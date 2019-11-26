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 Политика Украины
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 "Стройматериалы арестованы, казармы недостроены": на полигоне "Широкий лан" за 3 года так и не смогли закончить строительство. ВИДЕО

Воины до сих пор живут в ужасных условиях, а офицеры судятся с подрядчиками.

Большая часть военного городка на полигоне Широкий Лан год стоит под открытым небом. Строительные материалы арестованы, казармы возводятся с задержкой, а Министерство обороны обвиняет в срыве работ подрядчиков, говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Это должно быть образцовым военным городком, а превратилось в долгострой. Построить лагерь по натовским образцам Минобороны решило три года назад – после того, как бойцы 53-й бригады обнародовали видео ужасных условий на полигоне. Чтобы рассказать о них, армейцы шли пешком на Николаев. Им пообещали, что уже через два года на Ширлане будет образцовый лагерь и даже выделили на это почти 600 миллионов гривен.

Напомним, что в марте 2017 года на тот момент советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков обещал закончить строительство до конца 2017 года.

"На полигоне Широкий Лан началось строительство бригадного лагеря. На объект выделено 370 миллионов гривен, и вот тут можно 100500 разных эпитетов говорить, но факт остается фактом: никогда на один объект в рамках одного года не выделялись деньги подобных масштабов. Будет 11 казарм, будет здание столовой с пищеблоком, будет медицинский центр, будет штаб. ... И все это должно будет быть построено до конца этого года - отчет министру еженедельно", - рапортовал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На недостроенный военный городок на полигоне "Широкий лан" потратили почти 309 миллионов гривен

Стройматериалы арестованы, казармы недостроены: на полигоне Широкий лан за 3 года так и не смогли закончить строительство 01
Стройматериалы арестованы, казармы недостроены: на полигоне Широкий лан за 3 года так и не смогли закончить строительство 02

Большая часть военного городка на полигоне "Широкий Лан" уже год стоит под открытым небом. Строительные материалы - арестованы. Сводятся только казармы, но с задержкой. Министерство обороны обвиняет в срыве работ подрядчиков.

Правоохранители говорят о десятках миллионов похищенных денег.

Более половины подрядчики освоили, а городка до сих пор нет. Столовая на 2,5 тысячи человек – почти год, как здесь остановили все работы. Сейчас комплекс просто разрушается – течет потолок, вода заливает пол, местами прогнила гидроизоляция. Строительство остановили, когда Минобороны подало в суд на главного подрядчика – он должен был соорудить столовую, котельную, все инженерные коммуникации и обустроить территорию, а возвел только 45% запланированного. "Сумма иска на компенсацию составляет 111 миллионов. Это – за невыполненные строительные работы", - пояснил заместитель начальника КЭЧ Минобороны в Николаеве Олег Каримов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Халатное отношение сотрудника Минобороны привело к 37 млн грн ущерба при строительных работах на полигоне "Широкий лан", - ГБР

По юридическому адресу компании на столичной Борщаговке о ней не знают ни в одном из корпусов. В ГБР утверждают, что на Ширлане растрата измеряется 37 миллионами гривен. Впрочем, в хищении денег подозревают не подрядчика, а чиновника Минобороны, который должен был следить за строительством. "Этот военнослужащий ненадлежащим образом исполнил возложенные на него обязанности, не проконтролировал состояние выполнения этих строительных работ", - говорит пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

На сегодня в военном городке работы продолжаются только по строительству 11 казарм. Их должны были сдать в эксплуатацию в октябре нынешнего года, но, как оказалось, не успевали. За казармы отвечает уже другой подрядчик – им Минобороны также недовольно. Подрядчик зато уверяет, что шел по графику, пока проект, в котором нашли нарушения, не решили переделывать. К тому же им задолжали даже за выполненные работы. "Около трех миллионов гривен министерство нам должно", - говорит руководитель проекта от подрядчика ООО "Мастер-Строй" Никита Скворцов.

Сейчас рабочие штукатурят стены, но предупреждают: если котельную, которая сейчас под арестом, не запустят – все придется переделывать. На Ширлане до сих пор проблемы с электричеством и душевыми, а когда идет дождь – палатки утопают в грязи. 

Источник: https://censor.net.ua/v3161805
 
   
 Топ комментарии
 
да, при пЭте такого не было !!! ...ой блин "Стройматериалы арестованы, казармы недостроены": на полигоне "Широкий лан" за 3 года так и не смогли закончить строительство - Цензор.НЕТ 2706 .. так это же при нем мародере все и было !!! "Стройматериалы арестованы, казармы недостроены": на полигоне "Широкий лан" за 3 года так и не смогли закончить строительство - Цензор.НЕТ 8015
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От мост сєпарам зебіли збудували швидко, без затримок. З випередженям графіка.
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Хорошо что соя дорожает, о остальном можно не беспокоиться.
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да, при пЭте такого не было !!! ...ой блин "Стройматериалы арестованы, казармы недостроены": на полигоне "Широкий лан" за 3 года так и не смогли закончить строительство - Цензор.НЕТ 2706 .. так это же при нем мародере все и было !!! "Стройматериалы арестованы, казармы недостроены": на полигоне "Широкий лан" за 3 года так и не смогли закончить строительство - Цензор.НЕТ 8015
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У ЗЕ банды уже времени было навалом, чтобы до зимы на ШИрлане порядок навести, но там такие же воры как и парашенковские, только еще более матерые.
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100% ... они пришли чтобы по быстрому распродать ВСЕ и эвакуироваться оставив Нас с куем !!! ..правда это будет если Мы не поумнеем и не пойдем в наступление на Зепоцев!!!
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Шо марадёр до сих пор президент? Или это тож точная характеристика сегодняшнего.
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жду восторженного победобесия от порохоботов .... Дякую.. Дякую.. Дякую..
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От мост сєпарам зебіли збудували швидко, без затримок. З випередженям графіка.
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Шоколадному Барону следует узнать как строят казармы в Канаде.
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Это уже в ведомстве обладателя недвижимости в Крыму.
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"Стройматериалы арестованы, казармы недостроены": на полигоне "Широкий лан" за 3 года так и не смогли закончить строительство. ВИДЕО



ну дебилоиды,
я ж недавно тут написал про широкийлан и болото с палаткамииии
5 летнее

но никто лайки не поставил,
только нашелся дебил и сообщил, что мол я ниченезнаю про его ланнн

ну конеченный смотри сам теперь видео вчерашнее

болото сегодняшнее, но ниче,
завтра замерзнет

ахахаха




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Странная у тя логика - "лайки" ставить за то шо обосрались?
Ну...., наверное надо, судя по соседней новости про памятник красножёппому упырю-сербу.
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Ну так сподівався. що браття-ольгінці підтримають.
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А что хотели, какой хряк такое и строительство.
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Это ты ,все что смог за жизнь для себя построить,оборванец?
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Если не даются стандарты НАТО, может тогда и продолжать не стоит.
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стандарты НАТЫ не давались свыни и его пидсвынкам, а шас эпоха
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"Стройматериалы арестованы, казармы недостроены": на полигоне "Широкий лан" за 3 года так и не смогли закончить строительство.

А Петя в Канаде рыдает, помощь клянчит - помогите нашим военным. Патриот, ****.
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Ну для зебилов Петя до сихпор президент.
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А шо, бубочка ширлан еще не продал? Медленный какой 😁
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це тобі не злодій у поколіннях!
А НОРМАЛЬНА ЛЮДИНА
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і тут мальдівська розхітітєльніца складів усе украло
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Это реально пипец. Это же всего дюжина казарм(!), а не город-сад. Что с этой страной не так?
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Те що в кожного ціль аби щось стягнути!
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Вот и все достижения Пэтрухы, по заграницам шастает и вымаливает под дачки. Вся его сущность.
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Создать стройбригаду с генералов МО тогда будет полигон.Иначе не доходит до мозгов штабистов
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Мав би підрядчик якого найняли та керівництво в МОУ.що слідкувало за будівництвом.
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Так зелена банда вже при владі півроку - мали б давно зарплати на рівні 4000 долярів бути. а тарифи на рівні 2013. А Широких ланів таких 5 штук. Це ж таку ману небесну нам Зеля обіцяв?Вангую що з чинним керівництвом МОУ їх так і не попудують. Попередні були не дуже. а теперішні взагалі ні на що не здатні.
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Порошенко никогда не обворовывал народ и армию. А наоборот укреплял армию с помощью своих подручных свинарчуков. Это все знают.
"Будматеріали заарештовані, казарми недобудовані": на полігоні "Широкий лан" за 3 роки так і не змогли закінчити будівництво - Цензор.НЕТ 8037
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Вовик, засохший кал в зубах не вязнет, не?
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Коррупция уже закапывает страну в могилу.....
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так здаэться ж порохоботи верещали що Ширлан повністю побудований за стандартами НАТО і успішно зданий в експлуатацію ще у 2016...
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кругом позор. ну почему не могут делать все нормально. почему вечно где то надо стыбзить что то. ну что за страна такая, что за менталитет у наших людей. потому всюду и разруха, что власти воруют, рабочие воруют, компании воруют и т.д. и результат всюду все херово. Почему люди не могут понять, что не воруя, они сделают страну развитие и оттого и страна богаче будет и люди богаче станут и на всех уровнях и рабочие и богачи, а если воровать всюду, то беднее все стало быть будут и бедняки и богачи. Если все делать нормально, то денег больше будет заходить в экономику и наполнять экономику кровью и доходы и зарплаты больше будут. Нет, надо разворовывать все и разруху оставлять и в говне все и вся оттого.
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Тому що, ніколи нікого не покарали навіть за подібні речі, а робили й набагато гірші.
"Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи" З часів Совка нічого не змінилося.
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Суды, долгострои...
Плохо, что военные без нормального жилья.
Но бубочки почему за пол года ничего не сделали, если считают что это легко и просто?

Да и за решетку сесть меньше шансов у кого-то, как у ветерана АТО, генерала Марченко за сфабрикованное Трубой дельце о бронежилетах.
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Зато вы, вата, абсолютно неинтересные.
Не один Порошенко, а вся прошлая власть сделала много, как никакая другая до нее, много для армии. Но вам хлопок мешает видеть.
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Ну, Янукович теж крав багато. Важко ще судити хто успішніше.
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Прикладів кращих немає.
Що і слід було очікувати.
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Чесноков, это ты чтоль у ***** помощником?
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потужному сивочололму реформатору сейчас не до таких мелочей. Он перетирает в Канаде насчет ПМЖ на всяк случай...
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А що новий міністр оборони не вживає заходів?
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Він вживає. але щось інше. на пару із Зебубочкою.
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Нехай ця чорнорота журналістка покаже як там нові "круті" укріплення, нове харчування, питна вода вже не зелена? Майже рік заморожене будівництво. Майже це скільки? Підказую. 11.09.19 "Сейчас работы в данном направлении приостановлены в связи с проведением судебно-строительной экспертизы в уголовном и хозяйственном производстве. Они будут возобновлены после вынесения судом соответствующего решения" .Источник: https://censor.net.ua/n3150707
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тобто це новий міністр дозволив журналістам показати цей непорядок?
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Він вживає. Періодично. Інколи над міру...
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Просто компания собралась, в которой строить никто не умеет, зато специалисты деньги прятать по карманам. И так везде.
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Компанія-прокладка. Але ж якось казарми змогли спорудити.
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Які університети. такі й випускники))
"Будматеріали заарештовані, казарми недобудовані": на полігоні "Широкий лан" за 3 роки так і не змогли закінчити будівництво - Цензор.НЕТ 8650
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Ну, це яскравий приклад виконання "незалежним" підрядником військових замовлень. А, як із закритими складами ***********?
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там прекрасне виконання підрядником розпилу грошей.
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ПЗДЦ!!! "Будматеріали заарештовані, казарми недобудовані": на полігоні "Широкий лан" за 3 роки так і не змогли закінчити будівництво - Цензор.НЕТ 4591 Вот страна уродов. И вы еще хотите чтобы Америка и Европа вам помогали и выделяли миллиарды долларов на ваших казнокрадов?
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от і вся суть гідності. Навіть нема що коментувати. Як і говорив, кожен хоче красти и живе одним днем.
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Возле Киева недалеко от меня за последние 2 года вырос целый микрораен из многоетажек с супермаркетами и инфраструктурой. А ети твари не могли казармы одноетажные за столько лет построить. Таких стрелять прямо на месте за саботаж и измену Родины.
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По будівництву житла в Україні технолгії на вискокому рівні за півроку вже можуть 10+ поверхівку побудувати. Напевно десь біля Вишневого?
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є різниця коли власник будує для себе і коли підрядник будує за державні кошти.
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Какими ж нужно быть резиновыми изделиями, чтобы воровать у армии! Хотя о чем я, если даже на онкобольных детях зарабатывают. Это просто отчаяние
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Їм пообіцяли, що вже за два роки на Ширлані буде зразковий табір і навіть виділили на це майже 600 мільйонів. Це той, хто армію відродив, мову відновив та православіє поновив? Виходить, він ********?
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головне що, "свої люди", чужих до тендерів не допускають.
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Сумма приличная, бывший головнокомандувач - ні
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За грати генералів до цього будівництва причетних, починаючи з Полторака, Муженка і нижче. Сволота, а не воєначальники. І Хряка Порошенка в клітку також.
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Нє, там по новим технологіям віддали все "незалежним" підрядникам, як і харчування.
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Котельную запустите зебилы, а то вся работа пропадет. Или вы даже этого не можете сделать, все на Порошенко валите.
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не "вАлітє" , а покладаю відповідальність , **** собаки.
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Зеля, що ти робиш? 3 роки вже Широкий Лан будуєш та й досі не впорався.
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та ні, до Зелі він будувався... мабуть підрядник Бєню не влаштував
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так інтенсивно будувався до Зелі, що й досі не готовий. Беня, от зараза, понатикав за 3 роки безліч рошенівських будок у Києві, а на полігон часу та ресурсів не вистачило.
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Харч для ЗЕділоїдів, туполобих та тугодумних. У всьому винен Порошенко, так!???
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Саме так!
Знайшли місце де можливо свою блювоту без підсрачників лишати
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Проблема набагато глибша. УСЕ будівництво за державні (комунальні) кошти приречено на розкрадання. По перше конкурс. Виграти його без заниження вартості неможливо. По друге контроль. У мін.оборони, особливо після того як була ліквідована власна будівельна мережа (стройбати) просто не має відповідних фахівців. Нагляд доручають офіцерам із незрозумілим рівнем підготовки. Дуже часто як додаткові обов'язки, а на такому об'єкті потрібно жити безвилазно щоби контролювати. Законодавча база просто аут. Не склали акти прихованих робіт? Адмінка! А те, що без них, жоден експерт не береться встановити вартість розкраденого, нікого не цікавить. Хочеш довести, що вкрали на мільйон? Значить розбери увесь об'єкт ціною в сотні мільйонів... Добре, можливо зможуть довести недбалість в діях окремого офіцера МОУ і що? Повісять на нього 600 лямів збитків? А в нього максимум службова квартира і три комплекти військової форми. Казарми від цього з'являться?
Нового підрядника залучите? Так він вам знову 600 лямів нарахує... Ця проблема має вирішуватись комплексно і зовсім на іншому рівні...
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"Лікарня. майбутнього" от господина Ющенко до сих пор стоится.
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Ой не дарма Погребинськмй та Петров дуже хотіли потрапити до ВР разом зі своїм ляльководом Бірюком...) Здається, що їм також вже самий час шукати камеру в СІЗО біля їх "бойового" генерала...
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Дуже хочеться послухати про миздобульну перемогу адептів секти Пердюкова "Будматеріали заарештовані, казарми недобудовані": на полігоні "Широкий лан" за 3 роки так і не змогли закінчити будівництво - Цензор.НЕТ 2762
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бенины ********** за работой. уже и шмарклю топят, а как же пакращення?
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