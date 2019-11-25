 Мы обратимся к России и она нам вернет недостающее на кораблях оборудование, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом Зеленский заявил в очередном видеообращении в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на переданных кораблях "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" не хватает некоторого оборудования.
"Но как я и обещал, появятся списки чего нет. Мы обратимся к России - она нам это вернет. А во-вторых, в любом случае через три месяца наши военные катера будут готовы", - заявил Зеленский.
Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"
Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".
Ну,хто його вибрав заслуговують на таке відношеня!
Welcome to reality - тепер на душу почнуть чавити гіркі борошна сорому.
оно необучаемо в принципе
А ха ха ха ха оно необучаемо в принципе
міняє не знімає, не пере, та блін з цією етикою, хай не витрясає!!
Прям возьмет и вернет?? Это он так шутит, или на самом деле так считает?
Расия забрала оборудование именно для того, чтобы лично Зеле его вернуть с помпой!
Проси уже Россию с Донбасса уйти и Крым вернуть.
П.С.
Идиот, прости господи...
Що робити? Вішати зеленого мародера!
Де воно взялось на нашу голову ?!!!!!
Подарунок від Суркова з Малофєєвим.
Група аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру підготувала відеоролик, у якому зібрано всі антиукраїнські кпини лідера президентських перегонів, шоумена Володимира Зеленського та його "Кварталу 95".
Сюжет "Антиукраїнський гумор Зеленського" містить різні скетчі за майже півтора десятки років, починаючи від ранніх виступів криворізького "95-го кварталу" в Москві ("Звертаюся до людини, від якої залежить моя… та що там моя - доля всієї України: Володимире Володимировичу!..") і закінчуючи порівнянням томосу про автокефалію з "термосом".
У нарізці - жарти про "********* палички для "Беркуту", які будуть виробляти електрику, якщо бити майданівців; про Україну - акторку німецького порнофільму, яка готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого бок; про те, що у відповідь на окупацію Криму Зеленський "погрожує" вивести всіх дівчат з Москви; про Ющенка - "синьйора-Голодомора" та багато інших.
"Смішно?.." - риторично запитує Група аналізу гібридних загроз УКМЦ.
Антиукраинский юмор зеленского (подборка)