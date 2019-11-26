 Начался официальный визит Зеленского в Эстонию. ВИДЕО

В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенном Пиллуаасом и Премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

В Таллинне президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифрового форума.

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