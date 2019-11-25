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 Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка. ВИДЕО

Командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей как полигон для подготовки в боевых условиях личного состава подразделений специального назначения ВС РФ и испытания новых образцов вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в т.ч. неустановленного образца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ в темное время суток перемещают подлежащее отводу вооружение на новые позиции, - разведка

"Эти кадровые военнослужащие ВС РФ изучали обстановку в районах передовых позиций с использованием завезенного ими оборудования и выполняли задачи в составе снайперских пар и разведывательных групп", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/v3161594
 
 
 Топ комментарии
 
А что наш украинский спецназ делает? если не хватает людей возьмите их в 95 квартале... пошлите в оккупированный российскими войсками Донецк под паролем " Цик приехал!" Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка - Цензор.НЕТ 979
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Вони і цицьки побрили і ж*пи намилили .
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усіх рогатих до пекла відправити треба!!!!
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Приехали принимать у Зе и Хамчака капитуляцию.
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Не зовсім. Приїхали налаш овувати зброю, за допомогою якої можна діставати наших хлопців на відстані розведень. Бо закінчувати війну, а насправді-дестабілізацію України кацапи не збираються.
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усіх рогатих до пекла відправити треба!!!!
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Как видим Росийская ********* от войны даже не думала уставать. Так что украинские рабы уставшие от войны мыльте жопы и готовтесь стать в стойло в котором вы стояли 100 лет при ссср
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рашки да - а пецики тоже
ибо это одно и то же Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка - Цензор.НЕТ 783
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А что наш украинский спецназ делает? если не хватает людей возьмите их в 95 квартале... пошлите в оккупированный российскими войсками Донецк под паролем " Цик приехал!" Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка - Цензор.НЕТ 979
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а пецики не слезая с боевых диванов жрут гавнорошенки пачками Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка - Цензор.НЕТ 5744
а на фронт максимум как сашка мине минаметчик приезжают Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка - Цензор.НЕТ 4444
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вот тебя и возьмём, в военкомате шоб был завтра к 8-ми...
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пора подключать партизан Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка - Цензор.НЕТ 6405
раз у нас армия превратилась в статорганизацию... Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка - Цензор.НЕТ 5654 Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка - Цензор.НЕТ 5654 Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка - Цензор.НЕТ 5654
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Всё будет ватан ,будут тебе партизаны не советские, а с Западной Украины. Російські спецпризначенці прибули на окупований Донбас для випробування нових зразків озброєння, - розвідка - Цензор.НЕТ 1176
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испытатели керовы, надеюсь дождемся когда на коцапах лекарства будут испытывать, лабораторных крыс жалко
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Труба уже что-то там возбудил против этой пресс-службы? Богдан/Портнов негодуют? Разве такое можно о партнерах, с которыми у бенинцев "потепление"?
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