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 Победительницей Детского Евровидения-2019 стала участница из Польши, украинка Иванько заняла 15-е место. ВИДЕО

Представительница Украины София Иванько заняла 15-е место на Детском Евровидении-2019, которое завершилось в воскресенье в польском Гливице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Победила на конкурсе представительница Польши Вики Габор.

Таким образом, в 2020 году году Детское Евровидение снова будет проходить в Польше.

Представительница Украины София Иванько заняла 15-е место, набрав 59 баллов. В частности, в голосовании национальных жюри украинка получила всего 28 баллов, а в онлайн-голосовании получила 31 балл.

Так, по результатам голосования национальных жюри украинка получила баллы от Беларуси (8), Армении (7), Казахстана (6), Сербии и Австралии (по 3), Албании (1).

В прошлом году во время финала Детского Евровидения в Минске победила также представительница Польши Роксана Венгель.

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Источник: https://censor.net.ua/v3161521
 
   
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порохоботы не увидели в ее исполнении зрады Зе и не зафлудили ветку пока - и то хорошо.
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а песня так вообще подделка на прошлогоднее евровидень!!! Причем дешевая и спета отвратительно!
https://www.youtube.com/watch?v=PT-EzzJxySI
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Ни слуху ни голосу - а подбор песни - ваще атстой....

Это пипец - её готовили бараны специально чтобы опозорить?
...
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не малая виновата - а те ушлёпки которые готовили её к конкурсу...
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Ну хз... поздравляю!!!
Но мне не понравилось!
Песня вообще черти шо... хухухуууу...уууу....уууууу...ууууууууууууу
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Молодая , симпатичная девочка,но поет песню голосом зрелой бабы с вытьем, в стиле Тани Либерман.
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Та й мова українська викручена якась. Цей стиль ніколи не подобався.
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УКРАЇНСЬКА МОВА в 1934 році на конкурсі краси мов у Парижі була визнана, як найкраща, наймилозвучніша й найбагатша мова світу, і зайняла друге місце після італійської. В 2012 році занеса у Книгу рекордів Гіннеса, і віднині на ПЕРШОМУ місці, встановивши рекорд за тривалістю музичного телемарафону національної пісні. Лише українські композиції лунали без перерви на рекламу в прямому ефірі 110 годин. Попередній такий рекорд був встановлений Італією в 2010 році у місті Пезаро - 103 години 9 хвилин 26 секунд. УКРАЇНЦІ - співуча нація, яка створила найбільшу кількість народних пісень у світі. Разом нараховано близько 200 тисяч українських народних пісень. Ні одна нація за всю історію не має такої кількості пісень, як створив український народ самостійно. В ЮНЕСКО зібрана дивовижна фонотека народних пісень країн усього світу. У фонді України знаходиться 15,5 тисяч пісень. На другому місці перебуває Італія з кількістю 6 тисяч народних пісень.
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Ошибка - пела по-украински ( при том шепелявила, словно без зубов) -одна из причин почему за нее не голосовали иностранцы.Все, кто пел не по-английски получили мало голосов. Да и в украинском тексте слов было не разобрать.Музыка- колыбельная для грудничка.С таким - на крннкурс?. Подвели ее ответсвенные дяди-тети. Хоть и девочка не сильна. А в " Голос діти.такие суперталанты были!
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