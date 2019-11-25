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Все про:Госкино (141) Стародубцев (4) НАГС (1) Синькевич Юлия (5)

 "Прозорість, чесність, кіно", - активисты пикетировали Нацагентство по вопросам госслужбы в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несколько десятков деятелей киноиндустрии провели акцию протеста возле Нацагентства по вопросам государственной службы в поддержку Юлии Синькевич, которая принимала участие в конкурсе на пост главы Госагентства по вопросам кино.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, Юлия Синькевич единственная из кандидатов дошла до финала. Однако, на собеседовании по одно из опций получила 0,5 балла, что по закону не дает ей права далее участвовать в конкурсе. Отметим, что согласно законодательству получение оценки в 0,5 балла за ответ на хоть один вопрос лишает кандидата права на дальнейшее участие в конкурсе.

На акции протеста, в частности, присутствовали актеры Ахтем Сеитаблаев и Ирма Витовская-Ванца, режиссер Нариман Алиев (фильм "Домой"), продюсеры Владимир Яценко и Денис Иванов, сценарист Андрей Кокотюха, а также другие стейкхолдеры киноиндустрии. Также поддержать Синькевич пришел Андрей Юраш, который подавался на должность главы Госслужбы этнополитики и свободы, и аналогично ситуации с Синькевич получил в финале конкурса оценку в 0,5 балла.

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Протестующие выразили обеспокоенность результатами конкурса, отметив, что Синькевич больше всех подходит на данную должность и является профессионалом.

"Мы все видели это собеседование. При этом, в комиссии не было ни одного члена киноиндустрии. Там звучали странные вопросы. Да и когда член комиссии говорит на английском хуже, чем сам кандидат, то такой результат голосования очень удивляет", - заявил продюсер фильмов "Дикое поле" и "Домой" Владимир Яценко.

Александр Стародубцев пригласил представителей протестующий на переговоры. На переговорах присутствовала и сама Синькевич со своим адвокатом. Она намерена подавать в суд, требуя признать победителем конкурса именно ее.

В свою очередь глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Стародубцев сказал, что по закону это не возможно и предложил переназначить конкурс.

"Мне действительно стыдно за эту ситуацию. Я несколько недель занимаю пост главы службы и уже узнал много нового. Мы пытаемся решить проблему с этими конкурсами", - сказал он, добавив, что в Кабмин уже направлено постановление об отмене нормы в 0,5 балла.

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Слухи о том, что Синькевич специально завалили, чтобы на следующем конкурсе главой Госкино стал режиссер "Сватов" Кирющенко Стародубцев отказался комментировать.

До 12 часов будут длиться юридические консультации, после чего будет принято решение о том, как выходить из данной ситуации.

Прозорість, чесність, кіно, - активисты пикетировали Нацагентство по вопросам госслужбы в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич 01
Прозорість, чесність, кіно, - активисты пикетировали Нацагентство по вопросам госслужбы в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич 02
Прозорість, чесність, кіно, - активисты пикетировали Нацагентство по вопросам госслужбы в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич 03
Прозорість, чесність, кіно, - активисты пикетировали Нацагентство по вопросам госслужбы в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич 04
Прозорість, чесність, кіно, - активисты пикетировали Нацагентство по вопросам госслужбы в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич 05
Прозорість, чесність, кіно, - активисты пикетировали Нацагентство по вопросам госслужбы в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич 06
Прозорість, чесність, кіно, - активисты пикетировали Нацагентство по вопросам госслужбы в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич 07
Прозорість, чесність, кіно, - активисты пикетировали Нацагентство по вопросам госслужбы в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич 08
Прозорість, чесність, кіно, - активисты пикетировали Нацагентство по вопросам госслужбы в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич 09
Прозорість, чесність, кіно, - активисты пикетировали Нацагентство по вопросам госслужбы в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич 10
Прозорість, чесність, кіно, - активисты пикетировали Нацагентство по вопросам госслужбы в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич 11
Прозорість, чесність, кіно, - активисты пикетировали Нацагентство по вопросам госслужбы в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, Юлия Синькевич единственная из всех кандидатов на пост главы Госкино дошла до финала. 21 ноября были обнародованы результаты конкурса, по которому она не набрала необходимого количества баллов. Ей поставили 0.5 балла по опции "управление людьми". На вопрос "Вы знаете, какие зарплаты на госслужбе, как вы будете мотивировать работников реализовать ваши амбиции развивать украинское кино?" Синькевич ответила, что это не ее амбиции, а приоритет государства Украина.

Синькевич - генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член наблюдательного совета и соучредитель Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии, Национального союза кинематографистов Украины и Украинского оскаровского комитета. Также продюсирует фильмы.

Бывший глава Госкино Филипп Ильенко назвал ситуацию с конкурсом фарсом.

Около тысячи деятелей киноиндустрии обратились с открытым письмом в адрес президента Владимира Зеленского, премьер-министра Алексея Гончарука, министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского с требованием назначить Синькевич на пост главы Госкино.

Источник: https://censor.net.ua/v3161565
 
   
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А может быть, активистам лучше бы поработать?.... Вроде бы, начало трудовой недели, разгар рабочего дня.....
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От спочатку зніми щось рівня Кіборгів, збери купу міжнародних премій, а потім будеш указувати режисеру Сейтаблаєву, як йому працювати!
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И сюда эти клоуны влезли)) Профессиональные "активисты и патриоты".
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Придурок, там на мітингу Сейтаблаєв, який Кіборги зняв!
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Придурка ты в зеркале видишь, жалкое существо.... А на эту пену даже внимания не нужно обращать. Ноль.
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Клоуны обосновались в офисе преЗедента, кабмине ( главный на самокате номера отжигает ) и в Верховной Раде.
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Нам не хватает только КИНО. Все уже сыты, живем в тепле. А вот кина нету. Скоро и телевидения не будет, очень многим.
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Однако, на собеседовании по одно из опций получила 0,5 балла, что по закону не дает ей права далее участвовать в конкурсе. Отметим, что согласно законодательству получение оценки в 0,5 балла за ответ на хоть один вопрос лишает кандидата права на дальнейшее участие в конкурсе.Источник: https://censor.net.ua/v3161565

Так какие проблемы все по закону или пусть обжалует свой отвел если уверена в том что оценку занизили.
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А яке там питання було? По серіалу свати?



Якщо за кандидатку такі світила, як Сейтаблаєв, Вітовська та Кокотюха, то я її підтримую!
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Як кацапня в коментах завила!

У ЗЕ на цю посаду кацапскій малчік імєєтса.
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Мне интересно кто в США возглавляет госкино? Кто начальник в этом грёбанном Голливуде?
Как они там справляются? "Нема кіно без голови" - я делаю вывод, что глава госкино, это должность из разряда глава госцирка. Цирка нет а голова есть. А судя по тому как эту особь туда всовывают порохоботы (ну по знакомым мордам на фото судя) человек безусловно ещё тот молодец. Одного транжиру и пустое место убрали, полипа госкино, как тут же подсовывают другой полип из ниоткуда что бы очередные яненины сытно жрали и просерали бюджетные деньги. Синькевич - в сраку. Как и всё госкино.
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