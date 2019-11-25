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Все про:дети (3767) Нежин (34) Нацполиция (10455) Черниговщина (607)

 Отец "во время внезапной вспышки агрессии" пытался зарезать себя и своего 5-летнего сына в Нежине, - полиция. ВИДЕО

24 ноября в Нежинский отдел полиции поступило сообщение о ранении пятилетнего ребенка его же отцом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Черниговской области.

Полицейские выяснили, что 30-летний мужчина во время внезапной вспышки агрессии схватил нож и несколько раз ударил им своего сына. После этого нежинец ударил себя ножом в грудь. Тяжело раненого малыша и мужчину с ножом в груди нашла их соседка.

"Отца и сына карета экстренной медицинской помощи доставила в городскую больницу. У мальчика диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки, а также ранения лица и шеи. У отца - проникающее ножевое ранение грудной клетки. Обоих прооперировали", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое детей погибли в результате обрушения бетонной плиты в Нежине, - ГСЧС. ФОТО

Открыто производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Продолжается досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/v3161612
 
 
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Малыша жаль, такой маленький и уже горя хапнул.
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"...сообщение о ранении пятилетнего ребенка ее же отцом."

Так сына ранил или дочь?
Если сына, то "...ЕГО (а не ее) же отцом".
Батько "під час раптового спалаху агресії" намагався зарізати себе і свого 5-річного сина в Ніжині, - поліція - Цензор.НЕТ 4168
Источник: https://censor.net.ua/v3161612
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