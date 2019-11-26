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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3755) Эстония (637) Кальюлайд Керсти (32) Ратас (6) Пиллуаас (1)

 Начался официальный визит Зеленского в Эстонию. ВИДЕО

Начался официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Эстонскую Республику.

В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенном Пиллуаасом и Премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

В Таллинне президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифрового форума.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский сегодня с официальным визитом посетит Эстонию

Источник: https://censor.net.ua/v3161791
 
 
 Топ комментарии
 
Начался официальный визит 95 квартала Зеленского в Эстонию с концертами... Начался официальный визит Зеленского в Эстонию - Цензор.НЕТ 2163
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Пусть у пыни пынеходы одолжит,а то на фоне Кёрсти выглядит совсем уж жалко.😁
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Естонському президенту треба бути обережним Розпочався офіційний візит Зеленського до Естонії - Цензор.НЕТ 6446
Розпочався офіційний візит Зеленського до Естонії - Цензор.НЕТ 3887
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Неправильно... З ЦЬОГО якась користь є... А наш - "уже дірявий"...
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А жарти про естонців від Зе будуть?
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Начался официальный визит 95 квартала Зеленского в Эстонию с концертами... Начался официальный визит Зеленского в Эстонию - Цензор.НЕТ 2163
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А кто этот гномик???
Тот самый Клован???

Господи, спаси Украину!
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ахаха, уже не раз "спасал", например в 1932-33-хх.
к чему эти вопли к мифическим персонажам народов, которые отсюда на тыщи км. южнее?

Супермен, спаси Эквадор!
= тот же эффект шо и у тебя
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В ГПУ отмолчались будут ли просить Канаду продлить санкции, видимо Портнов так запугал угрозами что в прокуратуре уже бояться называть фамилию Портнов https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/26/7233036/
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МЧС приведите в готовность, а то одесситы вам могут доказать что это необходимо Начался официальный визит Зеленского в Эстонию - Цензор.НЕТ 5629
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Ох как у порохоботов пердаки подгорают. Конец месяца и нужнонорму по комментариям закрыть?
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а у тебя не конец месяца ?

ты уже на следующую пятилетку норму гонишь ?
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в сиську дышит встречающим. "Величайший деятель современности"
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завидуй молча, порохобот!
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У селі, де жила моя бабця, був один парубок. І на лице непоганий, і розумом бог не обділив, і в чарку не заглядав... Одна біда - "недомірок"... Його так і називали, "позаочі" - "метр у картузі"...Умудрився одружиться. Жінка - трохи не на голову, вища нього... Так він, після весілля, змусив дружину у тапцях ходить, а собі каблуки додаткові, понабивав, на всю взуванку...
Куди дивився Богдан? Хоча-б, на день умовив естонського президента, тапці вдягти...А то "Блазень" їй "в пупик дихає"...
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Кстати, наш хоть не обосрался от страха от размера кортежа?
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Зеленский- настоящий Европейский Президент. Молодой, спортивный, образованный , культурный.
Бизнеса не имеет. В позорных историях не фигурирует.
Очень приятно!
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Насчёт спорта - анализы не сдал, постоянно куда-то "уходит" на 2-3 дня, диплом о выше скорее всего липовый (так как КВН - это постоянные гастроли), культурный? - хамло, бык, тупорыл. Бизнес? партнёр Коломойского по отмыванию денег в честно заработанных оффшорах. Если тел.разговор с Трампом - это не позор, то что такое позор? ЗЫ Мне кажется у вас искривлённое представление о порядочности.
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ей нравятся небритые. видать барышне нравится шетки целовать
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Отож, деякі тітки голосували немовби за партнера для сексу.
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если "это" может нравится для секса то я даже не знаю что сказать.....
хотя я знал пару. он размером с вазелина, фамилией Цап и лысый, а она под 180 ростом и красивая девченка. поженились. любовь зла....
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Культурный и образованный? Это вы поторопились. Гопник , априори не может быть культурным и тем более образованным.
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Пусть у пыни пынеходы одолжит,а то на фоне Кёрсти выглядит совсем уж жалко.😁
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В Естонії в тренді - довгі до підлоги пальта...Лєна гарно вписалася в тренд.
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А ха ха ха ха
"трубы с парахода - обещает нынешняя мода!"
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Беня вчера нацбанк штурмом взял. А этот по Эстонии катается.
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