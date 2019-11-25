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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3742) корабль (1292)

 Мы обратимся к России и она нам вернет недостающее на кораблях оборудование, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация вернет недостающее оборудование, которого нет на переданных военных кораблях "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

Об этом Зеленский заявил в очередном видеообращении в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на переданных кораблях "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" не хватает некоторого оборудования.

"Но как я и обещал, появятся списки чего нет. Мы обратимся к России - она нам это вернет. А во-вторых, в любом случае через три месяца наши военные катера будут готовы", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это не военные работали, это мародеры", - Хомчак о состоянии кораблей, которые вернули россияне

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Источник: https://censor.net.ua/n3161704
 
 
 Топ комментарии
 
Йханий бабай))Він справді Клован))
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Идиот малохольный... Господи, за что?!
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А тебе говорили...думайТе...а ты не смог...теперь хлебай...😀
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Він нас вважає ідіотами.
Ну,хто його вибрав заслуговують на таке відношеня!
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А пам'ятаєш як ти мене тут матюками крив, кротику?
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Я з великим задоволенням вперше поставлю тобі тайк. Щиро. Я за тебе радий. Справді.
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а я нет. потому что я не верю в их прозрение. они желудки. стало меньше жратвы - ворчат недовольно. кинь им косточку - радостно виляя жопой опять начнут за шмарклю топить
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Що, невже? Новий державний будуй такий "справедливий", що паркан сечі в очі припинив діяти?
Welcome to reality - тепер на душу почнуть чавити гіркі борошна сорому.
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Обещал:- Кожен з нас президент. Оказалось-: Кожен з нас клоун. Ещё 4,5 года!
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Ты за себя говори... Я ещё зимой писал, что ЭТО БУДЕТ... А мне не верили, кляли и "посылали"...
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пздц ... этот юмАрЫст еще в 95 квартале выступает а не президент !!! Мы обратимся к России и она нам вернет недостающее на кораблях оборудование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3887
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Что, "зелебобик", "приход" поймал? "Разочаровашка по башке огрела?!". Подожди.... "Ещё не вечер...". Ты его ещё и клясть будешь... Только не на форуме, "показушно", а в душе, скрежеща зубами... Читая тебя, вспоминаю концовку анекдота: "Со, не дысись?... А как дысял, как дысял!...". Я же помню, как тебе, последние годы, "Порох" "жить мешал", "в компот ссал", и "какашки на бутерброд, намазывал...".
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"Я не лох" чаще всего говорит именно ЛОХ!
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Він - таки ні. 73 відсотки, які його обрали - таки так!.
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Идиот малохольный... Господи, за что?!
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А ха ха ха ха
оно необучаемо в принципе
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Смотрю на НЕЛОХА и то ли плачу, то ли ржу. Скорее всё сразу. БИС!!! Одно из лучших выступлений актёра разговорного жанра!
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Разговорный жанр он давно перерос. Нелох вообще не устает расти над собой. Вот, несмотря на занятость и усталость от негатива, дорос до артиста-метеориста.
Мы обратимся к России и она нам вернет недостающее на кораблях оборудование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5700
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Дурень. Росія не для того знімала, крала ці речі, щоб віддавати. Це одне й те саме, якщо злодій украде у тебе щось, а я звернусь до злодія з проханням віддати.
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Приблизно так я бачу Зе в цій ситуації:

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Ти головне не брийся, поки все не віддадуть.
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Краще б пообіцяв по великому не ходити. Може кацапи змилувалися б та віддали швидше. Хоча навряд.
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І труси хай не міняє не знімає, не пере, та блін з цією етикою, хай не витрясає!!
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тепер лобок прийдеться не брити, леночці
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кто-нибудь, объясните ему что с парашей это так не работает) аппаратура давно продана на запчасти а медные трубопроводы на вторчермете. можно попробовать вернуть унитаз тк они все равно не умеют им пользоваться...
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И ведь вернёт. *****-то это раз плюнуть - главное создать дополнительны авторитет своему протеже.
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не-не, у ***** нет такой задачи. задача - создать критическую революционную ситуацию в Украине, чтобы часть народа Украины откровенно ненавидели зе-команду (действующую власть) и перешли к радикальным действиям по свержению. Это абсолютно тот самый рецепт, который уже был использован с властью рыгов. Максимальное ослабление экономики страны (разграбление) - разгон революционной ситуации - провокация силовых противостояний и свержения власти - запуск механизмов сепаратизма в регионах через местные органы власти (на этот раз кроме регионов юго-востока (Харьков, Одесса) могут инспирировать аналогичные действия как минимум в Закарпатье).
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И Крым с Донбассом вернут? Так-то на фоне всего того, что они украли у нас, то это оборудвание - капля в море.
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Да ладно!
Прям возьмет и вернет?? Это он так шутит, или на самом деле так считает?
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Он - нет. Он считает,что зебилы поверят,а через 3 дня забудут.
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Новая тема для "лиги смеха" . Когда он молчал после выборов , было даже страшно , а теперь смешно и досадно . Зеля , я готов подарить унитаз , для чего унижаться ?
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Не, если ты там так стоишь, то пусть и Крым с Донбассом назад привезут.
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Из Оружейной Палаты Кремля вернут унитазы? Сомневаюсь.
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" вы сами свинтили. у нас ничего нет!" из серии ихтамнет.
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Поверніть будь-ласка унітази і 20 трусів моряка Ейдера. Потужне звертання.
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Зеленський свято вірить в чесність і добрі наміри *****.
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Ага,щас! Зенелох не вірить ху&лу,але вірить,що зенелохи його лохторату повірять йому,а за 3 дні забудуть.
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зеленский тебе твой шеф путлер это пообещал??? предатель долбанный.
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а потом кацапы догонят и ещё раз дадут !
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Пока Россия не вернет недостающее оборудование наших катеров Щеленский не будет стричься
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Пока Россия не вернёт недостающее оборудование, трусы стирать не буду - Зеленский
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Ідіот!! Догонить і поверне))!! Казковий Ідіот))!! Соплі витри))
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Точно!
Расия забрала оборудование именно для того, чтобы лично Зеле его вернуть с помпой!
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А чего мелочиться?
Проси уже Россию с Донбасса уйти и Крым вернуть.

П.С.
Идиот, прости господи...
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Я так понял,Зеля приболевший?И кажись на всю башку.
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это врядле - лучше просто не сдаватся в плен - и никаким приказам мародера не следовать - они плохо кончаются
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зеля збирається здати в полон всю державу.
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Зелений мародер здає всіх.
Що робити? Вішати зеленого мародера!
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ГОСПОДИ !
Де воно взялось на нашу голову ?!!!!!
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Проект ;Буратіно;.
Подарунок від Суркова з Малофєєвим.
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Если и вернет то только то о чем сама и заявляла, это боеприпасы и радиооборудование.
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вернут набор радиодеталей которые остались от раций и зеля скажет ok
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Выше - список украденного россиянами имущества на украинскизх кораблях
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ВВХ лично унитазы с трусами на Нормандскую встречу притащит.чтобы Организму вернуть Мы обратимся к России и она нам вернет недостающее на кораблях оборудование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3395 Мы обратимся к России и она нам вернет недостающее на кораблях оборудование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3491
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Св'ято наближається)). Зе, скільки людей піднімуть з вами тост за новий рік Залізного пацюка?
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а че не обратился раньше чтоб не снимали
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Я конечно понимаю, что Зеленский - Президент и ему все виднее. Однако такую ахинею нести.... Как-то невдобно за Президента.
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Гадаю тепер можна уже з повною впевненістю сказати- Зеленський таки довбонутий. Як *****. На всю голову.
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А мы вас предупреждали

Група аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру підготувала відеоролик, у якому зібрано всі антиукраїнські кпини лідера президентських перегонів, шоумена Володимира Зеленського та його "Кварталу 95".
Сюжет "Антиукраїнський гумор Зеленського" містить різні скетчі за майже півтора десятки років, починаючи від ранніх виступів криворізького "95-го кварталу" в Москві ("Звертаюся до людини, від якої залежить моя… та що там моя - доля всієї України: Володимире Володимировичу!..") і закінчуючи порівнянням томосу про автокефалію з "термосом".
У нарізці - жарти про "********* палички для "Беркуту", які будуть виробляти електрику, якщо бити майданівців; про Україну - акторку німецького порнофільму, яка готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого бок; про те, що у відповідь на окупацію Криму Зеленський "погрожує" вивести всіх дівчат з Москви; про Ющенка - "синьйора-Голодомора" та багато інших.
"Смішно?.." - риторично запитує Група аналізу гібридних загроз УКМЦ.

Антиукраинский юмор зеленского (подборка)
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Рашка могла потерять десятки миллиардов долларов от введения новых санкций по международному трибуналу,взамен НЕЛОХу вернут три унитаза по 100 долларов...😁 Рашке ещё надо сделать прямую трансляцию, как нелох встречает унитазы на родине...😁
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Самолет с унитазами торжественно встретит в аэропорту лично Зеленский и поздравит их с освобождением из российского плена. В обмен на унитазы будет отпущен какой-нибудь ценный свидетели или же будет закреплен внеблоковый статус в конституции....
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