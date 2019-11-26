 "Делайте для них то, что делали для меня", - Сенцов призвал Европарламент поддержать украинцев, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях. ВИДЕО

Трансляцию выступления вел "5 канал", передает Цензор.НЕТ.



"Я гражданин Украины и в душе украинец, и боролся за свою страну на воле. на Майдане, в Крыму и в тюрьме. Ваш коллега, мистер Макаллистер не зря оговорился "украинский-русский", потому что до событий 2014 года многие не видели разницу. После событий 2014 года, после Майдана, оккупации Крыма, начала войны на Донбассе, вторжения российских войск многие поняли, что есть разница между двумя странами, двумя этими народами. И мы сами внутри Украины ощутили эту разницу, что мы – другие, совершенно другие, что мы не хотим жить, как живет Россия, мы не хотим находиться в ее зоне влияния, не хотим быть рабами Путина и жить в Советском союзе, который он строит по обновленной модели. Мы хотим жить в нормальной, свободной, честной стране, построенной по европейским принципам. И союз Европейских государств для нас является примером", – сказал он.

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По словам режиссера, это "конфликт не между народами, а между двумя принципами и мировоззрениями" – теми, кто "хочет жить в прошлом, кто готов быть рабом и жить во лжи, и теми, кто хочет жить по правде".



Он поблагодарил европарламентариев за поддержку Украины в этой борьбе.



"Она до сих пор не закончена. С моим освобождением "happy end" не наступил. Продолжают удерживаться в России около 100 наших политзаключенных, большинство из которых – крымские татары. Более 200 наших военных, активистов, женщин и даже несовершеннолетних детей находятся в тюрьмах Донецка и Луганска в руках сепаратистов, которых контролирует Россия", – сказал Сенцов.



Режиссер напомнил, что ни украинские, ни международные организации не имеют туда доступа и неизвестно, в каких условиях удерживают там украинских граждан.

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"Мы даже точного количества людей этих не знаем. Но они сейчас, в этот момент, продолжают находиться там уже не первый год. Я буду про них говорить каждый раз, когда буду возле микрофона. И каждый раз буду призывать вас о них не забывать. Их очень много. Пожалуйста, помните о них и делайте то, что вы делали для меня", – заявил Сенцов.