 Начался официальный визит Зеленского в Эстонию. ВИДЕО

В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенном Пиллуаасом и Премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
В Таллинне президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифрового форума.
Зеленскогов Эстонию с концертами...
Тот самый Клован???
Господи, спаси Украину!
к чему эти вопли к мифическим персонажам народов, которые отсюда на тыщи км. южнее?
Супермен, спаси Эквадор!
= тот же эффект шо и у тебя
ты уже на следующую пятилетку норму гонишь ?
Куди дивився Богдан? Хоча-б, на день умовив естонського президента, тапці вдягти...А то "Блазень" їй "в пупик дихає"...
Бизнеса не имеет. В позорных историях не фигурирует.
Очень приятно!
хотя я знал пару. он размером с вазелина, фамилией Цап и лысый, а она под 180 ростом и красивая девченка. поженились. любовь зла....
"трубы с парахода - обещает нынешняя мода!"