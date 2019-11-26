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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Европарламент (1441) Россия (74365) политзаключенные (1370) Сенцов (1081)

 "Делайте для них то, что делали для меня", - Сенцов призвал Европарламент поддержать украинцев, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях. ВИДЕО

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов во время выступления в Европарламенте 25 ноября призвал поддержать украинцев, незаконно удерживаемых в РФ и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Трансляцию выступления вел "5 канал", передает Цензор.НЕТ.


"Я гражданин Украины и в душе украинец, и боролся за свою страну на воле. на Майдане, в Крыму и в тюрьме. Ваш коллега, мистер Макаллистер не зря оговорился "украинский-русский", потому что до событий 2014 года многие не видели разницу. После событий 2014 года, после Майдана, оккупации Крыма, начала войны на Донбассе, вторжения российских войск многие поняли, что есть разница между двумя странами, двумя этими народами. И мы сами внутри Украины ощутили эту разницу, что мы – другие, совершенно другие, что мы не хотим жить, как живет Россия, мы не хотим находиться в ее зоне влияния, не хотим быть рабами Путина и жить в Советском союзе, который он строит по обновленной модели. Мы хотим жить в нормальной, свободной, честной стране, построенной по европейским принципам. И союз Европейских государств для нас является примером", – сказал он.

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По словам режиссера, это "конфликт не между народами, а между двумя принципами и мировоззрениями" – теми, кто "хочет жить в прошлом, кто готов быть рабом и жить во лжи, и теми, кто хочет жить по правде".

Он поблагодарил европарламентариев за поддержку Украины в этой борьбе.

"Она до сих пор не закончена. С моим освобождением "happy end" не наступил. Продолжают удерживаться в России около 100 наших политзаключенных, большинство из которых – крымские татары. Более 200 наших военных, активистов, женщин и даже несовершеннолетних детей находятся в тюрьмах Донецка и Луганска в руках сепаратистов, которых контролирует Россия", – сказал Сенцов.

Режиссер напомнил, что ни украинские, ни международные организации не имеют туда доступа и неизвестно, в каких условиях удерживают там украинских граждан.

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"Мы даже точного количества людей этих не знаем. Но они сейчас, в этот момент, продолжают находиться там уже не первый год. Я буду про них говорить каждый раз, когда буду возле микрофона. И каждый раз буду призывать вас о них не забывать. Их очень много. Пожалуйста, помните о них и делайте то, что вы делали для меня", – заявил Сенцов.

Источник: https://censor.net.ua/v3161781
 
   
 Топ комментарии
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Правильно поддержал. И его услышат. В отличии от Гади, которая тоже на этой ниве шелестеть пыталась.
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От немає чомусь до цього сєнцова довіри................ і все тут.
Може і даремно, а може і ні. Час покаже.
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есть и у меня такая задняя мысль. Будем смотреть.
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Брекзит партия поддалась тори, а у тори один Брино на уме.

(BRINO - brexit in name only - брекзит для показухи, типа) .
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На территорию полуострова Крым с территории России приехали около 500 тысяч человек. Об этом сказала заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева, передает РБК-Украина.
Ташева отметила, что Россия скрывает правдивые данные и говорит о меньших цифрах, они показывают примерно 280 тысяч человек.
"По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 тысяч человек, которые приехали на территорию полуострова с территории РФ. Это огромный процент по отношению к общей численности жителей Крыма", - рассказала она.
Как сообщила Ташева, это является преступлением, потому что по международному праву нельзя целенаправленно перемещать население и искусственно менять этнический состав территорий. Она добавила, что за это время выехало из Крыма около 25 тысяч крымских татар.
"Официальные - около 50 тысяч человек, но реальные цифры могут быть даже в два раза больше. Многие ведь не регистрируются как внутренне перемещенные лица", - добавила она.
Ранее народный депутат Мустафа Джемилев говорил, что РФ завезла в Крым 300 тысяч россиян и это военное преступление. Также с Донбасса на оккупированный полуостров заехали 250 тысяч человек, среди которых и бандиты, отметил нардеп.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.
В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.https://www.segodnya.ua/regions/krym/u-zelenskogo-rasskazali-skolko-chelovek-rossiya-pereselila-v-okkupirovannyy-krym-1365262.html
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этотсенцов , настоятельно лезет в Украинский Парламент .
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сколько бабла задонатили ему еще и квартиру..хватит быть героем как савченко..
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заешь почему победил Голобородько?потому что только он,единственный умеет так виртуозно,так натхненно,так майстерно и так чувственно играть Зе!лупой на рояле...
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Режиссёр ещё не понял, что его ситуацию тупо использовали.
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«У нас забрали Крим», потрібно повернути «нашу бомбу», але це обговорювати не хочуть, обговорюють якусь незрозумілу «формулу Штайнмайера» -
Олег Сенцов.
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Это конечно красивые и правильные слова, но своим освобождением Сенцов не столько Европарламенту должен быть благодарен, сколько украинским спецслужбам, которые поймали субъекта, ради которого кацапы согласились на обмен.
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