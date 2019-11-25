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Все про:вор в законе (208) Киев (18233) Нацполиция (10455) правоохранительные органы (596) Крищенко (293)

 Правоохранители задержали в Киеве вора в законе по кличке Дато Сфан. ВИДЕО

Правоохранители задержали в Киеве 47-летнего гражданина Грузии, неоднократно судимого за разбойные нападения. За указанные преступления он провел в местах лишения свободы более 20 лет,

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в г. Киеве.

Работники уголовного розыска столичной полиции совместно с сотрудниками Днепровского управления полиции задержали вора в законе, который в начале нынешнего года незаконно пересек украинскую границу. Приехав в столицу, человек встречался с представителями преступной среды.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, задержанным оказался гражданин Грузии, 1972 года, неоднократно судимый за разбойные нападения. Наказание отбывал в Российской Федерации, где в местах лишения свободы провел 21 год.

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Вор в законе с уголовным прозвищем Дато Сфан был коронован в марте 2014 года в Турции. В Киеве и других регионах намеревался управлять криминальным миром. В частности, собирался организовывать, проводить и непосредственно участвовать в так называемых "сходках" для решения вопросов, связанных с перераспределением сфер влияния. Также он планировал привлекать к преступной деятельности молодежь для сохранения "преступных традиций", добавил руководитель столичной полиции.

В настоящее время решается вопрос о выдворении иностранца за пределы государства и запрета въезда в Украину.

Источник: https://censor.net.ua/v3161620
 
 
 Топ комментарии
 
Вон, внизу- похожие новости. У них тут лежбище, по всему видать.
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какая грузия плодородная на воров
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Только мне кажется, что на одного грузина-добровольца, воевавшего с рашкой на Донбассе ,приходится десяток их уголовников?
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Вон, внизу- похожие новости. У них тут лежбище, по всему видать.
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кацапські просто вміють домовитися з владою.
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Только мне кажется, что на одного грузина-добровольца, воевавшего с рашкой на Донбассе ,приходится десяток их уголовников?
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Лаврушники. "До Ростова - мы вора, за Ростовом - черти."
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мені цікаво, а нашим злодіям не в падло підкорятись іноземцям?
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В кримінальному світі неважлива національність і заборонена політика. Тому для професійних злочинців байдуже хто він за походженням.
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це начебто так, але щось в менге є сумніви, що хтось може приїхати до італійців, ділити з ними зони впливу та керувати ними
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Це стосується тільки пострадянського простору.
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Саакашвілі прийняв в Грузії закон за яким "злодія в законі" садять у в'язницю просто за його статус. Тому вони всі з Грузії порозбігалися по світах, до речі як і сам Міхіїл.
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Та, понятно -- никого не посадили -- всех разогнали.
Поэтому, в начале 2000-х, грузины у осетинов всё и отжали в Киеве...
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В Грузії в'язниця для злодіїв у законі розташована в підвалах будівлі Міністерства внутрішніх справ.
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Та шо ты говоришь! -- "У меня свой кабинет на Короленко" *)
... там тоже камеры в подвалах и полуподвалах -- на всех хватит! И шо?
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После того, как ромов интегрируют в украинское общество, такие случаи будут происходить чаще. Наше "уважаемое правительство" СВОИМИ РУКАМИ уничтожает украинцев, вешая им на шеи очередную проблему со всеми вытекающими. Раздают деньги направо и налево, только не украинцам.
https://censor.net.ua/news/3161563/effektivnaya_politika_po_voprosam_sotszaschity_uyazvimyh_kategoriyi_naseleniya_budet_sposobstvovat_integratsii
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Я одного токо Законника знал -- по Олимпийскому призыву -- когда Киев чистили перед Олимпиадой -- спецом на всех "лохматый сейф" вешали.
Дедуня, лет 70-ти.: -- Первый раз сижу не за карман! *)
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Граница на замке? Или как, зебилы? Ваш недоумкуватый преЗЕк развалил и погранслужбу? Правоохоронці затримали в Києві злодія в законі на прізвисько Дато Сфан - Цензор.НЕТ 135
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капец..поймали бомжа а так красиво обставили и вор и дато сван))))
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потенциальный взломщик загородных домов. максимум что сделают, когда словят - дадут волшебного пенделя в Турцию, тк Грузия таких давно не принимает.А через неделю оно снова будет ломать дома под Киевом...
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Потенційний. А справжні грабіжники будинків працюють у авакяна. Згадайте Княжичі, де цей нюанс тихенько зам'яли.
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Расстрелять и на одного подонка меньше. Жить чуть станет спокойней.
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Что ни ВОР в ЗАКОНЕ то ДАТО, ВАХО,НИНО.....Что *** за страна что даже вора в законе своего не могут взрастить, только депутаты, аж обидно
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Украинского криминального авторитета Андрея Недзельского, которого в преступном мире называют Неделей или Львовским, раскороновали и избили в Киеве армянские авторитеты.
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Не пробовали прикопать бумеранг? Или опять кидать будут?
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Вопервых не "сфан", а сван. Хоть бы проверяли о чем пишите.
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