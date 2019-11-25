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 Политика Украины
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Все про:видеообращение (10) Зеленский (3742)

 "Будем встречаться раз в неделю", - Зеленский обещает регулярные видеообращения. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, посвященное главным событиям прошлой недели. Такой формат он обещает сделать постоянным.

Видео появилось на канале "Зе!Президент" в Youtube, информирует Цензор.НЕТ.

В снятом на ходу ролике продолжительностью 12,5 минут глава государства рассказывает об успехах власти за прошедшую неделю и делится планами на будущее.

Так, в этом обращение Зеленский упомянул возвращение захваченных Россией год назад кораблей, назначенную дату встречи в нормандском формате, успешное голосование за земельную реформу и открытие моста в Станице Луганской.

Читайте на Цензор.НЕТ: Негативное отношение к действиям Зеленского с августа выросло вдвое, - опрос Деминициатив и КМИС

Он также анонсировал реформы в сфере оказания неотложной медицинской помощи, упомянул ДТП, в которое попал уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба и выразил соболезнования близким погибшего на Донбассе комбрига Евгения Коростелева.

Источник: https://censor.net.ua/v3161714
 
   
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Я предлагал с самого начала , по примеру Рузвельта , еженедельньіе телеобращения к нации. Мощное оружие...
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Такий формат "кварталу" підтримають перш за все продавці автомобільних склоочисників.
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Хоть как-то пробивается сквозь порохоботский флуд до Украинцев. Молодец Зе!
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вирішило заховатися в смартфоні...а шо? народу ж подобалися його блювотні звернення то про стадіон 19-го о 19-ій! то закидони про аналізи, які воно також перетворило в кіно...Кіношне чмо-хавайте, кого обрали!
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Ну шо тут казати, сам собі режисер ти наш - «Оскар» тобі в дупу!!!
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ежеНЕДЕЛЬНЫЙ МУДОЗВОН

БГ, извини, но Мудаков много "Зустрічатимемося раз на тиждень", - Зеленський обіцяє регулярні відеозвернення - Цензор.НЕТ 2207
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Зеля решил, что раз в неделю выходить из наркотической комы для зелохтората будет достаточно...😂
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Очень надеюсь, что не все каналы заставят транслировать это недоразумение.
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побольше в утюги и блендеры , в фены и в кондиционеры - стошнит быстрее не в брежневсие же мы живем...
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еще одна очень реальная проблема




Kostiantyn Yelisieiev
З наближенням Нормандського саміту серед наших партнерів зростає занепокоєння щодо можливих сепаратних домовленостей Києва з Москвою, прикриваючись Парижем і Берліном. Схоже укр МЗС відсторонено від підготовки до саміту. Рада та суспільство мають знати, з чим їдемо до Парижа.




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вот этот весь чес, что на цензоре, делаю вывод, цензор - порохоботы, слыште, я не голосовал за Порошенко, аднако я его признал как президента и желал ему здоровья. В превом туре голосовал за Гриценко, во втором за Зе, Наш Зе, Гимн Рачки написал в 2015 году, все отстсут сделать круче https://www.youtube.com/watch?v=MYKF3kScfIs.
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Вы там на его фейс в титрах пасматрите, абьязательнос.
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Владимир! Вы бы лучше вживую пообщались с теми, кто в Раде заседает. Зачем нам Ваши ролики? Зачем Вы на это будете тратитить время? И деньги тоже. Ну зачем? Нам нужно совсем другое, а не "хвали мене моя губонька".
Работайте так, чтобы МЫ ВАС ХВАЛИЛИ! А вешать лапшу уже хватит - больше не осталось места для лапши. Наелись мы лапши. Дайте дышать, дайте жить людям, не только депутатам и Вам! Спасибо.
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Ви дійсно вважаєте, що маріонетка Бєні може самостійно працювати?
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сначала подумалось без охраны)) без велика то и так понятно,украина киношная, не голландия)) люди проходили молча,хотя вова очень хотел здороваться и ждал положительной реакции)) дождался только от одной радостно-удивленной пары (судя по возгласам) и следующего мужичка с драсте)) наверное других отбрасывали амбалы по ходу движения))
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Иногда очень хочется выразиться, но тут даже нет слов и букв.
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с тобой что говорить что слушать, себя не уважать
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Пане Презіденте, введіть на Неньки Хунту негайно, Ви ж Головнукомандувач, от і командуйте. Ненька - Понад Усе.
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після 9-го у Вас будуть усі козирі на руках.
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Мне понравилось, новая форма обращения к народу. Ретрограды бунтуют, плюются, но со временем привыкнут. Электричества тоже поначалу боялись, и машин.
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ну просто за*бал,своими видосиками, пока есть еще время лучше беги Моника, беги ......
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ОНО ничего не поняло НИ-ЧЕ-ГО! И не поймет! Оно только любит себя в кадре , коль нет уже сцены. А на остальных ему насрать, кому оно обицяло несправившись свалить на 101 день! Это оно обещало лично!
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А чего это не в живую? Может "царь не настоящий"?!
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Мне понравилось видеообращение.
Не эти куцые выжимки, что в статьях, а именно видео

✌🏻
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а о зашкварах рассказал? не могу смотреть и слушать - скажите кто-нибудь.
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привыкай думать самостоятельно - сам посмотри видео и сделай свои личные выводы, что ж ты все ждёшь, когда тебе кто-то разжует и в рот положит.
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Ты так не повзрослеешь как личность. А я тебе добра желаю 😜😁
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Краще один раз на три місяці прийти на інтерв'ю до журналіста... До нормального журналіста - журнашлюх ґ+ґ та Гордона Гондона такими не вважати...
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Так там вже премєр-міністр мав кожного тижня щось розказувати. Але так як, крім скандалів, інших новин нема, то він дав собі спокій з цим.
А новини, звичайно, дуже цікаві, в стилі
Чи ти жива, моя кузино,
чи самогону нагнала,
чи отелилася корова,
чи опоросилась свиня ...
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"Ми пахали !"- сказала Муха , сидячи на рогу у Вола! Які ми повернули кораблі? Росія відрапортувала перед трибуналом ,що виконала їх рішення , а перед іншими сказала що це "жест доброї волі" , А Українцям повернула в рамках кримінального провадження! А Українська влада як в рот води набрала ... Вова мультики знімає ! А що зручно і питань ніхто не може задати ! Ляпай що завгодно ...
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обещал снова обещать... успешное голосование это конечно успех, а за земельную реформу в том виде нет
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Ну и правильно. Снял видеобращение - и гулять. Все равно делать нефиг.
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Напенвне Ви щось все таки нерозуміете ,Президенте! Зняти Вами відредактоване відео апріорі неможна назвати "зустріч". Ви говорити про те і скільки хочете часу, на тему яку хочете.
Відверто?? Так мене там нема!! Там відосік! І все! Схаменіться! Прийдіть до тями!Сядьте напроти журналістів і розкажить що зроблено і потребуемо відповіді на конкретні питання 3-4 журналістів.І не натворіть дурниць 9 числа. Інакше будете людиною без Батьківщини!!!
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Вовка, а тебе правду кто-нибудь говорит? Ну типа про голого короля сказочку например почитать ... Иносказательную аллегорическую правду, ну штоб не ранить чуткое эго звезды?
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А Зе сообщил России какие размеры трусов нужно возвращать?
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Толку ноль.
Врать можно хоть каждый час.
Скоро в ТВ будут плеваться.
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да на фиг ты надо со своими обращениями. тут был сенька вор куля в лоба и петрушка мародер задолбали брехней на долгие годы
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Не хватает одного, Пан Президент - извинений перед Пани Тимошенко.
Осилишь, Зе?
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