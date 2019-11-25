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 Из-за обстрелов наемников РФ на Донбассе полностью сгорели 6 домов, пострадавших нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Вечером, 24 ноября, в результате вражеского обстрела в районе Березового Донецкой области произошел пожар на территории дачного массива. Население эвакуировали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"24 ноября, около 18.00 российские оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Березового Донецкой области и дачный массив этого населенного пункта из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов", - говорится в сообщении.

В результате обстрела загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перекинулся на расположенный неподалеку дачный поселок.

"Сейчас почти полностью выгорели 6 зданий. Военнослужащим Объединенных сил удалось оперативно эвакуировать гражданское население, сейчас продолжаются мероприятия по локализации пожара", - сообщили в штабе.

По информации с места происшествия - около 23.00 пожар локализовали, пострадавших нет.

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Из-за обстрелов наемников РФ на Донбассе полностью сгорели 6 домов, пострадавших нет, - пресс-центр ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/v3161524
 
 
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