 "Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В акции приняли участие несколько десятков активистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

Активисты решили материально "помочь" россиянам и организовали так называемый "гумконвой". Принесли туда туалеты, туалетную бумагу с портретом Владимира Путина, нижнее белье и носки.

Организаторы акции говорят, принесли подержанные вещи, потому что вероятно, российский флот нуждается в сантехнике.

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"Однако, как это часто бывает в варварских странах, в плену, корабли пережили акты вандализма и туалетного надругательства. Мы, как более материально обеспеченная и культурно развитая нация должны помочь своим меньшим собратьям – россиянам", – рассказали организаторы акции.

Прямо на акции люди нарисовали так называемый новый флаг военно-морских сил РФ и медаль "За взятие унитаза".

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы".

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Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что на кораблях "не военные работали, это мародеры".

В России исчезновение с кораблей личных вещей украинских моряков объясняют тем, что вещи якобы сгнили. Пропажу унитазов представители РФ не комментируют.

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Автор фото и видео — Олег Богачук











