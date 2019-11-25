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Все про:дискриминация (80) оскорбление (82) Польша (5000) украинцы (3040) заробитчане (379) студенты (485)

 "Украинская курва, #баная уборщица заняла мое место в поезде", - польскую студентку отстранили от учебы за оскорбления украинки в интернете. ВИДЕО

Студентка медицинского факультета записала видео, в котором пожаловалась на украинку, якобы занявшую выкупленное ею место в поезде. Из-за прозвучавших в адрес украинки оскорблений девушку отстранили от учебы, а прокуратура начала расследование. Внимание! Ненормативная лексика!

Скандал разразился в Варминско-Мазурском университете в Ольштыне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Wprost.

Студентка-медик разместила в социальной сети видео, в котором пожаловалась на свою соседку по поезду - украинку.

"Она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить. Если украинские женщины не могут себе такое позволить - не отпускайте их. Я должна была бы пойти к кондуктору, но я добрая к животным", - сказала девушка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Поножовщина среди украинцев в Кракове: двое молодых людей пырнули третьего ножом

Администрация университета отстранила студентку от занятий и подала в прокуратуру заявление о возможном совершении преступления на почве расизма.

"В университете нет и никогда не будет места для проявлений расистского, ксенофобского или уничижительного поведения к лицам разного пола, расы, этнической принадлежности, национальности, религии, вероисповедания, убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации или обездоленных", - сказано в заявлении учебного заведения.

После этого студентка записала еще одно видеообращение. Она заявила, что не поддерживает национализм и дискриминацию и назвала инцидент "шуткой".

"Простите, я не подумала, я просто дура", - сказала студентка.

Также на Цензор.НЕТ: Украинец Сировацкий, летом в Польше спасший людей после ДТП, получил польское гражданство

Источник: https://censor.net.ua/v3161688
 
 
 Топ комментарии
 
...ну у нас тут президент всю страну в проститутки зачислил. И Украинок как туристический бренд. И ничего, живём и далее, как ни в чём не бывало.
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Їй поталанило, що ноги і тулуб не поїхали в різних вагонах,- я знаю наших українських жінок. "Украинская курва, #баная уборщица заняла мое место в поезде", - польскую студентку отстранили от учебы за оскорбления украинки в интернете - Цензор.НЕТ 2465
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Берлін -поджигатель войньі? ИУДА ПАРХАТА. Німецькі комуняки підтримали гітлера хоч знали що самі собі яму копають. По чиїй вказівці?другого пархатого "синжида"
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Жирик,просто старий пі..ар виживший з розуму,, як і Окурок!
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Не думаю. Что у ***** в уме, то у Жирика на языке.
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Оперативно поляки отреагировали - молодцы!
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Они отреагировали потому что так положено, толерантность и пр.
Но большинство поляков думают так же как она.
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Але цей випадок ще раз довів, що спо, атку потрібно думати, а потім робити, про що польська студентка і сказала в кінці. І це у вигідному світі віьрізн, є рюпольку не лише від кацапів, але й від зебілів.
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просто дура? та не... ты не просто дура... ты глупая и себялюбивая курица
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Їй поталанило, що ноги і тулуб не поїхали в різних вагонах,- я знаю наших українських жінок. "Украинская курва, #баная уборщица заняла мое место в поезде", - польскую студентку отстранили от учебы за оскорбления украинки в интернете - Цензор.НЕТ 2465
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судячи з першого відео, то була руска курва..... там звучить фраза "не панімаю"
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...ну у нас тут президент всю страну в проститутки зачислил. И Украинок как туристический бренд. И ничего, живём и далее, как ни в чём не бывало.
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После этого студентка записала еще одно видеообращение. Она заявила, что не поддерживает национализм и дискриминацию и назвала инцидент "шуткой".
"Простите, я не подумала, я просто дура", - сказала студентка.
...
Ти диви, як kurwica завищала. Неначе шляхтянка під гайдамацьким ножем )))0))0))
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А може і курва..
Ми ж не знаємо що то за дівиця...
Може то розбірка між двома курвами.
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Але знаємо точно, що одна з них польська дура. "Украинская курва, #баная уборщица заняла мое место в поезде", - польскую студентку отстранили от учебы за оскорбления украинки в интернете - Цензор.НЕТ 3320
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я не буду нікого засуджувати, бо серед ниших такі курви є... що ой йой...
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То ж так, але в даному випадку, виходячи з наданої інформації ЦН моє твердження має непогані шанси на достовірність.
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Второе обращение правильное.
Дело не в шовинизме. Просто Дура.
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Гітлер теж був "ноядобрьій к животным".
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Нк унижайтеесь не едтьте в польшу,У меня друзей полно которое ощутили не менее унижение от поляков,зачем вы едете в эту Польшу,по моему там такое же отношение высокомерие,расисткое к украинцам как и в Мордоре,сколько только новостей было на цензоре за избиение как узнали что с Украины,а сколько так не в прессе,только власть публично наши союзники,а поляки в большинстве ненавидят нас
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Отношение в целом вполне справедливое, как к хорошим батракам - презрение и высокомерное снисхождение.
Мы к ним едем, не они к нам.
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Вони їхадо нас в 80-90-і і непогано заробили на нас
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Ну что ты гонишь-то а? Я в Польше с 2015 года и никакой ненависти к украинцам не заметил. В Польше тоже есть гопота, социальное дно, вот с ними и связаны как раз такие истории с нападениями и избиениями.
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Что самое печальное среди польской молодежи такое отношение не редкость.
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Та хрен его знает, как к этому относится. Не, поскольку это по нам рикошетит, то нам, конечно, не нравится. С другой стороны, Польша, Австрия стараются защитить своё пространство от "понаехавших", потому что, на примере остальной Европы, видят, чем это оборачивается. И не надо мне тут закидывать, что арабы халявщики, а мы роботящi и пи"дец какие молодцы. Среди наших там тоже быдла хватает - аж через край.
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С этими существами мы должны теперь помириться? "Украинская курва, #баная уборщица заняла мое место в поезде", - польскую студентку отстранили от учебы за оскорбления украинки в интернете - Цензор.НЕТ 3787


"Украинская курва, #баная уборщица заняла мое место в поезде", - польскую студентку отстранили от учебы за оскорбления украинки в интернете - Цензор.НЕТ 3168

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У Польщі Українці більш захищені ніж в Україні.Ось така муйня.
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Польша лишний раз доказывает, что является цивилизованной страной. Там есть шовинисты, ксенофобы и расисты, как в любой другой стране, но реакция на их выходки всегда жесткая и быстрая.
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Завтра та українка верифікує диплом і буде лікарем.
А кобіта прийде до неї проситися санітаркою. "Украинская курва, #баная уборщица заняла мое место в поезде", - польскую студентку отстранили от учебы за оскорбления украинки в интернете - Цензор.НЕТ 4239
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нет украинских врачей в Польше. Так что не придет.
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Всё правильно. Пока мародёры обворовывали Украину, а обворованный народ торговал, поляки много и трудно работали на свою страну. Украинцы для €вропейцев - это как папуасы для белых. Не знали? Что ж, добро пожаловать в реальность!
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Эх хорошо сейчас не мародеры...
ЗП растут, налоги падают, коммуналка уже чуть ли не бесплатно. А главно на мировой арене лидеры да и ВВХ сам сдался увидив нового сильного преЗЕдента!
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Если она такая богачка почему не заказала себе лимузин?! а едет вместе с нищебродами неграми индусами цыганами и бомжами в одном вагоне???......тю!
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глупая девочка, а теперь клеймо на всю жизнь, дедушка гитлер тоже так думал, но недолго.
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какое там клеймо, поляки ее на руках носить будут, она сказала то что они все думают.
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и ччто ? В Славянске в ночном клубе из-за песни "Офицеры, россияне" избили заммэра "Украинская курва, #баная уборщица заняла мое место в поезде", - польскую студентку отстранили от учебы за оскорбления украинки в интернете - Цензор.НЕТ 9349
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Заместитель городского головы Славянска Андрей Рубан стал жертвой агрессивных россиян, отдыхавших в одном из ночных клубов города, когда попытался добиться прекращения исполнения песни Олега Газманова «Москва, звонят колокола»мм
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І що би ті пшеки робили, якби українці не будували і не піднімали добробут Польщі.
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Поляки много пахали сами, пока не стали зарабатывать и смогли позволить себе нанять хахлов.
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работали бы у себя и получали нормальную зарплату, как их соседи чехи.
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обiсцялася, курва шмарката? пiджала вже хвоста, пся крев?
думаю, ти себе не признала б дурепою, якби не реакцiя керiвництва вищi, тобто ти ще й обiсралася, шмаркачка придуркувата.)
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Поляки вообще не умеют себя вести. За это их и не любят во всем мире .
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Народ, который не хочет строить свое государство, который выбирает открытого предателя на должность президента всю свою историю будет рабом то у одного соседа то у другого
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Поляки всегда были немцами для украинцев и украинцами для немцев. У них очень ущемлено самолюбие из-за того что они в Германии чернорабочие, и свои недостатки они компенсируют за счет унижения других. Гопническая психология. Ущербная.
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Может она не дура,а жертва рогатой скотины...
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А че правду сказала. Понаехавших нигде не любят. Украинцы не нужны самой Украине и государству зачем же они нужны полякам?
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Вообще если она купила два кресла, то имела полное право прогнать украинку, но видимо не смогла. А украинка наверно не поняла, как это человек может сидеть на двух местах.)
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Панство сране. На початку 80-х сиділи тут вахтовим методом на колишній Ботвіна і Рясне в своїх засраних вагончиках. Як цигани, немилися, з дітьми і в кожної польки папіроса в морді. Гендельом займалися. Маємо там родину то тоді в нас в хаті штабелями спали на підлозі, зжирали все що є в хаті, з собою нічого неприносили, в кращому випадку маленький блок дональда чи фіксі-фокс дітям, решта порахована і продавалася на краківському. Батьки були холодні від тих родичів. коли вивезли звідси все золото то поперли на росію в маскву. там теж вичищали ювелірки. Тягнули з собою бабло шо аж з них тріщало. Жлоби і бариги по крові. Тепер стали шляхтою. Часто коло Личаківського цвинтаря бачу як вони себе ведуть, кричать, ржуть, по тротуару фіг обійдеш, бо господарі приїхали. Прикро
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Это была монахиня -девственница? Целомудренная девушка? Эталон скромности?
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Спроектуйте ситуацію на нашу українську дійсність де не бракує расових і національних принижень...І також не бракує подібних вар"ятів і варяток.Спроектуйте і погодьтеся - Польща стала цивілізованою,правовою державою...Бо головне не правопорушення - а реакція на нього...
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гей, русня , чечнякруто а дівці та іншим повчання, щоб думали, що від себе зливати в мережу
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мале, дурне, ціни собі не складе..... життя навчить.....
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