 Отец "во время внезапной вспышки агрессии" пытался зарезать себя и своего 5-летнего сына в Нежине, - полиция. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Черниговской области.

Полицейские выяснили, что 30-летний мужчина во время внезапной вспышки агрессии схватил нож и несколько раз ударил им своего сына. После этого нежинец ударил себя ножом в грудь. Тяжело раненого малыша и мужчину с ножом в груди нашла их соседка.

"Отца и сына карета экстренной медицинской помощи доставила в городскую больницу. У мальчика диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки, а также ранения лица и шеи. У отца - проникающее ножевое ранение грудной клетки. Обоих прооперировали", - сказано в сообщении.

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Открыто производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Продолжается досудебное расследование.