 "Стройматериалы арестованы, казармы недостроены": на полигоне "Широкий лан" за 3 года так и не смогли закончить строительство. ВИДЕО

Большая часть военного городка на полигоне Широкий Лан год стоит под открытым небом. Строительные материалы арестованы, казармы возводятся с задержкой, а Министерство обороны обвиняет в срыве работ подрядчиков, говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Это должно быть образцовым военным городком, а превратилось в долгострой. Построить лагерь по натовским образцам Минобороны решило три года назад – после того, как бойцы 53-й бригады обнародовали видео ужасных условий на полигоне. Чтобы рассказать о них, армейцы шли пешком на Николаев. Им пообещали, что уже через два года на Ширлане будет образцовый лагерь и даже выделили на это почти 600 миллионов гривен.
Напомним, что в марте 2017 года на тот момент советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков обещал закончить строительство до конца 2017 года.
"На полигоне Широкий Лан началось строительство бригадного лагеря. На объект выделено 370 миллионов гривен, и вот тут можно 100500 разных эпитетов говорить, но факт остается фактом: никогда на один объект в рамках одного года не выделялись деньги подобных масштабов. Будет 11 казарм, будет здание столовой с пищеблоком, будет медицинский центр, будет штаб. ... И все это должно будет быть построено до конца этого года - отчет министру еженедельно", - рапортовал он.
Большая часть военного городка на полигоне "Широкий Лан" уже год стоит под открытым небом. Строительные материалы - арестованы. Сводятся только казармы, но с задержкой. Министерство обороны обвиняет в срыве работ подрядчиков.
Правоохранители говорят о десятках миллионов похищенных денег.
Более половины подрядчики освоили, а городка до сих пор нет. Столовая на 2,5 тысячи человек – почти год, как здесь остановили все работы. Сейчас комплекс просто разрушается – течет потолок, вода заливает пол, местами прогнила гидроизоляция. Строительство остановили, когда Минобороны подало в суд на главного подрядчика – он должен был соорудить столовую, котельную, все инженерные коммуникации и обустроить территорию, а возвел только 45% запланированного. "Сумма иска на компенсацию составляет 111 миллионов. Это – за невыполненные строительные работы", - пояснил заместитель начальника КЭЧ Минобороны в Николаеве Олег Каримов.
По юридическому адресу компании на столичной Борщаговке о ней не знают ни в одном из корпусов. В ГБР утверждают, что на Ширлане растрата измеряется 37 миллионами гривен. Впрочем, в хищении денег подозревают не подрядчика, а чиновника Минобороны, который должен был следить за строительством. "Этот военнослужащий ненадлежащим образом исполнил возложенные на него обязанности, не проконтролировал состояние выполнения этих строительных работ", - говорит пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.
На сегодня в военном городке работы продолжаются только по строительству 11 казарм. Их должны были сдать в эксплуатацию в октябре нынешнего года, но, как оказалось, не успевали. За казармы отвечает уже другой подрядчик – им Минобороны также недовольно. Подрядчик зато уверяет, что шел по графику, пока проект, в котором нашли нарушения, не решили переделывать. К тому же им задолжали даже за выполненные работы. "Около трех миллионов гривен министерство нам должно", - говорит руководитель проекта от подрядчика ООО "Мастер-Строй" Никита Скворцов.
Сейчас рабочие штукатурят стены, но предупреждают: если котельную, которая сейчас под арестом, не запустят – все придется переделывать. На Ширлане до сих пор проблемы с электричеством и душевыми, а когда идет дождь – палатки утопают в грязи.
ну дебилоиды,
я ж недавно тут написал про широкийлан и болото с палаткамииии
5 летнее
но никто лайки не поставил,
только нашелся дебил и сообщил, что мол я ниченезнаю про его ланнн
ну конеченный смотри сам теперь видео вчерашнее
болото сегодняшнее, но ниче,
завтра замерзнет
ахахаха
Ну...., наверное надо, судя по соседней новости про памятник красножёппому упырю-сербу.
А Петя в Канаде рыдает, помощь клянчит - помогите нашим военным. Патриот, ****.
А НОРМАЛЬНА ЛЮДИНА
"Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи" З часів Совка нічого не змінилося.
Плохо, что военные без нормального жилья.
Но бубочки почему за пол года ничего не сделали, если считают что это легко и просто?
Да и за решетку сесть меньше шансов у кого-то, как у ветерана АТО, генерала Марченко за сфабрикованное Трубой дельце о бронежилетах.
Не один Порошенко, а вся прошлая власть сделала много, как никакая другая до нее, много для армии. Но вам хлопок мешает видеть.
Що і слід було очікувати.
Знайшли місце де можливо свою блювоту без підсрачників лишати
Нового підрядника залучите? Так він вам знову 600 лямів нарахує... Ця проблема має вирішуватись комплексно і зовсім на іншому рівні...