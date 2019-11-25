 "Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В акции приняли участие несколько десятков активистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".
Активисты решили материально "помочь" россиянам и организовали так называемый "гумконвой". Принесли туда туалеты, туалетную бумагу с портретом Владимира Путина, нижнее белье и носки.
Организаторы акции говорят, принесли подержанные вещи, потому что вероятно, российский флот нуждается в сантехнике.
Читайте на Цензор.НЕТ: Мы обратимся к России и она нам вернет недостающее на кораблях оборудование, - Зеленский
"Однако, как это часто бывает в варварских странах, в плену, корабли пережили акты вандализма и туалетного надругательства. Мы, как более материально обеспеченная и культурно развитая нация должны помочь своим меньшим собратьям – россиянам", – рассказали организаторы акции.
Прямо на акции люди нарисовали так называемый новый флаг военно-морских сил РФ и медаль "За взятие унитаза".
Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы".
Также на Цензор.НЕТ: "Это не военные работали, это мародеры", - Хомчак о состоянии кораблей, которые вернули россияне
Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что на кораблях "не военные работали, это мародеры".
В России исчезновение с кораблей личных вещей украинских моряков объясняют тем, что вещи якобы сгнили. Пропажу унитазов представители РФ не комментируют.
Читайте также: "Сгнили", - в РФ объяснили пропажу личных вещей украинских моряков с захваченных бронекатеров
Автор фото и видео — Олег Богачук
что Порошенко - уже пол года как не президент...
Пусть напишут для таких как ты новую методичку...
Только сепарня вроде тебя может восхищаться как
козломордые ушлепки при 10-кратном превосходстве
напали на два патрульных катера и гражданский буксит...
и размазывать по монитору сопли на тему доблести в той ситуации...
Зеленський заявив, що РФ поверне вкрадене з кораблів обладнання
Сьогодні о 21:10•Рубрика
Російська Федерація поверне відсутнє обладнання, якого немає на переданих після річного полону військових кораблях.
Про це у черговому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, переданих на кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" не вистачає деякого обладнання.
"Але як я і обіцяв, з'являться списки чого немає. Ми звернемося до Росії - вона нам це поверне. А по-друге, у будь-якому разі через три місяці наші військові катери будуть готові", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, Хомчак заявив, що повернені українські військові кораблі розграбували мародери в РФ.
Крім того, Зеленський записав перший щотижневий відеозвіт. Це - новий формат, у якому він розповідатиме про робочі успіхи, перемоги, плани й невдачі.
Нагадаємо, що Зеленський пишається виключеннями з фракції "Слуга народу".
Раніше повідомлялося, що з фракції "Слуга народу" виключили народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова.
Скороход заявила, що вони з ще одним виключеним «слугою» Антоном Поляковим створять власну депутатську групу.
https://rubryka.com/2019/11/25/zelenskyj-zayavyv-shho-rf-poverne-vkradene-z-korabliv-obladnannya/
Активісти молодці !
Грузинський досвід 2008 підказав.
Ю. НЕСТЕРЕНКО: «РОССИЯ - АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО».
Генеральне консульство Російської Федерації у Львові (General Consulate of the Russian Federation in Lviv) чекає на панталони та обісрані унітази
вул. Левицького, 95, Львів, Львівська область, 79000
Телефон: 0322 750 577
Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський вважає озвучену кількість жертв Голодомору перебільшеною, так само, як і увагу до дати.
Пост із критикою він оприлюднив на своєму Telegram-каналі. Скорботу народу він назвав фальшивою.
"Знаєте, є люди, для яких смерть нічого не значить. Ні смерть однієї людини, ні смерті тисяч, ні смерті мільйонів. І намагаючись зробити свою фальшиву скорботу гротескнішою, вони кидають на ваги смерті все нові і нові цифри, впиваючись їхнім жахливим нарощуванням, немов приносячи жертви якомусь мерзенному ідолу", - написав він."Їм мало 3 мільйонів 700 тисяч померлих під час Голодомору. Їм мало 27 мільйонів, які загинули у Великій (!!?)Вітчизняній (!!?) Війні (!!!). Їм хочеться додати щось від себе. Щоб всі оплакували 3,7 і 27 мільйонів, а вони десять і сорок", - додав російський колаборант Бужанський.
- Я буду відповідати на це питання як військова людина. Тому що перед Україною багато загроз, і не всі вони полягають у військовій сфері. Загрози залишаються всі ті, що були й раніше. Наш східний сусід не відмовився від того, що Україна має бути сферою його впливу. У дискусіях, котрі ведуться на різних телевізійних шоу, наше суспільство чомусь хапається за найгірший варіант, що Росія може здійснити широку агресію, і починають думати, що все - завтра вже розпочнеться ця агресія. На моє переконання, і виходячи з того, що аналізує Генеральний штаб, ми прийшли до висновку, що відкрита військова агресія з боку Росії - не серед перших загроз, але є у переліку «крайніх» варіантів, хоча й найбільш віддалених.(Це говорить голова нашого Генштабу - Руслан Хомчак)
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2824697-ruslan-homcak-nacalnik-genstabu-golovnokomanduvac-zsu.html