EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  348  6
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8454) пожар (3767) Донбасс (20010) операция Объединенных сил (1819)

 Из-за обстрела наемников РФ на Донбассе полностью сгорели 6 зданий, пострадавших нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Вечером, 24 ноября, в результате вражеского обстрела в районе Березового Донецкой области произошел пожар на территории дачного массива. Население эвакуировали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"24 ноября, около 18.00 российские оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Березового Донецкой области и дачный массив этого населенного пункта из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов", - говорится в сообщении.

В результате обстрела загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перекинулся на расположенный неподалеку дачный поселок.

"Сейчас почти полностью выгорели 6 зданий. Военнослужащим Объединенных сил удалось оперативно эвакуировать гражданское население, сейчас продолжаются мероприятия по локализации пожара", - сообщили в штабе.

По информации с места происшествия - около 23.00 пожар локализовали, пострадавших нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ 3 раза нарушили режим тишины, потерь нет, - пресс-центр ОС

Из-за обстрела наемников РФ на Донбассе полностью сгорели 6 зданий, пострадавших нет, - пресс-центр ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/v3161524
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да отселите вы наконец этих несчастных бедолаг подальше за линию огня...Как там вообще можно жить и зачем???
 показать весь комментарий
 
Нормсльные парни. Мы им мосты строим, они отвечают нам огнем из пушек и минометов. К сожалению, у нас главнокомандующий еврей, которыйтак и не понял, что играть главнокомандующего и быть им две очень большие разницы. Ну не было за 2000 лет ни в одной стране полководца еврея, ко орый выиграл хотя бы сраюение, а не то что войну...
 показать весь комментарий
 
"Народная милиция" разбушевалась. Видимо требует услышать Сивохо и попросить перед ними прощения.
 показать весь комментарий
 
 
Ничего страшного, ЗЕкловун отстроит, а ЗЕбилы профинансируют.
 показать весь комментарий
 
 
Ну как поборолись за умы даунбаситов? И что на ето скажет лучший друг тамженашихлюдей таварищи Сивохо и Зелупа? Нужно еще дальше отвести вайска ВСУ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх