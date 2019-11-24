 Победительницей Детского Евровидения-2019 стала участница из Польши, украинка Иванько заняла 15-е место. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Победила на конкурсе представительница Польши Вики Габор.
Таким образом, в 2020 году году Детское Евровидение снова будет проходить в Польше.
Представительница Украины София Иванько заняла 15-е место, набрав 59 баллов. В частности, в голосовании национальных жюри украинка получила всего 28 баллов, а в онлайн-голосовании получила 31 балл.
Так, по результатам голосования национальных жюри украинка получила баллы от Беларуси (8), Армении (7), Казахстана (6), Сербии и Австралии (по 3), Албании (1).
В прошлом году во время финала Детского Евровидения в Минске победила также представительница Польши Роксана Венгель.
https://www.youtube.com/watch?v=PT-EzzJxySI
Это пипец - её готовили бараны специально чтобы опозорить?
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Но мне не понравилось!
Песня вообще черти шо... хухухуууу...уууу....уууууу...ууууууууууууу