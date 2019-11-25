 "Будем встречаться раз в неделю", - Зеленский обещает регулярные видеообращения. ВИДЕО

Видео появилось на канале "Зе!Президент" в Youtube, информирует Цензор.НЕТ.
В снятом на ходу ролике продолжительностью 12,5 минут глава государства рассказывает об успехах власти за прошедшую неделю и делится планами на будущее.
Так, в этом обращение Зеленский упомянул возвращение захваченных Россией год назад кораблей, назначенную дату встречи в нормандском формате, успешное голосование за земельную реформу и открытие моста в Станице Луганской.
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Он также анонсировал реформы в сфере оказания неотложной медицинской помощи, упомянул ДТП, в которое попал уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба и выразил соболезнования близким погибшего на Донбассе комбрига Евгения Коростелева.
ну ты и сравнил !
БГ, извини, но Мудаков много
Kostiantyn Yelisieiev
З наближенням Нормандського саміту серед наших партнерів зростає занепокоєння щодо можливих сепаратних домовленостей Києва з Москвою, прикриваючись Парижем і Берліном. Схоже укр МЗС відсторонено від підготовки до саміту. Рада та суспільство мають знати, з чим їдемо до Парижа.
Работайте так, чтобы МЫ ВАС ХВАЛИЛИ! А вешать лапшу уже хватит - больше не осталось места для лапши. Наелись мы лапши. Дайте дышать, дайте жить людям, не только депутатам и Вам! Спасибо.
Не эти куцые выжимки, что в статьях, а именно видео
✌🏻
ГордонаГондона такими не вважати...
А новини, звичайно, дуже цікаві, в стилі
Чи ти жива, моя кузино,
чи самогону нагнала,
чи отелилася корова,
чи опоросилась свиня ...
Відверто?? Так мене там нема!! Там відосік! І все! Схаменіться! Прийдіть до тями!Сядьте напроти журналістів і розкажить що зроблено і потребуемо відповіді на конкретні питання 3-4 журналістів.І не натворіть дурниць 9 числа. Інакше будете людиною без Батьківщини!!!
Врать можно хоть каждый час.
Скоро в ТВ будут плеваться.
Осилишь, Зе?