 Экономия, логистика, мобильность, - украинские полярники объяснили, зачем им корабль. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео с разъяснением выложено на странице Национального антарктического научного центра.
"Как известно, недавно правительство Украины, впервые за все годы независимости и спустя почти два десятилетия после последнего рейса украинского судна в Антарктике, выделило средства на приобретение собственного научно-исследовательского судна ледового класса для исследований в Мировом океане и Антарктиде.
Почему нам нужно собственное судно и какие новые перспективе оно открывает?
- прекращение ежегодного фрахта иностранных судов для обслуживания украинской антарктической станции "Академик Вернадский", то есть все средства пойдут на прямые расходы без "маржи" судовладельцев;
- улучшение доступа к нашей станции: добираться до нее можно будет не только в чрезвычайно короткий летний период, а и с весны по осень, от 5 до 7 месяцев в году;
- появление в составе УАЭ (украинской антарктической экспедиции) морского отряда, то есть возобновление научных исследований Южного океана, который является перспективным регионом с точки зрения природных ресурсов и одновременно ключевым звеном механизма формирования глобального климата планеты;
- участие украинских ученых в совместных исследованиях (в частности геофизических, биологических и морских) не только вокруг архипелага, где находится наша станция, но в самых отдаленных уголках Антарктиды, а в перспективе - и в Арктике, что является актуальным в связи с изменениями климата на нашей Планете;
- возможность кооперироваться в консорциум с другими странами, которые имеют свои полярные станции, но не имеют своего флота, и таким образом вернуть часть вложенных средств;
- качественное ускорение темпов модернизации станции, которая сейчас проходит капитальный ремонт, а в перспективе должна быть расширенной;
- доставка на станцию качественных отечественных продуктов питания, вместо закупки их за рубежом", - говорится в заявлении.
25.11.2019 г.
По вскрытию госрезерва. Это уголовное дело по факту хищения. Кто расследует непонятно, но точно не ГБР.
В Украине распечатаны оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна. Официальное объяснение -обновление запасов. Это ложь. Реактивация запасов закончилась в октябре.
После отъезда миссии МВФ и отсрочки получения кредита, команда Зеленского приняла решение по техническому решению в вопросе судьбы "Приватбанка" .
За основу рабочей версии в вопросе "Приватбанка" взята версия слияния двух банков с преобладающей долей государственного участия "Ощадбанк" и "Приватбанк". "Излишняя" структура банковской сети будет реализована через специализированные аукционы, т.е. даром. Идет обсуждение компании юридического сопровождения для этого проекта.
24.11.2019 г.
Вчера Разумков два часа беседовал с Палицей. Содержание разговора нам неизвестно.
Попытка Коломойского захватить стоянку автомашин перед главным офисом "Приватбанка" не удалась. Участие его предприятий в торгах признано не законным.
Рон ван Роден, руководитель миссии МВФ в Украине выступил вчера с презентацией своего доклада перед комиссией "credit meeting" . Краткое "нет, пока ..." и присутствующим раздали доклад в 12 страниц. Комитет соберется во вторник и создаст рабочую группу для наработки предложений для Украины.
Пусть Пингвинам пропагандируют Антарктиду в смартфонах.
С их портретами партии, которые греют их дом;
С их оранжевой краской и планом на год вперед,
С их билетами в рай на корабль, идущий под лед.
Смотря, о каких продуктах говорить. Или только для этого кораблик и нужен?))
жаль шо шакаладная кузня не успела освоить выпуск дерижаблей(
я теж так зрозумів коли прочитав, що ми за Арктику воюємо...
а я був впевнений, що сюжет про Антарктику...
А если серьёзно, )(уй им в сраку, этим псевдополярникам! Разогнать их всех дармоедов к ****** и лишить полностью финансирования!