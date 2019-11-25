 "Будем встречаться раз в неделю", - Зеленский обещает регулярные видеообращения. ВИДЕО

Видео появилось на канале "Зе!Президент" в Youtube, информирует Цензор.НЕТ.

В снятом на ходу ролике продолжительностью 12,5 минут глава государства рассказывает об успехах власти за прошедшую неделю и делится планами на будущее.

Так, в этом обращение Зеленский упомянул возвращение захваченных Россией год назад кораблей, назначенную дату встречи в нормандском формате, успешное голосование за земельную реформу и открытие моста в Станице Луганской.

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Он также анонсировал реформы в сфере оказания неотложной медицинской помощи, упомянул ДТП, в которое попал уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба и выразил соболезнования близким погибшего на Донбассе комбрига Евгения Коростелева.