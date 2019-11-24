 Разведчик Минобороны Матюха 5 лет работал под прикрытием в тылу оккупантов на Донбассе и был "народным мэром" Горловки. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "ТСН".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что Эдуард - это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях.

5 лет он провел без семьи, жена ничего не знала о миссии мужа и переехала в Киев с разочарованием, что ее муж работает на оккупантов.

Информацию и доказательства о преступлениях Кремля на Донбассе, российские схемы и канали финансирования уже обрабатывают и систематизируют аналитики Минобороны.

Главной рекомендацией Матюхи для кураторов донецких террористов из Госдумы была статья на сайте Миротворец.

"Очень удачная идея была с моей стороны создать сайт Миротворец и включить меня на этот сайт, с моей подачи. Это открыло мне двери всюду. А еще упоминание о том, что я был народным мэром, сделало меня героем на все две "республики", - рассказывает разведчик Матюха.

"Мэрство" вызвало конфликт между Безлером и другими группировками, что повлекло выход Стрелкова в город Донецк.

Этот искусственно созданный конфликт сделал возможным конфликты между группировками в городах Славянск, Донецк и Горловка", - рассказывает разведчик.

Позже разведчик Матюха стал заводить контакты с московскими коммунистами - Геннадием Зюгановым и его партией.

Именно зюгановская партия стала для Кремля платформой для всех пророссийских анклавов в других странах. Абхазия, Приднестровье, Северная Осетия, фейковые "ДНР" и "ЛНР" - все они координируются Кремлем через коммунистов. Назначено ответственное лицо - депутат Госдумы Российской Федерации Тайсаев Казбек Куцукович.

"Мне известно на 100%, что наличные доставляется путем так называемых гуманитарных конвоев. Если едет гуманитарный конвой, то приобщают соответствующее авто с этой наличкой", - сообщает разведчик.

Кроме того, Матюха видел, как готовились фальшивые выборы на оккупированном Донбассе в 2014 году.

Разведчик рассказал, что в прошлом году в Кремле рассматривался вопрос возобновления проекта Новороссия.

"Это были планы (военные- . Ред), добытые мной. Это была военная операция о захвате Харьковской области, Одесской области и создании сухопутного коридора до полуострова Крым", - отмечает разведчик.

Матюха заявил, что "сейчас он среди своих" и чувствует себя спокойнее, нежели на оккупированной территории.

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