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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Горловка (2332) разведка (2224) Донбасс (20005)

 Разведчик Минобороны Матюха 5 лет работал под прикрытием в тылу террористов на Донбассе и был "народным мэром" оккупированной Горловки. ВИДЕО

Украинский разведчик Эдуард Матюха более 5 лет выполнял боевое задание на неподконтрольной территории Донбасса. В свое время он даже был "народным мэром" оккупированной Горловки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "ТСН".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что Эдуард - это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях.

5 лет он провел без семьи, жена ничего не знала о миссии мужа и переехала в Киев с разочарованием, что ее муж работает на оккупантов.

Информацию и доказательства о преступлениях Кремля на Донбассе, российские схемы и канали финансирования уже обрабатывают и систематизируют аналитики Минобороны.

Главной рекомендацией Матюхи для кураторов донецких террористов из Госдумы была статья на сайте Миротворец.

"Очень удачная идея была с моей стороны создать сайт Миротворец и включить меня на этот сайт, с моей подачи. Это открыло мне двери всюду. А еще упоминание о том, что я был народным мэром, сделало меня героем на все две "республики", - рассказывает разведчик Матюха.

"Мэрство" вызвало конфликт между Безлером и другими группировками, что повлекло выход Стрелкова в город Донецк.

Этот искусственно созданный конфликт сделал возможным конфликты между группировками в городах Славянск, Донецк и Горловка", - рассказывает разведчик.

Позже разведчик Матюха стал заводить контакты с московскими коммунистами - Геннадием Зюгановым и его партией.

Именно зюгановская партия стала для Кремля платформой для всех пророссийских анклавов в других странах. Абхазия, Приднестровье, Северная Осетия, фейковые "ДНР" и "ЛНР" - все они координируются Кремлем через коммунистов. Назначено ответственное лицо - депутат Госдумы Российской Федерации Тайсаев Казбек Куцукович.

"Мне известно на 100%, что наличные доставляется путем так называемых гуманитарных конвоев. Если едет гуманитарный конвой, то приобщают соответствующее авто с этой наличкой", - сообщает разведчик.

Кроме того, Матюха видел, как готовились фальшивые выборы на оккупированном Донбассе в 2014 году.

Разведчик рассказал, что в прошлом году в Кремле рассматривался вопрос возобновления проекта Новороссия.

"Это были планы (военные- . Ред), добытые мной. Это была военная операция о захвате Харьковской области, Одесской области и создании сухопутного коридора до полуострова Крым", - отмечает разведчик.

Матюха заявил, что "сейчас он среди своих" и чувствует себя спокойнее, нежели на оккупированной территории.

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Источник: https://censor.net.ua/v3161513
 
   
 Топ комментарии
 
Герой!!! Велика та щира подяка за працю у тилу ворога!!! 👍
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Не ту страну назвали Гондурас, зачем вы разведчика афишируете публично кто он такой, идиоты.
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Разведчика афишируют только в одном случае - в случае провала. Удалось вовремя уйти - уже не плохо.
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безлерам и ходаковским дырки готовить под ордена от зюзи...
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Странная история...
Надеюсь что это правда,но если это так,зачем об этом говорить?!Зачем его и его семью подвергать опастности?
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А как надо было поступить, если необходимо было по каким-то причинам вывести из операции?
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Похоже вовремя слинял. Я уже очень сомневаюсь, что в верхушке СБУ не появилось таких же, назначенных новой властью...
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Молодці наші, що вдало повернули агента з холоду. Тепер десь буде вчити молодих. Він тут сказав те, що треба сказати і про що можна говорити. А ще більше напевно не сказав. Якщо його наразі засвітили, то напевно в тому є сенс для спецслужб. Такі речі просто так не бувають.
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Разведчик рассказал, что в прошлом году в Кремле рассматривался вопрос возобновления проекта Новороссия. "Это были планы (военные- . Ред), добытые мной. Это была военная операция о захвате Харьковской области, Одесской области и создании сухопутного коридора до полуострова Крым", - отмечает разведчик.

Его данные подтверждают предостережение Климкина и в частности, что россия не отказалась от планов нападения на Украину и ждет для этого удобного момента.
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Это типо сказать: Вася не отказался от похода за бутылкой и ждет только прихода Вани.
Рили? Не отказалась и хочет напасть? Да Климкин - г*ний! Эйнштейн прямо, дать ему премию Золотой банан 007.
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Ну так Климкину в СБУ ответили что если у него тесть такие сведения то ждут его в представительстве чтобы задокументировать информацию. И впредь просят с информацией сначала к ним лишь потом в СМИ, а не наоборот.
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Если честно,то с восхищением есть и чувство жалости к этому мужику.Как он перенесет,то что планируется нуворишами в "нормандском" формате?Ведь осознать,что твои риски,страдания и работа спускают в унитаз - это не просто.
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Среди этих дегенератов только вытерпеть присутствие - подвиг. Самые отмороженные выродки стеклись как говно туда. плюс эти красножопые петухи Зюги.
Ну и зная как у нас много "кротов", то очень странно шо его за 5 лет никто не сдал. Короче это слишком клево выглядит шоб быть правдой.
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Америку не открыл. Уже всем адекватным с самого начала было известно что ***** даунбас и крым не устроит. ***** будет или с помощью украинских колаборантов и капитулянтов или с помощью росийских боевиков захватывать Украину дальше и отрезать ее от Черного моря и от Харькова. Поетому ***** и спешит быстро узаконить террористические днр и лнр, чтобы убедиться что Украина не будет наступать и освобождать уже захваченный дамбас и направить боевиков на Одессу и Харьков.
Если ето все правда то ему нужно в США бежать. В Украине полно росийских диверсантов и киллеров которые отомстят, чтобы показать что ***** измены не прощает.
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Я не думаю шо в СБУ работают Поцы...парни без кипеша... значит это для чего то надо..🤐
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теперь ждёмс каминг-аут от колывана
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Тек его зеленое стадо уже здало фээсбешникам...рассекретило...
Потому он и выезол от туда...потому и нескрывают его личность...
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А сколько таких дынырийцев-разведчиков поl прикрытием по Киеву шастает? Не палевно,шо его эти уроды могут обратно вывезти?
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та ні,опзж не розвідники,а натуральні зрадники,попросту українські гниди
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Его имя рассекретили как будто специально для того, что какие-нибудь путинские бандюганы тут его убили?
Или ему теперь поменяют внешность и ФОП?
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нну а что тут рассекречивать, если он оттуда невзначай потерялся, неужели вы думаете, что орки решили, что он в страну слонов ушёл умирать? а так лишний раз русне серпом по яйцам провели...хотя я не исключаю,что жена его уговорила на "повернись додому" и они состряпали эту красивую историю
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Количество героев растёт с каждым днём.
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Минулого року таки Порох мав рацію, що оголошував військовий стан, бо була загроза захоплення "Харківської області, Одеської області та створення сухопутного коридору до півострова Крим"


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я смотрю ты вместе с барыгой травку куришь))))
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Бред. Разведчика Моторолу посмертно тоже надо наградить.
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"Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий "- он что идиот? пипец, страна не пуганных идиотов при власти)))) дилетанты погубят страну ксожалению.
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внештатный сотрудник 95-го квартала...
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Здається мені, що чувачок просто пішов на угоду з СБУ. А щоб сєпарні було більш боляче- видали його за розвідника.
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вы внимательно читали?
,,Разведчик Минобороны", СБУ тут не причем.
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Грядёт Международный Военный Трибунал над казламордыми. Матюха является очевидцем, "участником", одновременно разведчиком и ценным свидетелем от ГУРа МО Украины в предстоящем процессом в МВТ в Гааге. Его засвет, паходу, необходим для делегации Украины в ООН для полноты позиции при принятии резолюции Украины о спонсировании казламордией международного терроризма, а значит и признании рахи страной-террористом.
Ни на чём не настаиваю, моя версия - как вариант.
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Если честно в наше время из любого сепара можно сделать героя разведчика, и наоборот...))) все решает количество зеленых бумажек...
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человек работал разведчиком и мог ещё работать, но пришли зелёные патриоты его слили !!!!
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зачем сливать?
давно их не взрывали и не расстреливали посреди белого дня в центре Киева?
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Очень странная история, хотелось бы узнать за какие заслуги он стал народным мэром Горловки.
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Што, коцсап, абидна, да ??? Розвідник Міноборони Матюха 5 років працював під прикриттям у тилу окупантів на Донбасі й був "народним мером" Горлівки - Цензор.НЕТ 3784 От вам дали саснуть, скажи ??? Розвідник Міноборони Матюха 5 років працював під прикриттям у тилу окупантів на Донбасі й був "народним мером" Горлівки - Цензор.НЕТ 6968
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Один розвідник ви*бав всю срану кацапію. Честь і слава!
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По такой схеме можно любого чинушу тамошнего легализовать, дескать был заслан и все делал для того чтоб не выделятся.
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Спи, не волнуйся. Зе сепаров крошил и крошит. Все остальные- порохоботы.
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НУ НЕ ПОЙМУ ?! На кой хрен это высвечивать -просто идиотизм !
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шо то мне кажется, шо просто его уже слили и на параше и так все знают.
Так как и слили офицера ВС РФ и шо то мне кажется, шо без ЗЕленых со своей встрчей с ху-лом не обошлось.
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офицера РФ, ЗЕля с бакановым наверное слили в обмен на металолом который параша вернула.
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Ну Марченко так же в Крым ездил, как гражданский.
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Хйерендум, а не референдум кацапам. Дякуємо розвіднику, сподіваємось, що Донбас підсуне свиню кацапні.
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Такую шнягу гонят..... Вообще, что ли народ за последних лохов держат.... Хотя, может и правильно....
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Это теперь так называется, разведчик? Так может и Пушилин на самом деле наш? Да и Аксёнов скорее всего свой парень.
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В свете локальной победы Зеркаль в трибунале о финансировании РФ терроризма, отличная новость с далеко-идущими последствиями. Только бы зеленый дурак не сдался до уже очень скорой победы Украины!
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Тут своїх "голубанів" вистачає. І ніхто з них не прикидається українським патріотом. Тому варто пану виїхати кудись в Британію, наприклад. І там теж бути під іншим іменем. Або застосувати якісь інші надзвичайні засоби безпеки.
Добре, що хоч Луценка вже нема
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І берегти треба не тільки самого Матюху, а і всіх його рідних. В Італії для таких агентів проти мафії трбили охороняємі форти, цілі житлові комплекси. І поки мафія не була розгромлена, вони залишались там.
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Нынешняя прокремлёвская власть ЗЕкловунов всё сольёт..
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"Информацию и доказательства о преступлениях Кремля на Донбассе, российские схемы и канали финансирования уже обрабатывают и систематизируют аналитики Минобороны."

-- а настоящее МО всё похерит Как всегда.
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Важлива інформація яку він сказав, що разом з гумконвоями росія завозила вантажівками готівку. А це вже доказ фінансування тероризму. Зеркаль говорячи про Гаазький трибунал, наголошувала, що якщо Україні вдасться довести, що росія фінансує тероризм, то вжарять по всіх правилах. Думаю, що вантажівки з готівкою перед зустріччю у нормандському форматі, пригасять також тиск Макрона і Меркель на Зеленського, приставати на умови путіна. У цивілізованому світі політики тримаються далі від тих хто фінансує тероризм. Міжнародна ізоляція ху*лопутена повільно наближається.
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Всегда подозревал что Захаров был агентом ЦРУ
Эвакуировали. Сейчас в Ганалупе на пол ставки на парагвайскую разведку батрачит
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Зачем засветили? Козырь перед встречей в нормандском формате? Неужели Зеля правила начинает понимать? Хотя я сомневаюсь... Выезжать нужно этому разведчику из Украины.
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Представляю, как Зеленский предъявит ***** с фрау и макаронам подтверждение его делишек . Представил кто? НЕТ? А почему?
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А если серьезно, уверен -настоящие СБУшники закаленные войной , не сдаются ЗЕдебильной власти -Труба это знает как никто
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