибо некоторым по-прикольный успех вскружил не только голову но и моск...напрочь выключил
 показать весь комментарий
 
 
Мы с Путиным не обсуждали темы "нормандской встречи", - Зеленский-Мы с Пуйлом-ключевое для Зебила слово,типа кореша подружились,кому вы рассказываете горбатого исправит
 показать весь комментарий
 
 
Мы копали котлован, я и экскаватор...
 показать весь комментарий
 
 
Олег, не призывай мерзавцев к совести, у них её просто нет.
 показать весь комментарий
 
 
Больше погибших.Раненных,калек. Разрушения и шок.
 показать весь комментарий
 
Дружить?Да Европарламент в первую очередь берет пример с Украины...
 показать весь комментарий
 
 
Эти слова должны произносить министр иностранных дел и нелох Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Так они и не на Украину работают чтобы ты от них таких слов требовал.
 показать весь комментарий
 
 
і ще такі слова: я знову ж, в 3236-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
 показать весь комментарий
 
 
Пусть не забывают, что на месте погибших могут оказаться они. Потому что рашистский терроризм их тоже достанет
 показать весь комментарий
 
 
Уже доставал, достаёт и это - пока лишь просто цветочки. Только увертюра. Ягодки впереди.
 показать весь комментарий
 
 
Да чего ж им не дружить с Путиным из-за Украины, если само руководство Украины дружить с Путиным?
 показать весь комментарий
 
блин да кто у нас президент то елки палки?
 показать весь комментарий
 
 
Моё уважение Сенцову. Сильный и честный человек
 показать весь комментарий
 
 
Наверное его слова будут более убедительными для Европы
 показать весь комментарий
 
 
_Словами про честь и совесть не пронять отъявленных мерзавцев, циников и подлецов. Не, сынку, это фантастика.
 показать весь комментарий
 
1. Если вам больше 61, то я для вас -"сынку" Пам'ятайте про кожного із 13 000 загиблих в Україні, коли виникає бажання дружити з Путіним, - Сенцов у Європарламенті - Цензор.НЕТ 9009
2. Я не дописал пост. "...Европы, чем речи преЗедента и его Зе-команды.."
 показать весь комментарий
 
П. 1 - то из рекламы когда-то увиденной. Ничего личного.
 показать весь комментарий
 
Це позиція патріота, людини з чистою совістю, світлими намірами.Такі люди повинні бути моральними авторитетами держави. А Московія була завжди загарбником, окупантом українських земель, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Європа тільки не хоче цього помічати, кремлівські гроші не пахнуть і застилають очі. Історія нічого не вчить. Історія, яка свідчить про те, що поступки перед агресором ще більше пробуджують в ньому спрагу до крові і насильства. Європа і світ забули мюнхенський сговір? Як можна йти на поп'ятну агресору, пожимати руку та цілуватись, приязно либитись людині яка порушила всі міжнародні домовленості і закони, є вбивцею людей в Україні, Сирії, Грузії ..., сприяє міжнародному тероризму. Боротьба триває! Пасивність - це прикмета раба, тому домагаємося Перемоги разом!
 показать весь комментарий
 
 
Потери от войны гораздо больше чем 13 тысяч погибших.
 показать весь комментарий
 
 
скажи це, Олеже, бєніному кишеньковому цуцику! Який навіть цілком "депілірувався" задля зустрічі з кремлівським х*йлом...і цим неадекватам , які підтримують свого неадеквата.Отака тавтологія...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх