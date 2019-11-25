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 Общество
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Все про:акция (1977) корабль (1292) посольство РФ (338) унитаз (4) Богачук Олег (935)

 "Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты принесли под здание посольства Российской Федерации в Киеве унитазы, мужские трусы и носки. Таким образом они протестовали против разграбления украинских кораблей российскими мародерами.

В акции приняли участие несколько десятков активистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

Активисты решили материально "помочь" россиянам и организовали так называемый "гумконвой". Принесли туда туалеты, туалетную бумагу с портретом Владимира Путина, нижнее белье и носки.

Гуманитарный конвой от Украины: под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье 01

Организаторы акции говорят, принесли подержанные вещи, потому что вероятно, российский флот нуждается в сантехнике.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы обратимся к России и она нам вернет недостающее на кораблях оборудование, - Зеленский

"Однако, как это часто бывает в варварских странах, в плену, корабли пережили акты вандализма и туалетного надругательства. Мы, как более материально обеспеченная и культурно развитая нация должны помочь своим меньшим собратьям – россиянам", – рассказали организаторы акции.

Прямо на акции люди нарисовали так называемый новый флаг военно-морских сил РФ и медаль "За взятие унитаза".

Гуманитарный конвой от Украины: под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье 02

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы".

Также на Цензор.НЕТ: "Это не военные работали, это мародеры", - Хомчак о состоянии кораблей, которые вернули россияне

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что на кораблях "не военные работали, это мародеры".

В России исчезновение с кораблей личных вещей украинских моряков объясняют тем, что вещи якобы сгнили. Пропажу унитазов представители РФ не комментируют.

Читайте также: "Сгнили", - в РФ объяснили пропажу личных вещей украинских моряков с захваченных бронекатеров

Автор фото и видео — Олег Богачук

Гуманитарный конвой от Украины: под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье 03
Гуманитарный конвой от Украины: под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье 04
Гуманитарный конвой от Украины: под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье 05


Источник: https://censor.net.ua/v3161737
 
   
 Топ комментарии
 
Чехи тоже вчера принесли под посольство ЦапЦапии:
"Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье - Цензор.НЕТ 1553
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Козломордый передай своему начальству на Лахте,
что Порошенко - уже пол года как не президент...
Пусть напишут для таких как ты новую методичку...
"Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье - Цензор.НЕТ 6041
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Чехи тоже вчера принесли под посольство ЦапЦапии:
"Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье - Цензор.НЕТ 1553
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комментарий отмечен как спам  
 
Это конечно забавно, но доблесть надо было показывать на море, а не у посольства с унитазами и трусами.)
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В следующий раз поплывёшь ты. Я договорился. "Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье - Цензор.НЕТ 4359
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Козломордый передай своему начальству на Лахте,
что Порошенко - уже пол года как не президент...
Пусть напишут для таких как ты новую методичку...

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Від слова Порошенко в усіх уклоністів починаються істерики і діарея - Бубочка їм пообіцяв відмінити призови, щоб вони не відчули дискомфорту під маминими юбками.
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Слово "парашенко" (наголос - на другому складі) чітко асоціюється із "мародер, офшори, барига, мальдіви,інкогніто, рубати руки, прикрути, свиногейт, лоліта, собача будка".
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Поклонников Мародера легко узнать по похабным низкосортным комментариям.
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Синку, ти повинен доблесно це пережити і не марати нижню білизну раніше, ніж отримаєш повістку до воєнкомату. ЗІ Тебе ніхто за язика не дьоргав, щоб принижувати українських воїнів - отримуй відсіч.
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Та хватит уже истерить сепар убоги...
Только сепарня вроде тебя может восхищаться как
козломордые ушлепки при 10-кратном превосходстве
напали на два патрульных катера и гражданский буксит...
и размазывать по монитору сопли на тему доблести в той ситуации...
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Нам нужны доблестные моряки, флот без тебя небоеспособен. Повестку можно получить в комиссариате по месту жительства.
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Добллясть говориш, унитаз на голову надень. Доблестный калмык.
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русня этот унитаз на мавзолей членена поставиттна праздник их госпереворота. а потом гундяевцы будут молиться.
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"біля себе ще й державу... "задолбала кацапня вонючая с гуглпереводчиком)))))
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шестой год войны а посольство работает
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Слышал как орали путин-*****, Зеленский-сцыкло. Г+Г даже не запикал почему то.
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Эта новость актуальнее сегодня чем новости из НБУ и бездействии МВД?
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Краще би взагалі не брали ті пограбовані кораблі🤔
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блаЗЄнський тоді не мав би приводу сфотографуватися та сказати: ...я просто пазваніл і ані вєрнулі бєз какіх лібо условій...
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ПОЛІТИКА

Зеленський заявив, що РФ поверне вкрадене з кораблів обладнання
Сьогодні о 21:10•Рубрика

Російська Федерація поверне відсутнє обладнання, якого немає на переданих після річного полону військових кораблях.

Про це у черговому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, переданих на кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" не вистачає деякого обладнання.

"Але як я і обіцяв, з'являться списки чого немає. Ми звернемося до Росії - вона нам це поверне. А по-друге, у будь-якому разі через три місяці наші військові катери будуть готові", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Хомчак заявив, що повернені українські військові кораблі розграбували мародери в РФ.

Крім того, Зеленський записав перший щотижневий відеозвіт. Це - новий формат, у якому він розповідатиме про робочі успіхи, перемоги, плани й невдачі.

Нагадаємо, що Зеленський пишається виключеннями з фракції "Слуга народу".

Раніше повідомлялося, що з фракції "Слуга народу" виключили народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова.

Скороход заявила, що вони з ще одним виключеним «слугою» Антоном Поляковим створять власну депутатську групу.
https://rubryka.com/2019/11/25/zelenskyj-zayavyv-shho-rf-poverne-vkradene-z-korabliv-obladnannya/
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Цікаво Зеленський особисто буде зустрічати повернення унітазів і трусів? Знову буде бородатим? "Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье - Цензор.НЕТ 6688
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Зря под посольство принесли. Все равно зелински выпросит это все у расиянцев себе уж не знаю зачем.
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Взятие УНИТАЗА "Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье - Цензор.НЕТ 8000
Активісти молодці !
Грузинський досвід 2008 підказав.
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Ейдера не вистачає голого коли він вішає своє останнє спіднє на огорожу з гаслом - Подавіться кляті окупанти!
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Макс Бужанський оскандалився цинічною заявою про Голодомор.

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський вважає озвучену кількість жертв Голодомору перебільшеною, так само, як і увагу до дати.
Пост із критикою він оприлюднив на своєму Telegram-каналі. Скорботу народу він назвав фальшивою.
"Знаєте, є люди, для яких смерть нічого не значить. Ні смерть однієї людини, ні смерті тисяч, ні смерті мільйонів. І намагаючись зробити свою фальшиву скорботу гротескнішою, вони кидають на ваги смерті все нові і нові цифри, впиваючись їхнім жахливим нарощуванням, немов приносячи жертви якомусь мерзенному ідолу", - написав він."Їм мало 3 мільйонів 700 тисяч померлих під час Голодомору. Їм мало 27 мільйонів, які загинули у Великій (!!?)Вітчизняній (!!?) Війні (!!!). Їм хочеться додати щось від себе. Щоб всі оплакували 3,7 і 27 мільйонів, а вони десять і сорок", - додав російський колаборант Бужанський.
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Тут недавно засняли зародження кацапа
"Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье - Цензор.НЕТ 126

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- Не претендуючи на державну таємницю, дозвольте запитати - якими Генеральний штаб бачить головні загрози, які постають зараз перед Україною, і які заходи вживаються, щоб ці загрози упередити?

- Я буду відповідати на це питання як військова людина. Тому що перед Україною багато загроз, і не всі вони полягають у військовій сфері. Загрози залишаються всі ті, що були й раніше. Наш східний сусід не відмовився від того, що Україна має бути сферою його впливу. У дискусіях, котрі ведуться на різних телевізійних шоу, наше суспільство чомусь хапається за найгірший варіант, що Росія може здійснити широку агресію, і починають думати, що все - завтра вже розпочнеться ця агресія. На моє переконання, і виходячи з того, що аналізує Генеральний штаб, ми прийшли до висновку, що відкрита військова агресія з боку Росії - не серед перших загроз, але є у переліку «крайніх» варіантів, хоча й найбільш віддалених.(Це говорить голова нашого Генштабу - Руслан Хомчак) "Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье - Цензор.НЕТ 4535
"Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье - Цензор.НЕТ 4253
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2824697-ruslan-homcak-nacalnik-genstabu-golovnokomanduvac-zsu.html
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Я бы пожертвовал свои стиранные трусы. Может, через Красный Крест скинемся русским на портки?
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