 Отец "во время внезапной вспышки агрессии" пытался зарезать себя и своего 5-летнего сына в Нежине, - полиция. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Черниговской области.
Полицейские выяснили, что 30-летний мужчина во время внезапной вспышки агрессии схватил нож и несколько раз ударил им своего сына. После этого нежинец ударил себя ножом в грудь. Тяжело раненого малыша и мужчину с ножом в груди нашла их соседка.
"Отца и сына карета экстренной медицинской помощи доставила в городскую больницу. У мальчика диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки, а также ранения лица и шеи. У отца - проникающее ножевое ранение грудной клетки. Обоих прооперировали", - сказано в сообщении.
Открыто производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Продолжается досудебное расследование.
Так сына ранил или дочь?
Если сына, то "...ЕГО (а не ее) же отцом".
Источник: https://censor.net.ua/v3161612